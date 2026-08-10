Η Madonna έφτασε στο No1 με το «Love sensation» – Το hit που αξίζει να μπει στη λίστα σου

Με μια ματιά Το νέο single της Madonna, «Love sensation», έφτασε στο No1 του Billboard Dance Airplay.

Είναι το ένατο No.1 της Madonna στο Dance Airplay Chart και το δεύτερο από το άλμπουμ Confessions II.

Η Madonna ισοφαρίζει την Ellie Goulding με εννέα No.1 στο Dance Airplay Chart.

Το άλμπουμ Confessions II έχει ήδη φτάσει στο No1 του Billboard 200, με το «Love sensation» να ενισχύει την επιτυχία του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η απόλυτη Queen of Pop. Το νέο της single «Love sensation» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Dance Airplay, χαρίζοντάς της ακόμη ένα σημαντικό ρεκόρ στη μακρόχρονη καριέρα της. Η επιτυχία αυτή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ Confessions II, που συνεχίζει να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Η τραγουδίστρια δείχνει πως όχι μόνο παραμένει επίκαιρη, αλλά εξακολουθεί να κυριαρχεί στα charts.

Με το «Love sensation», η Madonna κατακτά το ένατο No.1 της στο Dance Airplay Chart και το δεύτερο από το Confessions II, μετά το «I feel so free», που είχε φτάσει επίσης στην κορυφή νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Το νέο single σημείωσε σημαντική άνοδο στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό συνεχίζει να αγκαλιάζει τις νέες μουσικές της προτάσεις. Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχία που προστίθεται στη μακρά λίστα των dance anthems της. Η Madonna αποδεικνύει ότι η σχέση της με τη dance μουσική παραμένει πιο δυνατή από ποτέ.

Διάβασε επίσης: Madonna x Kylie Minogue: Η εμφάνιση-έκπληξη που αποθεώθηκε στο WorldPride Amsterdam

Με αυτή την επιτυχία, η Madonna φτάνει τα εννέα No.1 στο Dance Airplay Chart από την έναρξη του θεσμού το 2003. Παράλληλα, ισοφαρίζει την Ellie Goulding στην πέμπτη θέση των καλλιτεχνών με τα περισσότερα No.1 στην ιστορία του chart. Μπροστά της βρίσκονται μόνο οι David Guetta, Calvin Harris, Rihanna και The Chainsmokers, κάτι που κάνει το επίτευγμά της ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Το Confessions II συνεχίζει ασταμάτητο

Η επιτυχία του «Love sensation» έρχεται να προστεθεί στη δυναμική πορεία του Confessions II, το οποίο πρόσφατα χάρισε στη Madonna το δέκατο No.1 άλμπουμ της στο Billboard 200. Με αυτό το επίτευγμα έγινε μόλις η τέταρτη καλλιτέχνιδα που διαθέτει τουλάχιστον δέκα άλμπουμ στην κορυφή του Billboard 200 και δώδεκα No.1 singles στο Billboard Hot 100. Το άλμπουμ σημείωσε επίσης την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων της καριέρας της στη σύγχρονη εποχή του streaming.

Η Madonna συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η μουσική της παραμένει διαχρονική. Με νέα τραγούδια που κατακτούν τα charts και συνεχόμενα ιστορικά ρεκόρ, η θρυλική καλλιτέχνιδα επιβεβαιώνει πως εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές παρουσίες στην παγκόσμια pop σκηνή. Το Confessions II συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία, με κάθε νέο single να ενισχύει ακόμη περισσότερο την επιτυχία του.

Διάβασε επίσης: