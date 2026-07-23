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City Guide 23.07.2026

Από το «HOT DAYS? COLD JOKES» στην κουζίνα σου: 3 εύκολες συνταγές με πλευρώτους

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Με αφορμή το «HOT DAYS? COLD JOKES», το Mad.gr σου δείχνει 3 νόστιμες ιδέες με πλευρώτους
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Τα μανιτάρια πλευρώτους είναι ευέλικτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορα καλοκαιρινά πιάτα.
  • Παρουσιάζονται τρεις εύκολες συνταγές: ψητά, burger και δροσερή σαλάτα με πλευρώτους.
  • Τα πλευρώτους είναι γρήγορα στο μαγείρεμα και απαιτούν λίγα υλικά για να γίνουν νόστιμα.
  • Η εκπομπή «HOT DAYS? COLD JOKES» του MAD αποτέλεσε έμπνευση για τις συνταγές με μανιτάρια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το νέο επεισόδιο της αγαπημένης εκπομπής του MAD «HOT DAYS? COLD JOKES» με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου μας χάρισε ένα ακόμη ξεκαρδιστικό ανέκδοτο που έγινε αφορμή για… γαστρονομική έμπνευση. «Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο; Γιατί πονάει το πλευρό τους» ήταν το αστείο που μας έκανε να χαμογελάσουμε, αλλά και να σκεφτούμε πως ίσως ήρθε η ώρα να δώσουμε στα μανιτάρια πλευρώτους τη θέση που τους αξίζει στην καλοκαιρινή κουζίνα μας. Γιατί μπορεί να μην είναι έτοιμα για το γήπεδο, όμως στην κουζίνα κάνουν πραγματικά πρωταθλητισμό. Είναι νόστιμα, εύκολα στο μαγείρεμα και μπορούν να μεταμορφώσουν ένα απλό γεύμα σε κάτι πολύ πιο ξεχωριστό.

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Το καλοκαίρι θέλει φαγητά που δεν απαιτούν ατελείωτες ώρες πάνω από την κουζίνα, αλλά παραμένουν γεμάτα γεύση. Τα μανιτάρια πλευρώτους είναι ένα από εκείνα τα υλικά που μπορείς να έχεις πάντα στο ψυγείο σου και να δημιουργήσεις πανεύκολες συνταγές μέσα σε λίγα λεπτά. Ψητά, σε burger, σε σαλάτα ή ακόμα και ως πρωταγωνιστές ενός ελαφριού dinner, ταιριάζουν σε κάθε περίσταση. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζονται πολλά υλικά για να γίνουν πραγματικά απολαυστικά.

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Από ένα γρήγορο γεύμα μετά τη θάλασσα μέχρι ένα τραπέζι με φίλους στο μπαλκόνι, τα πλευρώτους είναι το απόλυτο summer food hack. Με λίγα μυρωδικά, λίγο ελαιόλαδο και λίγη φαντασία μπορείς να φτιάξεις πιάτα που θα εντυπωσιάσουν ακόμα και τους πιο δύσκολους καλεσμένους. Το MAD βάζει λοιπόν τα μανιτάρια στο μικροσκόπιο και σου παρουσιάζει τρεις εύκολες, νόστιμες και άκρως καλοκαιρινές συνταγές που αξίζει να δοκιμάσεις.

hot days_cold jokes (1)

1. Ψητά μανιτάρια πλευρώτους με λεμόνι και μυρωδικά

manitaria
freepik

Αν υπάρχει μία συνταγή που αποδεικνύει πόσο νόστιμα μπορούν να γίνουν τα πλευρώτους με ελάχιστη προσπάθεια, αυτή είναι τα ψητά μανιτάρια. Η υφή τους γίνεται υπέροχη στο ψήσιμο και το αποτέλεσμα θυμίζει κάτι ανάμεσα σε gourmet πιάτο και αγαπημένο μεζεδάκι.

Υλικά:

  • 500 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
  • 3 κουταλιές ελαιόλαδο
  • Χυμός από 1 λεμόνι
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • Ρίγανη ή θυμάρι
  • Αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζεις τα μανιτάρια και τα ανακατεύεις με το ελαιόλαδο, το λεμόνι, το σκόρδο και τα μυρωδικά. Τα ψήνεις στη σχάρα ή σε αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να πάρουν χρώμα και να γίνουν ελαφρώς τραγανά. Το αποτέλεσμα; Ένα πανεύκολο πιάτο που ταιριάζει τέλεια με σαλάτα, πατάτες ή λίγο φρέσκο ψωμί.

 2. Burger με μανιτάρια πλευρώτους

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Ποιος είπε ότι ένα burger χρειάζεται απαραίτητα κρέας; Τα πλευρώτους μπορούν να γίνουν η τέλεια βάση για ένα διαφορετικό burger γεμάτο γεύση και καλοκαιρινή διάθεση. Είναι η ιδανική επιλογή για movie nights, πάρτι στο σπίτι ή εκείνα τα βράδια που θέλεις κάτι πιο fun.

Υλικά:

  • Μεγάλα μανιτάρια πλευρώτους
  • Ψωμάκια burger
  • Ντομάτα
  • Μαρούλι
  • Τυρί επιλογής σου
  • Σάλτσα γιαουρτιού ή άλλη σάλτσα
  • Μπαχαρικά

Εκτέλεση:

Σοτάρεις ή ψήνεις τα πλευρώτους με λίγο ελαιόλαδο και τα αγαπημένα σου μπαχαρικά. Στη συνέχεια φτιάχνεις το burger σου με λαχανικά, τυρί και τη σάλτσα που προτιμάς. Ένα πιάτο που αποδεικνύει πως το καλοκαιρινό φαγητό μπορεί να είναι και εύκολο και εντυπωσιακό.

3. Δροσερή σαλάτα με μανιτάρια πλευρώτους

Σαλάτα με μαρούλι, ντοματίνια, κινόα και κομμάτια κρέατος, μια από τις έξυπνες συνταγές για πασχαλινά φαγητά.
Πηγή: Unsplash

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, μια δροσερή αλλά χορταστική σαλάτα είναι πάντα καλή ιδέα. Τα πλευρώτους δίνουν έξτρα γεύση και μετατρέπουν μια απλή σαλάτα σε ολοκληρωμένο γεύμα.

Υλικά:

  • 400 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
  • Πράσινη σαλάτα
  • Ντοματίνια
  • Καλαμπόκι
  • Τυρί της επιλογής σου
  • Ελαιόλαδο
  • Βαλσάμικο

Εκτέλεση:

Σοτάρεις τα μανιτάρια μέχρι να μαλακώσουν και τα αφήνεις λίγο να κρυώσουν. Τα προσθέτεις πάνω από τη σαλάτα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και ολοκληρώνεις με λίγο ελαιόλαδο και βαλσάμικο. Μια εύκολη συνταγή που είναι δροσερή, νόστιμη και έτοιμη σε λίγα λεπτά.

Τα μανιτάρια πλευρώτους μπορεί να έχασαν το ποδοσφαιρικό τους όνειρο λόγω… πλευρού, όμως στην κουζίνα είναι ξεκάθαρα πρωταθλητές! Με αφορμή το χιούμορ του Γιάννη Χατζηγεωργίου στο «HOT DAYS? COLD JOKES», βρίσκουμε τρεις λόγους να τα βάλουμε στο καλοκαιρινό μας menu και να πειραματιστούμε με νέες γεύσεις.

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HOT DAYS? COLD JOKES Γιάννης Χατζηγεωργίου μανιτάρια συνταγή
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