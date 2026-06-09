Bob Dylan: Η σπάνια επιστροφή ενός κλασικού τραγουδιού μετά από 14 χρόνια

Ο Bob Dylan συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό του κατά τη διάρκεια της περιοδείας του «Rough and Rowdy Ways», αποδεικνύοντας ότι το τεράστιο μουσικό του αρχείο κρύβει ακόμη θησαυρούς που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Το βράδυ του Σαββάτου, 6 Ιουνίου 2026, στο Chateau Ste Michelle Winery του Woodinville, ο θρυλικός τραγουδοποιός χάρισε στους θαυμαστές του μια μοναδική στιγμή, ερμηνεύοντας το «You Ain’t Goin’ Nowhere» για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια.

Το κομμάτι, που προέρχεται από τα ιστορικά «The Basement Tapes» του 1967, αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα της συναυλίας, με τον Dylan να συνοδεύεται από τους κιθαρίστες Doug Lancio και Bob Britt στα φωνητικά. Παρά το γεγονός ότι το τραγούδι έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία μέσα από τις διασκευές των The Byrds το 1968 αλλά και του Tom Petty and the Heartbreakers, ο ίδιος ο Dylan το είχε θέσει στο περιθώριο των ζωντανών εμφανίσεών του εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

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Η επιλογή αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία της περιοδείας «Rough and Rowdy Ways», η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2021 και συνεχίζεται δυναμικά, έχοντας πλέον επεκταθεί με νέες ημερομηνίες στη Βόρεια Αμερική έως και τα τέλη του 2026. Ο νομπελίστας δημιουργός δεν διστάζει να ανασύρει ξεχασμένα κομμάτια, όπως έπραξε στο παρελθόν με τη συγκινητική διασκευή του «A Rainy Night in Soho» των The Pogues ως φόρο τιμής στον Shane MacGowan, ή με την ερμηνεία μιας παραδοσιακής μπαλάντας που είχε να ακουστεί από εκείνον για 34 ολόκληρα χρόνια.

Η επιρροή του Bob Dylan στη μουσική ιστορία παραμένει αξεπέραστη, με 11 άλμπουμ του να έχουν φτάσει στο Top 10 του Billboard 200 και μελωδίες όπως το «Like a Rolling Stone» και το «Rainy Day Women #12 & 35» να αποτελούν θεμέλιους λίθους του rock. Παρά τη μακρά του πορεία, δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Μόλις τον Μάιο του 2026 συμμετείχε στη σύνθεση ενός τραγουδιού για το νέο άλμπουμ του Willie Nelson, «Dream Chaser», ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη εργάζεται πάνω σε νέο υλικό μαζί με τα μέλη της μπάντας του, διατηρώντας το δημιουργικό του πνεύμα πάντα σε εγρήγορση.