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Μουσική 09.06.2026

«Είμαι ερωτευμένη»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά ανοιχτά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα

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«Είμαστε πολύ καλά»: Η Έλενα Τσαγκρινού μιλά για τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και δηλώνει ερωτευμένη
Ειρήνη Στόφυλα

Η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, επιβεβαιώνοντας πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν δίστασε να αναφερθεί στα συναισθήματά της, ξεκαθαρίζοντας πως είναι ευτυχισμένη και ερωτευμένη.

Τα τελευταία χρόνια η Έλενα Τσαγκρινού έχει επιλέξει να κρατά ισορροπίες ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική της ζωή, χωρίς όμως να κρύβει όσα την κάνουν χαρούμενη. Άλλωστε, το ενδιαφέρον του κοινού για την καθημερινότητά της παραμένει έντονο, με κάθε νέα της δήλωση να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης στα social media και στις ψυχαγωγικές εκπομπές.

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Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την αγάπη και την ευτυχία. Η Έλενα Τσαγκρινού δεν έκρυψε τα συναισθήματά της όταν ρωτήθηκε για τον σύντροφό της. Αντίθετα, μίλησε με χαμόγελο για τη σχέση τους, αποκαλύπτοντας πως όλα κυλούν πολύ όμορφα μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Είμαι ερωτευμένη. Είμαστε πολύ καλά με τον Λάμπρο».


Μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι το ζευγάρι απολαμβάνει μια περίοδο ηρεμίας και προσωπικής ευτυχίας, μακριά από εντάσεις και δημοσιεύματα που κατά καιρούς συνοδεύουν τα πρόσωπα της δημοσιότητας. Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε επίσης πως δεν έχει λόγο να κρύβει την προσωπική της ζωή από τον κόσμο, αρκεί να διατηρούνται τα απαραίτητα όρια: «Δεν κρύβω την προσωπική μου ζωή». 

Πέρα από τα προσωπικά της, η Έλενα Τσαγκρινού συνεχίζει να βρίσκεται σε δημιουργική φάση και επαγγελματικά. Με νέες εμφανίσεις, μουσικά σχέδια και συνεχή επαφή με το κοινό της, η τραγουδίστρια παραμένει ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Η ίδια δείχνει να έχει βρει την ισορροπία που αναζητούσε, απολαμβάνοντας τόσο την επαγγελματική της πορεία όσο και την προσωπική της ευτυχία. Και όπως όλα δείχνουν, η σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της όμορφης καθημερινότητας.

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Έλενα Τσαγκρινού Λάμπρος Κωνσταντάρας
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