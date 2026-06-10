«Τι σου χρωστάω»: Το νέο καλοκαιρινό video clip της Έλλης Κοκκίνου με guest έκπληξη

Η Έλλη Κοκκίνου παρουσιάζει το νέο video clip για το «Τι σου χρωστάω» με guest εμφανίσεις και καλοκαιρινή διάθεση

Με μια ματιά Η Έλλη Κοκκίνου κυκλοφόρησε νέο καλοκαιρινό video clip για το τραγούδι «Τι σου χρωστάω».

Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους Φοίβου, έχει σύγχρονο ήχο και μήνυμα απελευθέρωσης.

Στο video clip συμμετέχουν πολλοί φίλοι και γνωστοί της τραγουδίστριας, καθώς και ο Φοίβος.

Το video clip σκηνοθετήθηκε από τον Steven Airth και έχει έντονα χρώματα και καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Έλλη Κοκκίνου επιστρέφει δυναμικά και δείχνει αποφασισμένη να βάλει τη δική της μουσική σφραγίδα στο φετινό καλοκαίρι. Η αγαπημένη τραγουδίστρια παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο video clip για το «Τι σου χρωστάω», ένα τραγούδι που ήδη έχει αρχίσει να ξεχωρίζει χάρη στον σύγχρονο ήχο και το δυναμικό μήνυμά του.

Πρόκειται για ένα κομμάτι που εκφράζει την ανάγκη να αφήσεις πίσω ό,τι σε κρατάει στάσιμο και να προχωρήσεις μπροστά χωρίς ενοχές. Με ένταση, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρη στάση ζωής, η Έλλη Κοκκίνου ερμηνεύει ένα τραγούδι που μιλά σε όσους έχουν κουραστεί να δίνουν συνεχώς εξηγήσεις.

«Τι σου χρωστάω»: To απόλυτο καλοκαιρινό hit ήρθε από την Έλλη Κοκκίνου

Το «Τι σου χρωστάω», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια μεγάλη επιτυχία. Είναι ανεβαστικό, άμεσο, σημερινό και χωρίς περιττές ωραιοποιήσεις, ενώ περιγράφει εκείνη τη στιγμή που αποφασίζεις να σταματήσεις να συγχωρείς, να δικαιολογείς και να ανέχεσαι καταστάσεις που σε βαραίνουν. Μέσα από τους στίχους του, η δημοφιλής ερμηνεύτρια στέλνει το δικό της μήνυμα λέγοντας: «Πάρτα και πάρε δρόμο!».

Για ακόμη μία φορά, η συνεργασία της Έλλης Κοκκίνου με τον Φοίβο αποδεικνύεται απόλυτα επιτυχημένη, με τους δύο καλλιτέχνες να συνεχίζουν μια μουσική σχέση που έχει χαρίσει σημαντικές επιτυχίες στο ελληνικό κοινό.

Το νέο video clip κινείται σε άκρως καλοκαιρινό κλίμα, με την Έλλη Κοκκίνου να εμφανίζεται σε έναν ιδιαίτερα ευχάριστο και παιχνιδιάρικο ρόλο. Συγκεκριμένα, μεταμορφώνεται σε μια χαμογελαστή «παγωτατζού» και υποδέχεται φίλους και γνωστούς στην πολύχρωμη καντίνα της, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη θετική ενέργεια.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν στο clip βρίσκονται η Δέσποινα Καμπούρη, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Έλενα Γαλύφα, η Όλγα Τσαουσέλου, ο Πάνος Κατσαρίδης, καθώς και οι γνωστοί TikTok creators Κωνσταντίνα Τσεκάι, Μικαέλα Στεφάνου, Marilyn Samada, Katia Mnr και Γιώργος Γιαννούλιας.

Την πιο αναπάντεχη στιγμή του video, ωστόσο, προσφέρει ο ίδιος ο Φοίβος, ο οποίος κάνει guest εμφάνιση σε ρόλο DJ, δίνοντας μια διαφορετική νότα στην παραγωγή και κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Steven Airth, ο οποίος δημιούργησε ένα clip γεμάτο έντονα χρώματα, καλοκαιρινές εικόνες, χαρούμενη διάθεση και ασταμάτητο ρυθμό. Το αποτέλεσμα συνδυάζει ιδανικά τη μουσική ταυτότητα του Φοίβου με τη σκηνική παρουσία της Έλλης Κοκκίνου, δημιουργώντας ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που δύσκολα περνά απαρατήρητο.

Με το «Τι σου χρωστάω», η Έλλη Κοκκίνου δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο τραγούδι, αλλά μια ολοκληρωμένη πρόταση γεμάτη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και καλοκαιρινό αέρα. Το video clip έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά το μήνυμα του τραγουδιού, υπενθυμίζοντας πως η ζωή συνεχίζεται καλύτερα όταν αφήνουμε πίσω όσα μας βαραίνουν.

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