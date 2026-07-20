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Corporate News 20.07.2026

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με την Σχολή Ναυαγοσωστικής του και στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας του «Απολαμβάνουμε το νερό με ασφάλεια», για την ενημέρωση των πολιτών, προτείνει 8 χρήσιμες οδηγίες που σώζουν ζωές.
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο πνιγμός είναι σοβαρό πρόβλημα, με 378 θανάτους ετησίως στην Ελλάδα, κυρίως στη θάλασσα.
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει 8 οδηγίες για την ασφάλεια στο νερό.
  • Βασικές οδηγίες περιλαμβάνουν κολύμπι σε οργανωμένες παραλίες, αποφυγή αλκοόλ και φαγητού πριν το μπάνιο.
  • Συστήνεται σταδιακή είσοδος στο νερό, προσοχή στα ρεύματα και επίβλεψη παιδιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί αθόρυβα, μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, συχνά χωρίς κραυγές ή εμφανή σημάδια κινδύνου. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία πενταετία καταγράφονται κατά μέσο όρο 378 θάνατοι ετησίως, με την πλειοψηφία τους στη θάλασσα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καταγράφει τον πνιγμό ως την τρίτη αιτία θανάτου από ακούσιο τραυματισμό, με 300.000 θανάτους ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών αποτελούν σχεδόν το 25% των θυμάτων, ενώ υψηλή θνησιμότητα καταγράφεται και στους ηλικιωμένους άνω των 70 ετών.

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Αναλυτικά οι 8 οδηγίες της Σχολής Ναυαγοσωστικής του Ε.Ε.Σ. εδώ:

1. Να κολυμπάτε σε ασφαλείς, οργανωμένες παραλίες. Ακολούθησε τις οδηγίες του ναυαγοσώστη και τις σημαίες της παραλίας.

2. Μην μπαίνετε στο νερό αμέσως μετά το φαγητό ή την κατανάλωση αλκοόλ.

3. Μπείτε στο νερό σταδιακά, ειδικά αν είναι πολύ κρύο, για να αποφύγετε θερμικό σοκ.

4. Μην απομακρύνεστε πολύ και κολυμπάτε πάντα οριζόντια με την ακτή.

5. Μην κάνετε βουτιές σε άγνωστα νερά. Μπορεί να υπάρχουν βράχια ή άλλοι κίνδυνοι.

6. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται πάντα σε κοντινή απόσταση από έναν ενήλικα, ακόμη κι αν χρησιμοποιούν σωσίβιο.

7. Χρησιμοποιήστε σωσίβιο όταν κάνετε δραστηριότητες όπως κανό ή SUP.

8. Αν σας παρασύρει ρεύμα, μην πανικοβληθείτε. Κολυμπήστε παράλληλα με την ακτή μέχρι να βγείτε από το ρεύμα και μετά κατευθυνθείτε προς την παραλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με το Δήμο Π. Φαλήρου, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης των Πνιγμών, διοργανώνει το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 και ώρες 09:30 – 13:00, μεγάλη ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση για την ασφάλεια στο νερό στην παραλία Εδέμ (Στάση Τραμ Μπάτης).

Φόρμα συμμετοχής στη δράση του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://nextcloud.hrclifeguards.org/apps/forms/s/r2M6T5dGxJe8pqn6keTArkxH

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