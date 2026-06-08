«Πένθησα για τη φωνή μου»: Η εξομολόγηση της Χάρις Αλεξίου που συγκινεί

Μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές συνεντεύξεις της παραχώρησε η Χάρις Αλεξίου στο περιοδικό Antivirus. Η σπουδαία καλλιτέχνιδα μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα, τις κοινωνικές πιέσεις που βίωσε μεγαλώνοντας, τη μητρότητα, αλλά και για τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθεί από το τραγούδι. Με ειλικρίνεια και ευαισθησία, μοιράστηκε σκέψεις που αφορούν τόσο την προσωπική της διαδρομή όσο και τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία.

Αναφερόμενη στον έρωτα, η Χάρις Αλεξίου παραδέχτηκε πως υπήρξε πάντα ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής της. «Ο έρωτας παίζει απόλυτο ρόλο στη ζωή μου. Θα έλεγα πως ήμουν πολύ ερωτιάρα. Ερωτευόμουν πάρα πολύ και πολύ δυνατά. Μπορούσα να σκάσω, να εκραγώ από τον έρωτα. Και πόσο ωραίο είναι που παντρεύτηκα από έρωτα, τον άνθρωπο που είχα ερωτευτεί. Ο έρωτας είναι μια ανάγκη για κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου…».

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Στη συνέχεια μίλησε για τα κοινωνικά στερεότυπα που επηρέασαν τη γενιά της και τις συμβουλές που δεχόταν από τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία. «Στο κομμάτι του έρωτα, η μαμά μου πάντα είχε την ανησυχία του τι θα πει ο κόσμος, να είμαι το καλό κορίτσι. Και αυτό με στρίμωξε πολύ στη ζωή μου. Όλος αυτός ο καθωσπρεπισμός της κοινωνίας, νιώθω πως μου δημιούργησε θέματα… σε κάνει να ντρέπεσαι. Δε σου επιτρεπόταν να χαρείς τίποτα εκτός γάμου τότε. Νομίζω ότι αυτό χαρακτήρισε τη δική μου γενιά και όχι μόνο…».





Η δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει το τραγούδι

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά της στην απόφαση να σταματήσει το τραγούδι, μια επιλογή που ανακοίνωσε στις αρχές του 2020 και η οποία προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στους θαυμαστές της.

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε προκειμένου να συνεχίσει να τραγουδά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της. «Η πραγματικότητα είναι πως δε μπορώ να τραγουδήσω. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το πάλεψα για να κρατηθώ σε αυτό. Όμως είχα και την τύχη να αγκαλιαστώ από τους ανθρώπους της υποκριτικής… Δεν είναι ότι δε στενοχωρήθηκα για τη φωνή μου, ότι δεν πένθησα και προφανώς δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω. Ξέρω όμως, πως η Χαρούλα τόσα χρόνια τραγουδούσε καλά…».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τη μητρότητα και τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της σήμερα. «Θα έλεγα ότι είμαι μάνα, μου αρέσει να είμαι μάνα για πολλούς. Έχω έναν γιο, αλλά αισθάνομαι ότι έχω πολλά παιδιά και υπάρχουν πολλά παιδιά που με λένε μάνα… Το έχω αυτό της μάνας, με τα καλά και τα κακά της…».

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σημασία που έχει για εκείνη η αγάπη, η φροντίδα και η προσφορά προς τους ανθρώπους γύρω της, στοιχεία που φαίνεται να τη χαρακτηρίζουν τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική της ζωή.

Από το 2020 και μετά, η Χάρις Αλεξίου ακολούθησε έναν διαφορετικό δημιουργικό δρόμο, στρεφόμενη πιο ενεργά στην υποκριτική. Η συμμετοχή της σε θεατρικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές απέδειξε πως το ταλέντο και η καλλιτεχνική της παρουσία μπορούν να εκφραστούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Παρότι η φωνή της δεν ακούγεται πλέον ζωντανά πάνω στη σκηνή, η ίδια συνεχίζει να εμπνέει το κοινό με την πορεία, την ειλικρίνεια και τη δύναμή της. Και όπως φάνηκε μέσα από αυτή τη συνέντευξη, η Χάρις Αλεξίου παραμένει μία από τις πιο αγαπητές και αυθεντικές προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού.

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