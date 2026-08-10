Life 10.08.2026

Όλο το καλοκαίρι σε μία κουταλιά – Η σπιτική γρανίτα καρπούζι που φτιάχνεται χωρίς κόπο

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Από το ψυγείο στην κατάψυξη και μετά στο κουτάλι σου - Το καρπούζι γίνεται η πιο νόστιμη παγωμένη έκπληξη
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η σπιτική γρανίτα καρπούζι φτιάχνεται εύκολα με λίγα υλικά και χωρίς ειδικό εξοπλισμό.
  • Τα βασικά υλικά είναι καρπούζι, μέλι, χυμός λεμονιού και δυόσμος.
  • Το καρπούζι πρέπει να παγώσει καλά στην κατάψυξη για την επιθυμητή υφή.
  • Η γρανίτα είναι ένα δροσερό, αρωματικό καλοκαιρινό γλυκό, ιδανικό για ζεστές μέρες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιες καλοκαιρινές γεύσεις δεν χρειάζονται πολλά για να σε ταξιδέψουν. Μία από αυτές είναι το καρπούζι – το φρούτο που έχει συνδεθεί με τις ζεστές μέρες, τις διακοπές και τις στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα. Αν όμως θέλεις να το απολαύσεις λίγο διαφορετικά, υπάρχει ένας πανεύκολος τρόπος να το μετατρέψεις σε μια δροσερή σπιτική γρανίτα που θυμίζει παγωτό.

Φέτες καρπουζιού σε πιάτο πάνω σε ξύλινη επιφάνεια, με σκιές από φύλλα να πέφτουν πάνω τους.
Πηγή: Pexels

Το καλύτερο; Δεν χρειάζεσαι πολλά υλικά, ούτε ειδικό εξοπλισμό. Με μερικές φέτες καρπούζι, λίγο μέλι, λεμόνι και φρέσκο δυόσμο μπορείς να δημιουργήσεις ένα ελαφρύ καλοκαιρινό γλυκό που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια κάθε φορά που η θερμοκρασία ανεβαίνει.

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Τα υλικά που θα χρειαστείς

  • Καρπούζι σε φέτες, όσο θέλεις να φτιάξεις.
  • 2-3 κουταλάκια μέλι, ανάλογα με το πόσο γλυκό θέλεις το αποτέλεσμα.
  • Λίγος χυμός λεμονιού.
  • Λίγα φύλλα φρέσκου δυόσμου για άρωμα και δροσιά.
@itsvegansis

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Η προετοιμασία ξεκινά από την κατάψυξη

Κόψε το καρπούζι σε φέτες και αφαίρεσε τα κουκούτσια, αν υπάρχουν. Τοποθέτησέ το σε ένα δοχείο ή σακουλάκι κατάλληλο για κατάψυξη και άφησέ το μέχρι να παγώσει καλά. Αυτό είναι το μυστικό για να αποκτήσει η γρανίτα αυτή την υπέροχη παγωμένη υφή που θυμίζει παγωτό.

Φέτα καρπούζι με σχήμα καρδιάς μπροστά από πισίνα
Πηγή: Unsplash

Το κόλπο για την τέλεια υφή

Όταν το καρπούζι παγώσει, βγάλε το από την κατάψυξη και άφησέ το για λίγα λεπτά ώστε να μπορεί να δουλευτεί πιο εύκολα. Στη συνέχεια, τρίψε ή πολτοποίησέ το μέχρι να αποκτήσει υφή σαν παγωμένο ξύσμα ή γρανίτα. Πρόσθεσε λίγο μέλι για φυσική γλύκα, λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού για φρεσκάδα και μερικά φύλλα δυόσμου που θα απογειώσουν το άρωμα. Ανακάτεψε καλά και η σπιτική γρανίτα καρπούζι είναι έτοιμη.

granita karpouzi (2)

Το καλοκαιρινό γλυκό που ταιριάζει παντού

Αυτή η γρανίτα είναι ιδανική για τις ζεστές απογευματινές ώρες, μετά τη θάλασσα ή σαν ένα ελαφρύ επιδόρπιο μετά το φαγητό. Είναι δροσερή, αρωματική και σου δίνει όλη τη γεύση του καρπουζιού σε μια διαφορετική μορφή. Μπορείς επίσης να πειραματιστείς προσθέτοντας λίγη παραπάνω μέντα, μερικά κόκκινα φρούτα ή ακόμη και λίγο ξύσμα λεμονιού για πιο έντονο άρωμα.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το μυστικό είναι η απλότητα

Μερικές φορές οι καλύτερες καλοκαιρινές συνταγές είναι και οι πιο απλές. Ένα φρούτο εποχής, λίγη φαντασία και λίγα λεπτά προετοιμασίας αρκούν για να δημιουργήσεις ένα σπιτικό παγωμένο γλυκό που θα λατρέψεις. Βάλε το καρπούζι στην κατάψυξη, ετοίμασε τη γρανίτα σου και απόλαυσε μια γεύση που φωνάζει καλοκαίρι σε κάθε κουταλιά.

Βρήκαμε το πιο εύκολο σπιτικό παγωτό και έχεις ήδη τα υλικά!

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