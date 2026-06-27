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Celeb News 27.06.2026

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Oι λαμπερές στιγμές από το pre-wedding party στην Πάρο

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Όλες οι λεπτομέρειες από το εντυπωσιακό pre-wedding πάρτι της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα παραμυθένιο καλοκαιρινό σκηνικό στην Πάρο αποτέλεσε το ιδανικό περιβάλλον για την έναρξη των εορτασμών του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα. Το βράδυ της Παρασκευής, 26 Ιουνίου, το γνωστό ζευγάρι υποδέχθηκε τους 300 καλεσμένους του στο Crios Paros, δίνοντας το σύνθημα για μια σειρά από εκδηλώσεις που κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο.

athina_oikonomakou_pre_wedding_party_paros (2)
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Το pre-wedding πάρτι είχε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν μια αξέχαστη εμπειρία. Δίπλα στο κύμα, υπό τους ήχους των DJs που συνδύασαν επιτυχίες από την ελληνική και διεθνή σκηνή, το κέφι δεν άργησε να φτάσει στα ύψη. Η ενέργεια των παρευρισκομένων ήταν έκδηλη, με το πάρτι να εξελίσσεται σε ένα ξέφρενο beach party που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό για μια νυχτερινή βουτιά.

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Η Αθηνά Οικονομάκου, λαμπερή και ευτυχισμένη, δεν σταμάτησε να μοιράζεται στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους, ενώ η χημεία της με τον Μπρούνο Τσερέλα ήταν το επίκεντρο της βραδιάς, με το ζευγάρι να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τρυφερότητα.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Το «παρών» έδωσαν σημαντικά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz και του αθλητισμού. Ανάμεσα στους καλεσμένους που μοιράστηκαν τη χαρά του ζευγαριού ήταν η Φαίη Σκορδά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, καθώς και ο αθλητής Giuseppe Poeta.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η γαστρονομική εμπειρία που προσφέρθηκε στους παρευρισκόμενους. Το μενού κινήθηκε σε ιδιαίτερα premium επίπεδα, περιλαμβάνοντας μια πλούσια επιλογή από εκλεκτά εδέσματα όπως αστακούς, στρείδια και ποικιλίες sushi, καθώς και gourmet προτάσεις με brioche rolls με γαρίδα, καπνιστό σολομό και χαβιάρι. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο, χάρη στον εντυπωσιακό πάγκο με τα επιλεγμένα γλυκά που κέρδισε τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/athinao1konomakou/
https://www.instagram.com/athinao1konomakou/

Μετά το χθεσινό πάρτι που έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σήμερα, Σάββατο. Το ζευγάρι ετοιμάζεται για την επίσημη τελετή, όπου θα επισφραγίσει τον έρωτά του ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, σε μια στιγμή που αναμένεται να είναι η πιο συγκινητική και σημαντική του τριημέρου στην Πάρο.

Δες το φωτογραφικό album από το pre-wedding party:

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ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΓΑΜΟΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
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