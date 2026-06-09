Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Screen News 09.06.2026

Tony Awards 2026: Η βραδιά που το «Death of a Salesman» έγραψε ιστορία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αναβίωση του «Death of a Salesman» θριάμβευσε με 6 βραβεία, ενώ Nathan Lane, Laurie Metcalf και Joe Mantello έγραψαν τη δική τους ιστορία στο Broadway
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μια λαμπερή βραδιά που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, το αμερικανικό θέατρο γιόρτασε τις κορυφαίες παραγωγές της χρονιάς. Η 79η απονομή των Βραβείων Tony ανέδειξε σε μεγάλο νικητή την παράσταση «Death of a Salesman», μια σύγχρονη προσέγγιση στο διαχρονικό αριστούργημα του Arthur Miller.

tony_awards
https://www.instagram.com/broadwaycom/

Η συγκεκριμένη παραγωγή, με πρωταγωνιστές τον Nathan Lane και τη Laurie Metcalf, κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο του κοινού όσο και των κριτικών, κατακτώντας συνολικά 6 βραβεία. Η επιτυχία της θεωρείται δικαίωση για μια ευαίσθητη και επίκαιρη ανάγνωση ενός έργου που συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό για τις αντιφάσεις του αμερικανικού ονείρου.

Το «Murder Mindfully» επέστρεψε στο Netflix – Το αστυνομικό θρίλερ των 8 επεισοδίων που σε καθηλώνει

Οι σημαντικές διακρίσεις της βραδιάς

Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις της, η παράσταση «Death of a Salesman» τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Αναβίωσης Θεατρικού Έργου, μια αναγνώριση της εξαιρετικής της πορείας. Η Laurie Metcalf απέσπασε το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της, ενώ ο Joe Mantello αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία της Σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική του επιρροή στο Μπρόντγουεϊ.

tony_awards
https://www.instagram.com/broadwaycom/

Ο Nathan Lane , παραλαμβάνοντας το δικό του βραβείο, δήλωσε με συγκίνηση: «Δεν θα βρισκόμασταν όλοι εδώ χωρίς το σπάνιο ταλέντο του Joe Mantello, ο οποίος δημιούργησε αυτή την αποκαλυπτική παραγωγή». Τα λόγια του υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας πίσω από την επιτυχία.

Η τελετή και οι υποψηφιότητες

Η αυλαία των Βραβείων Tony άνοιξε την Κυριακή 7 Ιουνίου, με την Pink να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο της παρουσιάστριας της κορυφαίας αυτής βραδιάς για το αμερικανικό θέατρο. Κατά τη διάρκεια της τελετής βραβεύτηκαν οι πιο σημαντικές θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραγωγές της χρονιάς στο Μπρόντγουεϊ.

tony_awards
https://www.instagram.com/broadwaycom/

Πριν από την τελετή απονομής, τα μιούζικαλ «The Lost Boys» και «Schmigadoon!» προηγούνταν με 12 υποψηφιότητες το καθένα, ενώ το «Ragtime» ακολουθούσε με 11. Παραγωγές όπως το «Arthur Miller’s Death of a Salesman», το «Cats: The Jellicle Ball» και το «Richard O’Brien’s The Rocky Horror Show» είχαν από εννέα υποψηφιότητες, αναδεικνύοντας τον έντονο ανταγωνισμό. Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, ξεχώρισαν γνωστά ονόματα του θεάτρου και του κινηματογράφου, όπως ο Daniel Radcliffe(«Every Brilliant Thing») και η Rose Byrne («Fallen Angels»).

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Death of a Salesman Tony Awards ταινίες
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του

Η Bianca Censori σκηνοθετεί τον Kanye West στο νέο του video clip για τα γενέθλιά του

09.06.2026
Επόμενο
«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

09.06.2026

Δες επίσης

Το «Murder Mindfully» επέστρεψε στο Netflix – Το αστυνομικό θρίλερ των 8 επεισοδίων που σε καθηλώνει
Cinema

Το «Murder Mindfully» επέστρεψε στο Netflix – Το αστυνομικό θρίλερ των 8 επεισοδίων που σε καθηλώνει

09.06.2026
AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!
Cinema

AOAFF: Το θρυλικό live του David Bowie έρχεται δωρεάν στο Ζάππειο!

08.06.2026
Γιώργος Λάνθιμος: «Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες ταινίες» – Η δήλωση που αιφνιδίασε τον κινηματογραφικό κόσμο
Cinema

Γιώργος Λάνθιμος: «Δεν ξέρω αν θα κάνω άλλες ταινίες» – Η δήλωση που αιφνιδίασε τον κινηματογραφικό κόσμο

08.06.2026
«The Richest Woman in the World»: Η ταινία που «σκαλίζει» ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της γαλλικής ελίτ
Cinema

«The Richest Woman in the World»: Η ταινία που «σκαλίζει» ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της γαλλικής ελίτ

08.06.2026
Ψάχνεις ταινία για το Σαββατοκύριακο; Το «Soul Surfer» θα σε καθηλώσει με την αληθινή βιωματική ιστορία μίας surfer
Cinema

Ψάχνεις ταινία για το Σαββατοκύριακο; Το «Soul Surfer» θα σε καθηλώσει με την αληθινή βιωματική ιστορία μίας surfer

06.06.2026
«Maestro»: Από τους Παξούς στην παγκόσμια κορυφή του streaming
Cinema

«Maestro»: Από τους Παξούς στην παγκόσμια κορυφή του streaming

06.06.2026
Leonardo DiCaprio: Η στιγμή που κόντεψε να χάσει τον θρυλικό του ρόλο στον «Τιτανικό»
Cinema

Leonardo DiCaprio: Η στιγμή που κόντεψε να χάσει τον θρυλικό του ρόλο στον «Τιτανικό»

06.06.2026
Daniel Radcliffe – Jonathan Groff: Ενώνουν ξανά δυνάμεις στη νέα ταινία «Trust the Man»
Cinema

Daniel Radcliffe – Jonathan Groff: Ενώνουν ξανά δυνάμεις στη νέα ταινία «Trust the Man»

05.06.2026
Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix
Cinema

Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου: Η εμφάνιση-έκπληξη στο «Emily in Paris» και όσα αποκάλυψε για το Netflix

05.06.2026
MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

MAD VMA 2026: H Ανδρομάχη μιλά στο Mad.gr «Με ενδιαφέρει η διαχρονικότητα, τα πυροτεχνήματα δεν τα θέλω στη ζωή μου»

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Τα 3 φυτά που δεν θα «πεθάνουν» μέσα στη ζέστη ακόμα και αν δεν τα ποτίζεις

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Καλοκαιρινό σπίτι σαν Pinterest: Τα 5 design trends που θα σε βάλουν σε mood διακοπών

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Πώς να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική φραουλάδα με λίγα υλικά

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Home cinema στο μπαλκόνι: 5 έξυπνα hacks για να στήσεις την τέλεια καλοκαιρινή προβολή

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Zinc Mask: Είναι η νέα εμμονή του TikTok σύμμαχος ή ρίσκο για την επιδερμίδα σου;

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

Οι μεγάλοι όμιλοι ΜΜΕ στηρίζουν τον Τσίπρα

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

«Πακέτο» Παύλου Μαρινάκη για τα media-Διασώζεται για πέντε χρόνια ο ΕΔΟΕΑΠ

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

ΣΤΟΝ… ΑΕΡΑ το πολιτικό σκηνικό

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Η επέκταση των χωρικών υδάτων μέχρι 12 μίλια και η ανακήρυξη ΑΟΖ, μονόδρομος για την Ελληνική πολιτική

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα

Συναγερμός στην Ελλάδα: Αυξήθηκαν κατά 20% οι ασθενείς με αυτοάνοση αρθρίτιδα