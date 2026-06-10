«Heart of the Beast»: Μια πρώτη γεύση από την πιο αγωνιώδη περιπέτεια του Brad Pitt

Με μια ματιά Η ταινία "Heart of the Beast" με τον Brad Pitt κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για ένα θρίλερ επιβίωσης με πρωταγωνιστή έναν βετεράνο και τον σκύλο του στην Αλάσκα.

Η ταινία έχει λάβει θετικές κριτικές για τις ερμηνείες και τη σκηνοθεσία.

Το φθινόπωρο αναμένεται να είναι γεμάτο για τον Brad Pitt με τρεις νέες ταινίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το φθινόπωρο αναμένεται κινηματογραφικά «καυτό» για τον Brad Pitt, καθώς ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με το «Heart of the Beast». Η νέα ταινία του David Ayer, μια παραγωγή της Paramount Pictures, έχει ορίσει την πρεμιέρα της για τις 25 Σεπτεμβρίου, υπόσχεση που δόθηκε μετά από μια σειρά επιτυχημένων δοκιμαστικών προβολών που ενθουσίασαν το κοινό.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά στιβαρό θρίλερ επιβίωσης, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις, στηρίζεται στις δυνατές ερμηνείες των κεντρικών χαρακτήρων, αλλά και σε μια καθηλωτική εμφάνιση από τον τετράποδο πρωταγωνιστή της ιστορίας. Μάλιστα, αρκετοί θεατές που παρακολούθησαν τις πρώτες προβολές δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν το φιλμ ως την καλύτερη σκηνοθετική δουλειά του Ayer από την εποχή του «Fury».

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Μια Ιστορία αντοχής και δεσμού

Στο κέντρο της πλοκής βρίσκεται ο James Belmont, ένας βετεράνος των Ειδικών Δυνάμεων που παλεύει με το μετατραυματικό στρες (PTSD). Η ζωή του ανατρέπεται βίαια όταν, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης, υφίσταται καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος του να συντριβεί στις αφιλόξενες εκτάσεις της Αλάσκας. Από εκείνη τη στιγμή, η ταινία μετατρέπεται σε ένα θρίλερ επιβίωσης, όπου ο Belmont και ο πιστός του γερμανικός ποιμενικός, ο Odin, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα σκληρά στοιχεία της φύσης, αναζητώντας τον δρόμο της επιστροφής.

Συντελεστές και παραγωγή

Το καστ πλαισιώνεται από σημαντικά ονόματα, όπως ο βραβευμένος με Όσκαρ J.K. Simmons και η Anna Lambe. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα μαγευτικά τοπία του Κουίνσταουν στη Νέα Ζηλανδία, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ Mauro Fiore. Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Cameron Alexander, ενώ στην παραγωγή συναντάμε τον Damien Chazelle, προσδίδοντας επιπλέον κύρος στο project.

Ένα φθινόπωρο γεμάτο Brad Pitt

Το «Heart of the Beast» αποτελεί μόνο την αρχή για τον Brad Pitt το φετινό φθινόπωρο. Ο ηθοποιός ετοιμάζεται να κυριαρχήσει στις αίθουσες με συνολικά τρεις ταινίες, καθώς ακολουθούν το «The Adventures of Cliff Booth» στις 23 Νοεμβρίου, αλλά και το «The Riders», το οποίο αναμένει την επίσημη ημερομηνία της πρεμιέρας του.

Οι πρώτες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν το αγωνιώδες κλίμα της ταινίας, αποτυπώνοντας την απομόνωση του ήρωα στη φύση, ενώ το επίσημο τρέιλερ αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στην εβδομάδα.