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Μουσική 08.06.2026

Travis Scott & Swedish House Mafia στο Island: Η φαντασμαγoρική βραδιά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

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Travis Scott και Swedish House Mafia εμφανίστηκαν σε ιδιωτικό event στο Island Athens Riviera, σε μια βραδιά που έγινε talk of the town
Ειρήνη Στόφυλα

Μια βραδιά που περισσότερο έμοιαζε με διεθνές μουσικό event παρά με ιδιωτικό πάρτι εκτυλίχθηκε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, στο Island Athens Riviera, με δύο τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής να κλέβουν την παράσταση. Ο Travis Scott και οι Swedish House Mafia έδωσαν εντυπωσιακά shows σε ένα κλειστό, υψηλού προφίλ event που συζητήθηκε έντονα.

https://www.instagram.com/p/DZUoijgDLea
https://www.instagram.com

Η διοργάνωση είχε έντονο χαρακτήρα exclusivity, με την εμπειρία να στήνεται σαν ένα «no phones allowed» concept, καθώς ζητήθηκε από τους καλεσμένους να μην χρησιμοποιούν κινητά, κάτι που έκανε την ατμόσφαιρα ακόμη πιο ιδιαίτερη και «κλειστή». Το Island μεταμορφώθηκε για μία νύχτα σε σημείο συνάντησης της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας με επιχειρηματικά και κοσμικά ονόματα.

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Σε ανάρτηση που κυκλοφόρησε στο Instagram έγινε ειδική αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον γιο του, Μιλτιάδη, με δημόσιες ευχαριστίες και λόγια εκτίμησης προς το πρόσωπό τους, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ρόλο τους στη διοργάνωση.

https://www.instagram.com/islandathensriviera/

https://www.instagram.com/p/DZUoijgDLea
https://www.instagram.com/

Η παρουσία των Travis Scott και Swedish House Mafia, σε συνδυασμό με το σκηνικό της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δημιούργησε μια εμπειρία που θύμιζε φεστιβάλ παγκόσμιου επιπέδου και άφησε έντονο αποτύπωμα, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν ήδη ως μία από τις πιο «δυνατές» βραδιές του καλοκαιριού.

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Swedish House Mafia travis scott Αθηναική Ριβιέρα
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