Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 09.06.2026

Μαρίνα Σπανού: Το πρώτο «glimpse» από το act που ετοιμάζει για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ

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Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μοιράστηκε backstage στιγμές με τους χορευτές της στα social media, αποκαλύπτοντας στοιχεία από τα όσα ετοιμάζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Μαρίνα Σπανού,το κορίτσι που έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές μας με την αυθεντικότητά της και τη μουσική της, ετοιμάζεται πυρετωδώς για το event της χρονιάς! Η τραγουδίστρια ανέβασε τη θερμοκρασία στα social media, δίνοντάς μας μια μικρή γεύση από τις προετοιμασίες της για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ.

Η Μαρίνα Σπανού κάθεται σε εξωτερικό χώρο κρατώντας μια ανθοδέσμη με κίτρινα λουλούδια.
https://www.instagram.com/marinaspanou_/

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρίνα μοιράστηκε με τους followers της δύο stories που «μυρίζουν» επιτυχία. Στο πρώτο στιγμιότυπο, την βλέπουμε σε μια στιγμή χαλάρωσης και δημιουργικής σύνδεσης να κάθεται στο πάτωμα της αίθουσας χορού μαζί με την ομάδα των χορευτών της. Η χημεία μεταξύ τους είναι εμφανής, αποδεικνύοντας ότι το αποτέλεσμα που θα δούμε στη σκηνή θα είναι αποτέλεσμα μιας δεμένης και ενθουσιώδους συνεργασίας.

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Όμως, το δεύτερο story ήταν εκείνο που πραγματικά μας ενθουσίασε. Η Μαρίνα Σπανού μάς έδωσε ένα μοναδικό glimpse από τις πρόβες της χορογραφίας. Αν και φειδωλή στις λεπτομέρειες, οι κινήσεις και η ενέργεια που εκπέμπει στα λίγα δευτερόλεπτα του βίντεο αρκούν για να καταλάβουμε ότι η εμφάνισή της στα Mad VMA 2026 θα είναι μία από τις πιο ξεχωριστές της βραδιάς.

Με το ταλέντο της να είναι αδιαμφισβήτητο και τη σκηνική της παρουσία να εξελίσσεται συνεχώς, η Μαρίνα Σπανού υπόσχεται μια εμφάνιση που θα συζητηθεί πολύ. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε με ανυπομονησία τη βραδιά των βραβείων για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα!

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Mad VMA MAD VMA 2026 Μαρίνα Σπανού
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