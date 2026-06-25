Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Υγεία 25.06.2026

Μωβ μέδουσα: 5 οδηγίες για αντιμετώπιση τσιμπήματος από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την αυξημένη παρουσία της μωβ μέδουσας (Pelagia noctiluca) στις ελληνικές θάλασσες κατά τη θερινή περίοδο, ενημερώνει τους πολίτες...
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η μωβ μέδουσα είναι το πιο δηλητηριώδες είδος μέδουσας στη Μεσόγειο.
  • Ξεπλύνετε το τσίμπημα με θαλασσινό νερό, αφαιρέστε τα πλοκάμια και βάλτε πάγο.
  • Αποφύγετε το τρίψιμο, το γλυκό νερό, το ξύδι, το οινόπνευμα ή την αμμωνία.
  • Αναζητήστε ιατρική βοήθεια σε σοβαρές αντιδράσεις ή ευπαθείς ομάδες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

…για τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσει το τσίμπημά της και παρέχει 5 χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών για την άμεση και ασφαλή αντιμετώπισή του.

Η μωβ μέδουσα θεωρείται το πιο δηλητηριώδες είδος μέδουσας της Μεσογείου. Τα πλοκάμια και η καμπάνα της καλύπτονται από κύτταρα (κεντριά), τα οποία απελευθερώνουν τοξικές ουσίες κατά την επαφή με το δέρμα. Αν και το τσίμπημά της είναι ιδιαίτερα επώδυνο, σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια.

Βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ: https://youtube.com/shorts/djWPvH8c1WM?si=lmKoTcq5DlJYR8vY

Αναλυτικά οι οδηγίες του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ.:

  1. Ξεπλένω το σημείο με άφθονο θαλασσινό νερό, χωρίς να το τρίβω
  2. Αφαιρώ τα πλοκάμια με ένα τσιμπιδάκι ή μια λαβίδα και στη συνέχεια απομακρύνω τυχόν υπολείμματα της μέδουσας, με μια πλαστική κάρτα (π.χ. τραπεζική ή κάρτα εισιτηρίων)
  3. Τοποθετώ στην περιοχή του τσιμπήματος πάγο τυλιγμένο σε πετσέτα ή ύφασμα, ή στιγμιαία παγοκομπρέσα, για 5 με 15 λεπτά
  4. Εφαρμόζω τοπικά στην περιοχή κορτιζονούχο αλοιφή
  5. Για την ανακούφιση του πόνου μπορεί να ληφθεί κατάλληλο παυσίπονο.

Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε:

  • Μην αγγίζετε το σημείο με γυμνά χέρια.
  • Μην τρίβετε το δέρμα με άμμο ή πετσέτα.
  • Μην ξεπλένετε με γλυκό νερό.
  • Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, οινόπνευμα ή αμμωνία.

Σε περίπτωση εκτεταμένης αντίδρασης, έντονης δυσφορίας, δυσκολίας στην αναπνοή ή εάν το θύμα είναι μικρό παιδί, ηλικιωμένος ή άτομο με ιστορικό αλλεργιών, θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια ή να κληθεί το 166 ή το 112.

μωβ μεδουσες

Συχνότερα τοπικά συμπτώματα:

  • Έντονος καυστικός πόνος και αίσθημα καψίματος
  • Κοκκίνισμα και πρήξιμο του δέρματος
  • Χαρακτηριστικές γραμμές ή αποτυπώματα στο δέρμα
  • Έντονη φαγούρα

Πιθανές γενικές αντιδράσεις:

  • Ζάλη
  • Ναυτία
  • Έμετος
  • Διάρροια

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η γνώση των βασικών Πρώτων Βοηθειών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, προστατεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. στο www.redcross.gr

μωβ μεδουσες (1) (1)

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ελληνικός ερυθρός σταυρός καλοκαίρι Μωβ μέδουσα ΠΑΡΑΛΙΑ ΥΓΕΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;

Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;

25.06.2026
Επόμενο
NYXDrop Season 2: Ψάχνουμε το επόμενο viral όνομα της μουσικής- Εσύ δήλωσες συμμετοχή;

NYXDrop Season 2: Ψάχνουμε το επόμενο viral όνομα της μουσικής- Εσύ δήλωσες συμμετοχή;

25.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;
Beauty

Είναι τελικά τα φύλλα αλόης το απόλυτο skincare hack του TikTok;

25.06.2026
Mediterranean chic: Γιατί τα σανδάλια με πέτρες είναι το απόλυτο must-have του 2026
Fashion

Mediterranean chic: Γιατί τα σανδάλια με πέτρες είναι το απόλυτο must-have του 2026

25.06.2026
Γιατί τα ρούχα σου όταν στεγνώνουν μυρίζουν «μούχλα» ακόμα κι αν τα πλένεις σωστά
Life

Γιατί τα ρούχα σου όταν στεγνώνουν μυρίζουν «μούχλα» ακόμα κι αν τα πλένεις σωστά

25.06.2026
Ο Pharrell Williams μετέτρεψε το Παρίσι σε μια θαλάσσια ουτοπία για τη Louis Vuitton SS27
Fashion

Ο Pharrell Williams μετέτρεψε το Παρίσι σε μια θαλάσσια ουτοπία για τη Louis Vuitton SS27

25.06.2026
Πού να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες
Life

Πού να μην κολυμπήσεις στην Αττική: Οι 29 ακατάλληλες παραλίες

25.06.2026
Lemonade nails: 4 τρόποι να κάνεις το μανικιούρ σου το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ
Beauty

Lemonade nails: 4 τρόποι να κάνεις το μανικιούρ σου το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ

25.06.2026
Stylish δωμάτιο χωρίς έξοδα: Τα 3 «μυστικά» που αναβαθμίζουν τον χώρο σου
Life

Stylish δωμάτιο χωρίς έξοδα: Τα 3 «μυστικά» που αναβαθμίζουν τον χώρο σου

25.06.2026
5 summer hacks που θα κάνουν τα outfits σου να δείχνουν πανάκριβα χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ
Fashion

5 summer hacks που θα κάνουν τα outfits σου να δείχνουν πανάκριβα χωρίς να ξοδέψεις ούτε ευρώ

25.06.2026
Τα 6 «ζωδιακά combos» που ταιριάζουν περισσότερο στις καλοκαιρινές διακοπές
Life

Τα 6 «ζωδιακά combos» που ταιριάζουν περισσότερο στις καλοκαιρινές διακοπές

24.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

Όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα

Στροφή Ανδρουλάκη προς την καθημερινότητα