«Είναι μεγάλη ευλογία τα παιδιά»: Ο Πάνος Μουζουράκης αποκαλύπτει πώς η πατρότητα άλλαξε τη ζωή του

Μια από τις πιο προσωπικές και ουσιαστικές συνεντεύξεις του έδωσε ο Πάνος Μουζουράκης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο αγαπημένος τραγουδιστής και ηθοποιός μίλησε όχι μόνο για την καλλιτεχνική του πορεία, αλλά κυρίως για τη μεγάλη αλλαγή που έφερε στη ζωή του η δημιουργία οικογένειας. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την πατρότητα, τα δύο παιδιά που απέκτησε με τη σύζυγό του, Μαριλού Κόζαρη, και τη νέα καθημερινότητα που ζει τα τελευταία χρόνια. Από τα λόγια του έγινε σαφές ότι η οικογένεια αποτελεί πλέον το πιο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του.

Ο Πάνος Μουζουράκης δεν έκρυψε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που αισθάνεται ως πατέρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη ευλογία τα παιδιά». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατήρησε στον εαυτό του μετά τον ερχομό της κόρης και του γιου του.

Πάνος Μουζουράκης: Η μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στις 15 Ιουνίου

Όπως εξήγησε, η πατρότητα τον έκανε να κοιτάξει τη ζωή με διαφορετικό τρόπο και να αναζητήσει πιο βαθιές απαντήσεις για τον εαυτό του και την παρακαταθήκη που θέλει να αφήσει στα παιδιά του. «Είχα τις προάλλες μια συζήτηση με ένα φίλο και έλεγα ότι αν αύριο αποχωρήσω ας πούμε από τον κόσμο, μέσα από το έργο το οποίο έχω αφήσει πίσω μου, θα μπορούσαν ο γιος μου και η κόρη μου να καταλάβουν ποιος είμαι; Δεν είναι ολοκληρωμένη ακόμη η αλήθεια μου. Το «τέρας» αυτή τη στιγμή έχει ηρεμίσει από την στιγμή που έκανε αυτό το: «εδώ είμαι, μπορείτε να με κοιτάξετε και να με αγαπήσετε για αυτό που είμαι;»».





Ο γνωστός καλλιτέχνης συνέχισε την εξομολόγησή του με έναν τόνο μεγαλύτερης ειλικρίνειας και αυτογνωσίας: «Είμαι σε φάση ότι τώρα που έχω την προσοχή σας θα μπορούσα να μιλήσω λίγο πιο ειλικρινά να βγάλουμε μια άκρη μεταξύ μας για το τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι αλήθεια».

Η στήριξη από τα πεθερικά του και η νέα οικογενειακή ισορροπία

Ένα από τα σημεία της συνέντευξης που ξεχώρισαν ήταν η αναφορά του στην οικογενειακή στήριξη που δέχεται από τους γονείς της Μαριλούς Κόζαρη. Ο Πάνος Μουζουράκης αποκάλυψε πως συγκατοικεί με τα πεθερικά του και ότι η παρουσία τους αποτελεί πολύτιμη βοήθεια τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην ψυχολογία του.





«Είδα ότι διαστέλλεται ο χρόνος και τελικά πράγματα που έλεγες: Πώς θα τα προλάβω αυτά, τελικά υπάρχει χρόνος να τα προλάβεις όλα. Είμαι σε μια κατάσταση που έχω το εύκολο πακέτο στο οικογενειακό περιβάλλον με έναν υπέροχο πεθερό και την πεθερά μου που μένουμε εκεί και συγκατοικούμε όλοι μαζί, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Και στην λειτουργεία την οικογενειακή και στην ψυχική».

Με τον τρόπο αυτό περιέγραψε μια καθημερινότητα όπου η οικογένεια λειτουργεί ως πραγματικό δίκτυο υποστήριξης, βοηθώντας τον να ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και τη ζωή με δύο μικρά παιδιά.

Η οικογένεια που δημιούργησε με τη Μαριλού Κόζαρη

Η οικογένεια του Πάνου Μουζουράκη και της Μαριλού Κόζαρη μεγάλωσε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 27 Μαΐου 2023 στην Αίγινα και λίγο αργότερα απέκτησε την κόρη του, Ευελένη. Το 2025 ήρθε στον κόσμο και ο γιος τους, συμπληρώνοντας την οικογενειακή τους ευτυχία.





Μέσα από τη συνέντευξή του, ο Πάνος Μουζουράκης παρουσίασε έναν πιο ώριμο και συνειδητοποιημένο εαυτό, μιλώντας ανοιχτά για όσα τον απασχολούν και τον κάνουν ευτυχισμένο. Η οικογένεια, τα παιδιά και οι άνθρωποι που βρίσκονται καθημερινά δίπλα του φαίνεται να αποτελούν πλέον το κέντρο του κόσμου του. Και όπως προκύπτει από τα λόγια του, η μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του δεν μετριέται μόνο σε τραγούδια ή επαγγελματικές διακρίσεις, αλλά στις στιγμές που μοιράζεται με τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο.

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