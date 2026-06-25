NYXDrop Season 2: Ψάχνουμε το επόμενο viral όνομα της μουσικής- Εσύ δήλωσες συμμετοχή;

Οι συμμετοχές για το NYXDrop - Season 2 είναι ακόμα ανοιχτές και σε καλούν να διεκδικήσεις μια θέση στο πιο viral μουσικό talent show

Με μια ματιά Το NYXDrop Season 2 είναι ένα μουσικό talent show στο TikTok για νέους δημιουργούς.

Οι συμμετοχές γίνονται στο mad.gr/nyxdrop, γράφοντας στίχους σε διαθέσιμο beat.

Οι 20 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι θα περάσουν σε τηλεοπτικές και digital δοκιμασίες.

Ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI και επαγγελματικό music video. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η επόμενη μεγάλη μουσική ανακάλυψη του TikTok μπορεί να βρίσκεται μόλις ένα upload μακριά. Το NYXDrop Season 2 επέστρεψε και οι συμμετοχές για το πιο viral μουσικό talent show της πλατφόρμας είναι ανοιχτές, δίνοντας σε νέους δημιουργούς την ευκαιρία να κάνουν το πρώτο μεγάλο βήμα από τα social media στη δισκογραφία. Αν κάθε φορά που ακούς ένα beat σκέφτεσαι στίχους και πιστεύεις ότι η μουσική σου αξίζει να ακουστεί σε μεγαλύτερο κοινό, τότε ίσως αυτή να είναι η ευκαιρία που περίμενες.

Το NYXDrop Season 2 είναι επίσημα ON AIR μέχρι τις 06 Ιουλίου και οι συμμετοχές για το πιο viral μουσικό talent show του TikTok έχουν ήδη ξεκινήσει. Το concept είναι απλό αλλά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία ενός νέου καλλιτέχνη.

NYXDrop Season 2: Το πιο viral TikTok Music Talent Show επιστρέφει!

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μπουν στο mad.gr/nyxdrop, να ακούσουν το διαθέσιμο beat, να γράψουν τους δικούς τους στίχους και να στείλουν τη συμμετοχή τους. Από εκεί και πέρα, η δημιουργικότητα, η προσωπικότητα και το ταλέντο είναι αυτά που θα κάνουν τη διαφορά.

Από τις συμμετοχές θα επιλεγούν οι 20 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι θα περάσουν σε μια ξεχωριστή τηλεοπτική και digital εμπειρία με γυρίσματα, μουσικά challenges και απαιτητικές δοκιμασίες. Στόχος δεν είναι μόνο να αναδειχθεί η καλύτερη φωνή ή η πιο δυνατή ρίμα, αλλά ο επόμενος ολοκληρωμένος καλλιτέχνης που μπορεί να ξεχωρίσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Στην κριτική επιτροπή βρίσκονται η Lila και ο Stavento, 2 καλλιτέχνες που γνωρίζουν καλά τι χρειάζεται για να ξεχωρίσει κάποιος στη μουσική βιομηχανία, ενώ την παρουσίαση αναλαμβάνει η Ilenia Williams.

Το μεγάλο έπαθλο είναι αυτό που κάνει το NYXDrop κάτι πολύ περισσότερο από έναν διαγωνισμό στο TikTok. Ο νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, ένα ολοκληρωμένο τραγούδι και επαγγελματικό music video, αποκτώντας ένα πραγματικό εισιτήριο για τον χώρο της δισκογραφίας.

Σε μια εποχή όπου ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων μπορεί να αλλάξει τα πάντα, το NYXDrop δίνει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να μετατρέψουν το ταλέντο τους σε πραγματική ευκαιρία. Άλλωστε, πολλές από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων ξεκίνησαν από το TikTok πριν βρεθούν στα charts και στις playlists.

Αν λοιπόν πιστεύεις ότι έχεις κάτι διαφορετικό να πεις μέσα από τη μουσική σου, τώρα είναι η στιγμή να το δείξεις. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές, αλλά όχι για πολύ ακόμη. Το επόμενο viral όνομα του TikTok, το επόμενο νέο πρόσωπο της ελληνικής δισκογραφίας και το επόμενο music icon μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα στους φετινούς διαγωνιζόμενους. Και ίσως αυτό το όνομα να είναι το δικό σου!

Δηλώσεις συμμετοχής στο: mad.gr/nyxdrop