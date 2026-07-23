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Celeb World 23.07.2026

«Another perfect night in Greece»: Η Sofia Vergara συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο

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Η Sofia Vergara συνεχίζει να μαγεύεται από τη Μύκονο - Το νέο άλμπουμ φωτογραφιών από τις διακοπές της
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Sofia Vergara συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο.
  • Μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από βραδινή της έξοδο στο νησί.
  • Η ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία της ως «Άλλη μία τέλεια νύχτα στην Ελλάδα».
  • Η Sofia Vergara απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με φίλους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Sofia Vergara φαίνεται πως δεν βιάζεται να αποχωριστεί το ελληνικό καλοκαίρι. Η διάσημη ηθοποιός συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο και χαρίζει στους followers της νέες εικόνες από τις στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης που ζει στο Νησί των Ανέμων.

https://www.instagram.com/sofiavergara/
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Μετά τις πρώτες αναρτήσεις της από την Ελλάδα, οι οποίες έκαναν αίσθηση στα social media, η Sofia Vergara επέστρεψε με νέο φωτογραφικό υλικό, δείχνοντας πως οι καλοκαιρινές της νύχτες στη χώρα μας συνεχίζονται με τον καλύτερο τρόπο.

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Η ηθοποιός μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τη βραδινή της έξοδο και συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Another perfect night in Greece» («Άλλη μία τέλεια νύχτα στην Ελλάδα»), αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τον ενθουσιασμό της για τις διακοπές της.

https://www.instagram.com/sofiavergara/
https://www.instagram.com/sofiavergara/
https://www.instagram.com/sofiavergara/
https://www.instagram.com/sofiavergara/

Η Sofia Vergara έχει επιλέξει τη Μύκονο για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές, περνώντας στιγμές ξεκούρασης μαζί με φίλους της μακριά από το έντονο επαγγελματικό της πρόγραμμα. Από τις πρώτες ημέρες της στο νησί, η ηθοποιός δεν έκρυψε την αγάπη της για την ελληνική ατμόσφαιρα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που μοιράστηκε στα social media έδειξαν τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η Μύκονος, από τα εντυπωσιακά τοπία μέχρι τις βραδινές εξόδους με μουσική και θέα στο Αιγαίο.

Η Sofia Vergara επέλεξε για ακόμη μία φορά να δώσει στους θαυμαστές της μια μικρή εικόνα από τις διακοπές της. Με χαλαρή διάθεση και χαμόγελο, πόζαρε μέσα στο καλοκαιρινό σκηνικό της Μυκόνου, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες της με τη χαρακτηριστική φράση «Another perfect night in Greece».

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Sofia Vergara διακοπές ΕΛΛΑΔΑ καλοκαίρι
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