Η απόλυτη συνταγή για σπιτικά brownies με 3 μόνο υλικά – Έτοιμη σε 10 λεπτά

Η απόλυτη συνταγή για τα πιο εύκολα σπιτικά brownies με 3 μόνο υλικά, που ήδη έχεις στο σπίτι, ιδανικά για κάθε ώρα της ημέρας

Με μια ματιά Viral συνταγή για brownies με μόλις τρία υλικά.

Έτοιμα σε λιγότερο από 30 λεπτά, χωρίς μίξερ ή ειδικές τεχνικές.

Υλικά: 2 μπανάνες, 200γρ πραλίνα φουντουκιού, 100γρ αλεύρι που φουσκώνει.

Ιδανική για γρήγορο, οικονομικό και νόστιμο γλυκό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που η λιγούρα για σοκολάτα χτυπάει… κόκκινο, αλλά το ντουλάπι της κουζίνας είναι σχεδόν άδειο και η ιδέα μιας περίπλοκης συνταγής μοιάζει απαγορευτική. Αν ψάχνεις ένα γρήγορο, εύκολο και οικονομικό γλυκό που θα σου λύσει τα χέρια, τότε αυτή η viral συνταγή για brownies με μόλις τρία υλικά είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι.

Δεν απαιτεί μίξερ, ειδικές τεχνικές ή πολλά σκεύη. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μπορείς να ετοιμάσεις το μείγμα, να το βάλεις στον φούρνο και να απολαύσεις ένα αφράτο, ζουμερό και γεμάτο σοκολατένια γεύση brownie που θυμίζει γλυκό από καφέ ή bakery. Είναι η ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο επιδόρπιο, για τον απογευματινό καφέ ή όταν θέλεις να κεράσεις φίλους χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα.

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Το καλύτερο από όλα είναι ότι χρειάζεσαι μόνο τρία απλά υλικά που πιθανότατα έχεις ήδη στο σπίτι. Σε λιγότερο από 30 λεπτά θα έχεις ένα λαχταριστό γλυκό, αποδεικνύοντας ότι οι πιο νόστιμες συνταγές είναι συχνά και οι πιο απλές.

Υλικά

2 ώριμες μπανάνες

200 γρ. πραλίνα φουντουκιού

100 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Εκτέλεση

Προθέρμανε τον φούρνο στους 180°C. Λιώσε καλά τις μπανάνες με ένα πιρούνι μέχρι να γίνουν πουρές. Πρόσθεσε την πραλίνα φουντουκιού και ανακάτεψε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ρίξε το αλεύρι και ανακάτεψε απαλά μέχρι να αποκτήσεις έναν λείο χυλό. Μετέφερε το μείγμα σε μικρό ταψάκι ή φόρμα στρωμένη με λαδόκολλα. Ψήσε για περίπου 20-25 λεπτά. Άφησε τα brownies να κρυώσουν για 10 λεπτά πριν τα κόψεις σε κομμάτια.

Με μόλις τρία υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας, αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους θέλουν ένα γρήγορο, οικονομικό και πεντανόστιμο γλυκό. Μπορείς να τη σερβίρεις σκέτη ή με λίγη άχνη ζάχαρη, παγωτό ή φρέσκα φρούτα για ακόμα πιο απολαυστικό αποτέλεσμα.