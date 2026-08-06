Life 06.08.2026

Πώς να ξεφλουδίζεις εύκολα το σκόρδο – Το kitchen trick που κάθε foodie πρέπει να ξέρει

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Tο πανεύκολο κόλπο που θα σε βοηθήσει να ξεφλουδίζεις το σκόρδο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας μόνο ένα βάζο ή τάπερ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το ξεφλούδισμα σκόρδου είναι χρονοβόρο και αφήνει μυρωδιά στα χέρια.
  • Ένα viral kitchen hack προτείνει γρήγορο ξεφλούδισμα σκόρδου με απλά υλικά.
  • Χρησιμοποιήστε ένα βάζο με καπάκι ή τάπερ για να ξεφλουδίσετε σκόρδο.
  • Τινάξτε δυνατά το δοχείο για να αποκολληθούν οι φλούδες από τις σκελίδες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το ξεφλούδισμα του σκόρδου είναι από εκείνες τις μικρές δουλειές στην κουζίνα που συχνά καθυστερούν τη μαγειρική διαδικασία και μπορούν να γίνουν αρκετά κουραστικές, ειδικά όταν χρειάζεσαι πολλές σκελίδες για μια συνταγή. Το να κάθεσαι να αφαιρείς τη φλούδα μία-μία με το μαχαίρι ή με τα δάχτυλα όχι μόνο παίρνει χρόνο, αλλά αφήνει και έντονη μυρωδιά στα χέρια.

Δύο γυναίκες κάνουν selfie στην κουζίνα, απολαμβάνοντας ένα απλό kitchen hack για το μαχαίρι τους.
Pexels

Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει viral διάφορα kitchen hacks που υπόσχονται να κάνουν αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη και γρήγορη. Ένα από τα πιο δημοφιλή tricks που κυκλοφορεί σε TikTok, Instagram και YouTube δείχνει ότι μπορείς να καθαρίσεις ολόκληρες ποσότητες σκόρδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς κόπο και χωρίς ειδικά εργαλεία.

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Το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα απλό βάζο με καπάκι ή ένα τάπερ που κλείνει καλά. Βάζεις μέσα τις σκελίδες σκόρδου, χωρίς να τις επεξεργαστείς καθόλου, και κλείνεις το καπάκι. Από εκεί και πέρα ξεκινά το «μαγικό» μέρος του trick.

@russel.audrey

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♬ original sound – BabyMagicMoments

Με δυνατά, γρήγορα τινάγματα πάνω-κάτω ή έντονο ανακάτεμα του δοχείου, οι σκελίδες χτυπιούνται μεταξύ τους και στα τοιχώματα. Αυτή η κίνηση κάνει τη φλούδα να αποκολλάται σταδιακά, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθείς μία-μία με το ξεφλούδισμα.

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Όταν ανοίξεις το καπάκι μετά από λίγα δευτερόλεπτα, θα δεις ότι οι περισσότερες φλούδες έχουν ήδη φύγει και έχουν μείνει καθαρές σκελίδες έτοιμες για χρήση στη μαγειρική σου. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να σε εντυπωσιάσει, ειδικά αν την κάνεις για πρώτη φορά.

Πηγή: pexels.com
Πηγή: pexels.com

Το συγκεκριμένο hack έχει αγαπηθεί γιατί συνδυάζει ταχύτητα, απλότητα και πρακτικότητα. Δεν χρειάζεται εξοπλισμό, δεν δημιουργεί έξτρα ακαταστασία και μπορεί να εφαρμοστεί καθημερινά, είτε μαγειρεύεις απλό φαγητό είτε πιο απαιτητικές συνταγές.

Ένα άτομο που μαγειρεύει στην κουζίνα, αντιπροσωπεύοντας τα ζώδια που έχουν ταλέντο στη μαγειρική.
Πηγή: Unsplash

Στο τέλος, αυτό το μικρό κόλπο αποδεικνύει πως πολλές φορές οι πιο έξυπνες λύσεις στην κουζίνα είναι και οι πιο απλές, μετατρέποντας μια βαρετή διαδικασία σε κάτι γρήγορο και σχεδόν διασκεδαστικό.

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κουζίνα σκόρδο
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