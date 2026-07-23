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Celeb World 23.07.2026

Από την ακρίδα στη χρυσόμυγα: Το νέο απρόοπτο στη σκηνή με τη Θάλεια Ματίκα που έγινε viral

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Ξανά έντομο πάνω στη Θάλεια Ματίκα στη σκηνή - Μετά την ακρίδα, η χρυσόμυγα προκάλεσε νέο ξεκαρδιστικό απρόοπτο
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Μια χρυσόμυγα εισέβαλε στη θεατρική σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στην Καρδίτσα.
  • Οι ηθοποιοί Θάλεια Ματίκα και Τάσος Ιορδανίδης δυσκολεύτηκαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.
  • Το περιστατικό έγινε viral στα social media, καταγράφοντας μια αυθόρμητη θεατρική στιγμή.
  • Δεν είναι η πρώτη φορά, καθώς και στο παρελθόν μια ακρίδα είχε διακόψει την ίδια παράσταση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν μια θεατρική παράσταση ανεβαίνει σε περιοδεία, οι ηθοποιοί γνωρίζουν πως κάθε βραδιά μπορεί να κρύβει και μια διαφορετική έκπληξη. Αυτή τη φορά, όμως, η έκπληξη δεν ήρθε από το κοινό ή από κάποιο λάθος επί σκηνής, αλλά από έναν απρόσμενο επισκέπτη που κατάφερε να γίνει για λίγα λεπτά ο πρωταγωνιστής. Ο λόγος για μια χρυσόμυγα που έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή κατά τη διάρκεια της παράστασης «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» στην Καρδίτσα, με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλεια Ματίκα να προσπαθούν να συνεχίσουν κανονικά, αλλά τελικά να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα γέλια τους.

https://www.instagram.com/iordanidis_tasos/
https://www.instagram.com/iordanidis_tasos/

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα άρχισε να κυκλοφορεί στα social media, αφού αποτύπωσε μια από εκείνες τις αυθόρμητες στιγμές που μόνο το ζωντανό θέατρο μπορεί να προσφέρει. Η Θάλεια Ματίκα φωνάζει στο βίντεο στον Τάσο Ιορδανίδη «Πάρτοοοο».

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Κατά τη διάρκεια της παράστασης στην Καρδίτσα, η εμφάνιση της χρυσόμυγας προκάλεσε μια μικρή αναστάτωση επί σκηνής. Η Θάλεια Ματίκα προσπάθησε να διαχειριστεί την απρόβλεπτη παρουσία του εντόμου, όμως η στιγμή ήταν τόσο απρόσμενη που το γέλιο τελικά πήρε τη θέση της απόλυτης συγκέντρωσης.

@alfatheater

I ❤️KARDITSA 🪲 Τα ζωύφια 🪲έχουν αδυναμία στην @thaliamatika Αυτή τη φορά έσκασε μύτη χρυσόμυγα! Άλλο κακό να μην μας βρει 😂😂😂

♬ πρωτότυπος ήχος – alfatheater

Ο Τάσος Ιορδανίδης και η σύζυγός του συνέχισαν όσο μπορούσαν, όμως η αμηχανία της στιγμής έκανε το κοινό να γελάσει ακόμη περισσότερο. Και κάπως έτσι, μια συνηθισμένη θεατρική βραδιά μετατράπηκε σε ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που δύσκολα θα ξεχαστεί.

@alfatheater

Plot twist στο Κιλκίς! 🦗🎭🦗😂 📌Θέατρο Λόφου Κιλκίς Μια τεράστια ακρίδα αποφάσισε να παίξει ρόλο πρωταγωνίστριας στο «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η πιο απρόσμενη guest εμφάνιση της καλοκαιρινής περιοδείας. Ευτυχώς, το κοινό το απόλαυσε όσο κι εμείς! @Tasos Iordanidis #TheloNaSouKrataoToXeri #SummerTour2026 #Ακριδα #gueststar

♬ πρωτότυπος ήχος – alfatheater

Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» αντιμετωπίζει μια τέτοια απρόβλεπτη στιγμή. Πριν από λίγο καιρό, κατά τη διάρκεια άλλης εμφάνισης της περιοδείας, μια ακρίδα είχε κάνει ξανά την εμφάνισή της πάνω στη σκηνή.

Και τότε η Θάλεια Ματίκα είχε δυσκολευτεί να συνεχίσει τον ρόλο της, καθώς η κατάσταση είχε προκαλέσει γέλια τόσο στους ηθοποιούς όσο και στους θεατές. Το νέο περιστατικό με τη χρυσόμυγα έκανε πολλούς να σχολιάσουν πως η συγκεκριμένη παράσταση φαίνεται να έχει αποκτήσει πλέον τη δική της «παράδοση» με τους απρόσμενους επισκέπτες.

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Θάλεια Ματίκα θεατρικές παραστάσεις Τάσος Ιορδανίδης
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