«TV Land»: Όταν τα παρασκήνια γίνονται πιο επεισοδιακά από τη σειρά – Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ

Έρωτες, γκάφες, κόντρες και απρόοπτα πίσω από τις κάμερες συνθέτουν τη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ, που μεταφέρει το τηλεοπτικό χάος από την οθόνη στα παρασκήνια

Με μια ματιά Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ, «TV Land», εστιάζει στα απρόοπτα των παρασκηνίων μιας τηλεοπτικής παραγωγής.

Η σειρά ακολουθεί την προσπάθεια μιας εταιρείας παραγωγής να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Εδέμ».

Προβλήματα, κόντρες, ερωτικά μπερδέματα και φιλοδοξίες δημιουργούν χάος στα γυρίσματα.

Το «TV Land» αναδεικνύει τις δυσκολίες και το χιούμορ πίσω από την ολοκλήρωση ενός τηλεοπτικού επεισοδίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν πιστεύεις ότι το μεγαλύτερο δράμα μιας τηλεοπτικής σειράς συμβαίνει μπροστά από τις κάμερες, το «TV Land» έρχεται για να σου αλλάξει γνώμη. Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ σε μεταφέρει εκεί όπου κανένα σενάριο δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στο επόμενο λεπτό – στα παρασκήνια μιας τηλεοπτικής παραγωγής που προσπαθεί απλώς να κάνει τη δουλειά της και να βγάλει ακόμη ένα επεισόδιο στον αέρα. Μόνο που οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες έχουν τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους σχέσεις, τις δικές τους κόντρες και, φυσικά, μια εντυπωσιακή ικανότητα να κάνουν κάθε απλό γύρισμα να μοιάζει με αποστολή υψηλού κινδύνου.

Το «TV Land» έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην ΕΡΤ, σε σενάριο και πρωτότυπο concept του Γιώργου Β. Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και καλλιτεχνική διεύθυνση της Φρόσως Ράλλη. Η σειρά επιχειρεί να κοιτάξει την τηλεόραση από την άλλη πλευρά, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τους πρωταγωνιστές που βλέπεις στην οθόνη και δίνοντας τον πρώτο λόγο σε εκείνους που προσπαθούν να κάνουν τα πάντα να λειτουργήσουν πίσω από αυτήν.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια εταιρεία παραγωγής που έχει έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή σαπουνόπερα «Απαγορευμένη Εδέμ». Η σειρά αποτελεί ουσιαστικά τη μεγάλη πηγή εσόδων της εταιρείας και από την επιτυχία της εξαρτάται η δουλειά και η αμοιβή όλων. Θεωρητικά, λοιπόν, το ζητούμενο είναι απλό. Τα γυρίσματα πρέπει να γίνουν, τα επεισόδια πρέπει να παραδοθούν και η «Απαγορευμένη Εδέμ» πρέπει να συνεχίσει να προβάλλεται. Στην πράξη, βέβαια, τίποτα δεν είναι τόσο απλό.

Γιατί όσο περισσότερο προσπαθούν οι συντελεστές να κρατήσουν την παραγωγή σε τάξη, τόσο περισσότερο τα πράγματα μοιάζουν να ξεφεύγουν. Λάθη, παρεξηγήσεις, ερωτικά μπερδέματα, προσωπικές φιλοδοξίες και συγκρούσεις δημιουργούν ένα συνεχές χάος, με τους ανθρώπους της παραγωγής να πρέπει κάθε φορά να βρουν έναν τρόπο να σώσουν την κατάσταση. Και κάπου εκεί αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι του «TV Land»: τι γίνεται όταν οι άνθρωποι που δουλεύουν για μια σαπουνόπερα αρχίζουν να ζουν τη δική τους;

Κάθε εβδομάδα, οι ήρωες του «TV Land» έχουν έναν κοινό στόχο: να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το επεισόδιο της «Απαγορευμένης Εδέμ». Μόνο που μέχρι να φτάσουν στο τελευταίο πλάνο, έχουν προηγηθεί αρκετά για να δημιουργηθεί μια ολόκληρη νέα ιστορία. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους συνεργάτες, οι απρόβλεπτες εξελίξεις, τα ερωτικά μπερδέματα και οι προσωπικές φιλοδοξίες δημιουργούν συνεχώς νέες καταστάσεις. Έτσι, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η σειρά που γυρίζουν θα είναι καλή. Είναι αν θα καταφέρουν καν να την ολοκληρώσουν. Και κάπου εδώ το «TV Land» βρίσκει το χιούμορ του: πίσω από κάθε λαμπερό τηλεοπτικό επεισόδιο υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που πιθανότατα έχει περάσει από σαράντα κύματα για να φτάσει μέχρι εκεί.

Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ θέλει ακριβώς να ανοίξει αυτή την πόρτα και να σε βάλει μέσα στα παρασκήνια. Εκεί όπου οι χαρακτήρες δεν έχουν πάντα χρόνο να προετοιμαστούν, τα σχέδια αλλάζουν μέσα σε λίγα λεπτά και μια μικρή παρεξήγηση μπορεί να γίνει η αφορμή για μια ολόκληρη αλυσίδα από κωμικές καταστάσεις.

Στη νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ πρωταγωνιστούν οι Αμαλία Καβάλη, Φιλίππα Κουτούπα, Σάννυ Χατζηαργύρη, Σύλβια Δεληκούρα, Βαγγέλης Σαλευρής, Νίκος Μήλιας, Ελπίδα Νικολάου, Φωτεινή Αθερίδου, Γιάννης Σοφολόγης Μπέζας, Κωνσταντίνος Φραντζής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος, Στεφανία Γκουρνέλου, Ελίνα Μάλαμα και Δημήτρης Τσέλιος, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Κώστας Αποστολάκης και Ιωάννης Παπαζήσης.

Το σενάριο και το πρωτότυπο concept υπογράφει ο Γιώργος Β. Φειδάς, τη σκηνοθεσία έχει ο Αλέξανδρος Ρέλλος, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Γιώργος Βασιλειάδης, το μοντάζ ο Κωνσταντίνος Αδρακτάς και την καλλιτεχνική διεύθυνση η Φρόσω Ράλλη. Την εκτέλεση παραγωγής έχει η Feelgood Productions, ενώ η παραγωγή είναι της ΕΡΤ.

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