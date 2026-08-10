Life 10.08.2026

Κρύα σούπα: Η ιδανική λύση για τον καύσωνα βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σου

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Η τέλεια καλοκαιρινή συνταγή όταν δεν θέλεις να μαγειρέψεις κρύβεται ήδη στο ψυγείο σου και είναι έτοιμη μέσα σε 5 λεπτά
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η κρύα αγγουρόσουπα είναι ιδανική για τον καύσωνα, προσφέροντας δροσιά και γεύση.
  • Η συνταγή δεν απαιτεί μαγείρεμα και ετοιμάζεται γρήγορα με τη χρήση μπλέντερ.
  • Βασικά υλικά όπως αγγούρι, γιαούρτι και μυρωδικά την καθιστούν εύκολη και νόστιμη.
  • Μπορεί να καταναλωθεί ως ελαφρύ γεύμα ή ορεκτικό, ιδανική για ζεστές ημέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι θέλει εύκολες, γρήγορες και δροσερές συνταγές που δεν απαιτούν πολύ χρόνο στην κουζίνα. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ένα ελαφρύ γεύμα από το ψυγείο μπορεί να γίνει η καλύτερη επιλογή για lunch ή βραδινό. Αυτή η διαφορετική αγγουρόσουπα είναι η απόδειξη πως με λίγα απλά υλικά μπορείς να δημιουργήσεις κάτι νόστιμο, δροσιστικό και γεμάτο γεύση. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται καν μαγείρεμα, αφού ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά με τη βοήθεια ενός μπλέντερ.

Pexels
Pexels

Η συγκεκριμένη συνταγή είναι ιδανική για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες, όταν θέλεις κάτι ελαφρύ αλλά παράλληλα χορταστικό. Με βασικά υλικά που πιθανότατα υπάρχουν ήδη στο σπίτι, όπως αγγούρι, γιαούρτι και μυρωδικά, μπορείς να φτιάξεις ένα πιάτο που θυμίζει καλοκαιρινές διακοπές. Η δροσερή υφή της και τα αρώματα του δυόσμου και του άνηθου την κάνουν μια ξεχωριστή επιλογή για όσους αγαπούν τις φρέσκες γεύσεις. Είναι η τέλεια λύση για εκείνες τις ημέρες που θέλεις να φας κάτι νόστιμο χωρίς να ανοίξεις καν την κουζίνα.

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Αυτή η κρύα αγγουρόσουπα βασίζεται σε απλά και φρέσκα υλικά που συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους. Το αγγούρι προσφέρει δροσιά, το γιαούρτι δίνει κρεμώδη υφή, ενώ τα μυρωδικά χαρίζουν ένα έντονο καλοκαιρινό άρωμα. Είναι μια συνταγή που μπορεί να σταθεί τόσο ως ελαφρύ γεύμα όσο και ως ένα διαφορετικό ορεκτικό για ένα καλοκαιρινό τραπέζι.

Υλικά:

  • 3 αγγουράκια με τη φλούδα τους (κατά προτίμηση βιολογικά)
  • 1 κεσεδάκι γιαούρτι 2%
  • 1 κουταλιά της σούπας δυόσμο
  • 1 κουταλιά της σούπας άνηθο
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

  1. Κόβουμε τα αγγουράκια σε κομμάτια και τα βάζουμε στο μπλέντερ ή στο μούλτι μαζί με το γιαούρτι, τον δυόσμο, τον άνηθο, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι.
  2. Χτυπάμε όλα τα υλικά μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και ομοιογενής κρέμα.
  3. Στη συνέχεια, βάζουμε την αγγουρόσουπα στο ψυγείο για λίγη ώρα ώστε να γίνει ακόμα πιο δροσερή και να δέσουν καλύτερα οι γεύσεις.
  4. Μπορείς να την απολαύσεις σκέτη ή να προσθέσεις λίγο έξτρα ελαιόλαδο, φρέσκα μυρωδικά ή λίγα κομμάτια αγγουριού για πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της συνταγής είναι πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία ούτε πολλά σκεύη. Είναι από εκείνες τις ιδέες που σώζουν τις ημέρες που επιστρέφεις από την παραλία και θέλεις κάτι γρήγορο, χωρίς να περιμένεις ώρες για να μαγειρευτεί.

Pexels
Pexels

Μάλιστα, μπορείς να την ετοιμάσεις από πριν και να την αφήσεις στο ψυγείο για αρκετές ώρες, αφού η αναμονή βοηθά τις γεύσεις να γίνουν ακόμα πιο έντονες. Είναι ένα πιάτο που ταιριάζει απόλυτα με το καλοκαιρινό mood, είτε το απολαύσεις στο μπαλκόνι, είτε μετά από μια ζεστή μέρα στην πόλη.

Οι καλύτερες καλοκαιρινές συνταγές είναι συχνά αυτές που χρειάζονται τα λιγότερα υλικά και τον λιγότερο χρόνο. Αυτή η κρύα αγγουρόσουπα είναι μια εύκολη πρόταση για όσους θέλουν ένα ελαφρύ αλλά γευστικό πιάτο που γίνεται σχεδόν χωρίς προσπάθεια.

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Με λίγα αγγουράκια, λίγο γιαούρτι και μερικά μυρωδικά μπορείς να δημιουργήσεις ένα δροσερό γεύμα που θα αγαπήσεις μέσα στον Αύγουστο. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγα λεπτά προετοιμασίας και… χώρο στο ψυγείο για μια από τις πιο fresh συνταγές του καλοκαιριού.

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