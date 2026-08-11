Cinema 11.08.2026

Η Anne Hathaway γίνεται η μυστηριώδης Verity Crawford στην πολυαναμενόμενη ταινία «Verity»

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Το best seller της Colleen Hoover μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Josh Hartnett στους πρωταγωνιστικούς ρόλους
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Anne Hathaway θα υποδυθεί τη Verity Crawford στην ταινία «Verity».
  • Η ταινία βασίζεται στο best seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover.
  • Η Dakota Johnson και ο Josh Hartnett συμπρωταγωνιστούν στην ταινία.
  • Η ταινία «Verity» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.
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Η ταινία «Verity» ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το δημοφιλές και γεμάτο ανατροπές μυθιστόρημα της Colleen Hoover, με την Anne Hathaway, την Dakota Johnson και τον Josh Hartnett στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η νέα αφίσα που κυκλοφόρησε δίνει μια πρώτη γεύση από τη σκοτεινή ατμόσφαιρα της ιστορίας και ανεβάζει ακόμη περισσότερο την προσμονή για την κινηματογραφική μεταφορά.

anne_hathaway
https://www.instagram.com/annehathaway/

Η Anne Hathaway υποδύεται τη Verity Crawford, τη διάσημη συγγραφέα γύρω από την οποία ξετυλίγεται ένα κουβάρι από μυστικά, ενώ η Dakota Johnson ενσαρκώνει τη Lowen Ashleigh και ο Josh Hartnett τον Jeremy, σύζυγο της Verity. Αν έχεις αγαπήσει το βιβλίο της Colleen Hoover, τώρα έχεις έναν ακόμη λόγο να περιμένεις την πρεμιέρα, καθώς η ιστορία που κράτησε εκατομμύρια αναγνώστες σε αγωνία μεταφέρεται πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες.

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Η Anne Hathaway καλείται να ενσαρκώσει τη Verity Crawford, μια επιτυχημένη συγγραφέα της οποίας η ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας γεμάτης μυστήριο. Η επιλογή της για τον συγκεκριμένο ρόλο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ηθοποιός καλείται να κινηθεί σε ένα πιο σκοτεινό και ψυχολογικό κινηματογραφικό περιβάλλον. Απέναντί της θα βρίσκεται η Dakota Johnson ως Lowen Ashleigh, η γυναίκα που μπαίνει στον περίπλοκο κόσμο της οικογένειας Crawford.

Η ηθοποιός Dakota Johnson και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
https://www.instagram.com/joshhartnettofficial/
https://www.instagram.com/joshhartnettofficial/

Η Lowen αποτελεί έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας και η Dakota Johnson αναλαμβάνει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ηρωίδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σειρά από γεγονότα που αλλάζουν όσα πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η παρουσία της Johnson δίπλα στην Hathaway δημιουργεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δίδυμα της ταινίας, ειδικά αν γνωρίζεις ήδη την ιστορία του βιβλίου και ξέρεις πόσο σημαντική είναι η σχέση των δύο χαρακτήρων. Στην ταινία συμμετέχει και ο Josh Hartnett, ο οποίος υποδύεται τον Jeremy, τον σύζυγο της Verity Crawford.

Η κυκλοφορία της νέας αφίσας λειτουργεί ως ακόμη ένα βήμα προς την πρεμιέρα της ταινίας. Το «Verity» αναμένεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον σκοτεινό και γεμάτο ένταση κόσμο του best seller της Colleen Hoover, με ένα καστ που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Η κινηματογραφική μεταφορά του «Verity» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 2 Οκτωβρίου.

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Anne Hathaway Dakota Johnson σινεμά ΤΑΙΝΙΑ
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