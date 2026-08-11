Celeb World 11.08.2026

Ο ξέφρενος χορός της Ευγενίας Σαμαρά στο Μεξικό – Η τεκίλα την «παρέσυρε»

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Με ανεβασμένη διάθεση και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, η Ευγενία Σαμαρά μοιράστηκε ένα βίντεο από τις διακοπές της και απέδωσε τις χορευτικές της φιγούρες στην τεκίλα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Ευγενία Σαμαρά χορεύει ξέφρενα σε βίντεο από τις διακοπές της στο Μεξικό.
  • Η ηθοποιός αποδίδει χιουμοριστικά τον χορό της στην κατανάλωση τεκίλας.
  • Η Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της στο Μεξικό μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Μιχάλη Δέδε.
  • Το βίντεο με τον χορό της έχει γίνει ένα από τα πιο διασκεδαστικά posts του ταξιδιού της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε άκρως καλοκαιρινή και… μεξικάνικη διάθεση βρίσκεται η Ευγενία Σαμαρά, η οποία συνεχίζει τις διακοπές της στο Μεξικό παρέα με τον Νίκο Μουτσινά και τον Μιχάλη Δέδε. Η ηθοποιός, που φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή του ταξιδιού, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο που ξεχώρισε για το χιούμορ και την ανεμελιά του. Σε αυτό τη βλέπεις να χορεύει ξέφρενα, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση να κρατήσει… χαμηλούς τόνους, ενώ η ίδια φρόντισε να δώσει τη δική της απολαυστική εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη. Η απάντηση; Η τεκίλα.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται πως έχει αφήσει για λίγο πίσω της την καθημερινότητα και απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στο Μεξικό. Στο βίντεο που ανέβασε στα social media, η ηθοποιός χορεύει με ιδιαίτερο κέφι, χαρίζοντας στους followers της ένα στιγμιότυπο που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Και επειδή προφανώς δεν υπήρχε καλύτερη εξήγηση για την κατάσταση, η ίδια έδωσε το δικό της χιουμοριστικό σχόλιο, αποδίδοντας τις χορευτικές της επιδόσεις στην τεκίλα.

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Με τον χαρακτηριστικό αυτοσαρκασμό της, η Ευγενία Σαμαρά έγραψε πάνω στο βίντεο ότι όσα βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της τεκίλας, μετατρέποντας ένα απλό στιγμιότυπο από τις διακοπές της σε ένα από τα πιο διασκεδαστικά posts του ταξιδιού. Η ατάκα της ταιριάζει απόλυτα με το κλίμα του βίντεο, αφού η ίδια φαίνεται να έχει παραδοθεί ολοκληρωτικά στη μουσική και στη διάθεση της στιγμής.

Η Ευγενία Σαμαρά δεν ταξιδεύει μόνη της. Στο Μεξικό βρίσκεται μαζί με τον Νίκο Μουτσινά και τον Μιχάλη Δέδε, με την παρέα να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές μακριά από την Ελλάδα. Οι εικόνες που έχουν μοιραστεί από το ταξίδι δείχνουν πως περνούν ξέγνοιαστες στιγμές, με τη θάλασσα, τα τοπία, τις βόλτες και φυσικά την καλή διάθεση να πρωταγωνιστούν.

https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/
https://www.instagram.com/eugeniasamara/

Η Ευγενία Σαμαρά, πάντως, φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της τρόπο να αφήσει το στίγμα της στις διακοπές – και αυτός δεν είναι άλλος από τον χορό.

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Ευγενία Σαμαρά ταξίδι
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