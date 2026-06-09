Tony Awards 2026: Η βραδιά που το «Death of a Salesman» έγραψε ιστορία

Η αναβίωση του «Death of a Salesman» θριάμβευσε με 6 βραβεία, ενώ Nathan Lane, Laurie Metcalf και Joe Mantello έγραψαν τη δική τους ιστορία στο Broadway

Σε μια λαμπερή βραδιά που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, το αμερικανικό θέατρο γιόρτασε τις κορυφαίες παραγωγές της χρονιάς. Η 79η απονομή των Βραβείων Tony ανέδειξε σε μεγάλο νικητή την παράσταση «Death of a Salesman», μια σύγχρονη προσέγγιση στο διαχρονικό αριστούργημα του Arthur Miller.

Η συγκεκριμένη παραγωγή, με πρωταγωνιστές τον Nathan Lane και τη Laurie Metcalf, κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των κριτικών, κατακτώντας συνολικά 6 βραβεία. Η επιτυχία της θεωρείται δικαίωση για μια ευαίσθητη και επίκαιρη ανάγνωση ενός έργου που συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό για τις αντιφάσεις του αμερικανικού ονείρου.

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Οι σημαντικές διακρίσεις της βραδιάς

Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις της, η παράσταση «Death of a Salesman» τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Θεατρικού Έργου, μια αναγνώριση της εξαιρετικής της πορείας. Η Laurie Metcalf απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της, ενώ ο Joe Mantello αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική του επιρροή στο Μπρόντγουεϊ.

Ο Nathan Lane , παραλαμβάνοντας το δικό του βραβείο, δήλωσε με συγκίνηση: «Δεν θα βρισκόμασταν όλοι εδώ χωρίς το σπάνιο ταλέντο του Joe Mantello, ο οποίος δημιούργησε αυτή την αποκαλυπτική παραγωγή». Τα λόγια του υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας πίσω από την επιτυχία.

Η τελετή και οι υποψηφιότητες

Η αυλαία των Βραβείων Tony άνοιξε την Κυριακή 7 Ιουνίου, με την Pink να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο της παρουσιάστριας της κορυφαίας αυτής βραδιάς για το αμερικανικό θέατρο. Κατά τη διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν οι πιο σημαντικές θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές της χρονιάς στο Μπρόντγουεϊ.

Πριν από την τελετή απονομής, τα μιούζικαλ «The Lost Boys» και «Schmigadoon!» προηγούνταν με 12 υποψηφιότητες το καθένα, ενώ το «Ragtime» ακολουθούσε με 11. Παραγωγές όπως το «Arthur Miller’s Death of a Salesman», το «Cats: The Jellicle Ball» και το «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show» είχαν από εννέα υποψηφιότητες, αναδεικνύοντας τον έντονο ανταγωνισμό. Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, ξεχώρισαν γνωστά ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως ο Daniel Radcliffe(«Every Brilliant Thing») και η Rose Byrne («Fallen Angels»).