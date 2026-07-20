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Corporate News 20.07.2026

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα

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Ο Ε.Ε.Σ. δίνει χρήσιμες συμβουλές για τις ημέρες με ακραία ζέστη, με έμφαση στην προστασία ηλικιωμένων, παιδιών, ευάλωτων ομάδων αλλά και κατοικίδιων
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει 10 οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα.
  • Οι οδηγίες αφορούν την παραμονή σε σκιερό μέρος και τη διατήρηση δροσιάς στο σπίτι.
  • Συστήνεται επαρκής ενυδάτωση, σωστή διατροφή και αποφυγή έντονης άσκησης.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί σε ευάλωτες ομάδες, παιδιά και κατοικίδια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με τον υδράργυρο να χτυπάει κόκκινο αυτές τις μέρες και το κύμα καύσωνα να είναι αισθητό σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ), προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και παιδιά.

kausonas erythros stauros

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtu.be/w979NawXfbI?si=2pj5LZxMc1knME-J

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει:

  • Παραμείνετε σε σκιερό μέρος
  • Κρατήστε το σπίτι δροσερό
  • Μείνετε ενυδατωμένοι
  • Τραφείτε σωστά και επαρκώς
  • Μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες
  • Ντυθείτε ανάλαφρα
  • Αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις
  •  Μην καταναλώνετε αλκοόλ
  • Φροντίστε τα κατοικίδιά σας
  • Μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό

Επίσης, ο Ε.Ε.Σ. προτείνει χρήσιμες οδηγίες για την προστασία των κατοικίδιων από τις υψηλές θερμοκρασίες εδώ: https://youtu.be/1tLcV6OKSlY?si=zvM2NblO9qQnvjv8

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ελληνικός ερυθρός σταυρός καύσωνας
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