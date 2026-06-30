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Celeb News 30.06.2026

Manifesto Library: Η Dua Lipa εγκαινιάζει μόνιμο χώρο για λογοκριμένα βιβλία στην Πορτογαλία

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Η Dua Lipa εγκαινιάζει τη «Manifesto Library» στο θρυλικό βιβλιοπωλείο Livraria Lello στο Πόρτο, με βιβλία που έχουν απαγορευτεί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa εγκαινίασε τη "Manifesto Library" στο Πόρτο της Πορτογαλίας.
  • Η βιβλιοθήκη είναι αφιερωμένη σε λογοκριμένα και απαγορευμένα βιβλία.
  • Περιλαμβάνει περίπου 100 έργα που αμφισβητούν την εξουσία και τη λογοκρισία.
  • Η πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια του Service95 Book Club της τραγουδίστριας.
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Η χρονιά του 2026 αποδεικνύεται κομβική για τη Dua Lipa. Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, πέρα από τις επιτυχίες της στα charts, με το live άλμπουμ «Dua Lipa – Live From Mexico» και το ορόσημο των 450 εβδομάδων του ντεμπούτου της στο βρετανικό chart, και την προσωπική της ευτυχία μετά τον πρόσφατο γάμο της με τον Callum Turner, στρέφει το βλέμμα της στον κόσμο της λογοτεχνίας.

dua_lipa
https://www.instagram.com/dualipa/?hl=el

Στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ BABELL – City of Books, η Dua Lipa εγκαινίασε τη «Manifesto Library», έναν μόνιμο χώρο αφιερωμένο σε λογοκριμένα και απαγορευμένα βιβλία, ο οποίος στεγάζεται μέσα στο εμβληματικό βιβλιοπωλείο Livraria Lello στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

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Ένας φόρος τιμής στη γνώση που δεν φιμώνεται

Η νέα βιβλιοθήκη φιλοξενεί περίπου 100 επιλεγμένα έργα που αμφισβητούν τις δομές εξουσίας, τον έλεγχο και τη λογοκρισία. Όπως δήλωσε η ίδια η Dua Lipa, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια του Service95 Book Club που έχει ιδρύσει: «Αυτή η βιβλιοθήκη είναι ένας φόρος τιμής στα βιβλία που εξαφανίστηκαν, στους συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει τις δομές εξουσίας, και στους αναγνώστες που αρνούνται να τους υπαγορεύσουν τι επιτρέπεται να διαβάζουν.»

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Τα βιβλία της συλλογής, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το «The Handmaid’s Tale» της Margaret Atwood, το «Felon» του Reginald Dwayne Betts, καθώς και έργα των Salman Rushdie και Olga Tokarczuk, είναι ταξινομημένα γύρω από τέσσερις άξονες: εξουσία, έλεγχο, φωνή και μνήμη.

Η φιλοσοφία του Livraria Lello

Το Livraria Lello, με ιστορία 120 ετών, υποδέχεται τη Manifesto Library ως φυσική συνέχεια της αποστολής του. Η Francisca Pedro Pinto, Head of Brand του βιβλιοπωλείου, τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος: «Το βιβλίο είναι ένα εργαλείο ελευθερίας. Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο το μέλλον της ανάγνωσης, αλλά η ικανότητα μιας κοινωνίας να χτίσει το δικό της μέλλον».

https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/
https://www.instagram.com/dualipa/

Η Dua Lipa, η οποία αναμένεται να αναλάβει και την επιμέλεια του London Literature Festival 2026 στο Southbank Centre το φθινόπωρο, προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί τον χώρο στο Πόρτο. Η ουσία της πρόσκλησής της είναι απλή αλλά δυνατή: να διαβάσει κανείς τα βιβλία που κάποιοι θέλησαν να «σβήσουν» και να ξεκινήσει έναν διάλογο που καμία εξουσία δεν μπορεί να εμποδίσει.

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dua lipa Βιβλία
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