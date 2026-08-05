«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες τις πρώτες backstage φωτογραφίες από τη νέα σειρά του ΑΝΤ1

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και οι πρώτες backstage φωτογραφίες αποκαλύπτουν τον κόσμο της νέας σειράς εποχής

Με μια ματιά Νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1 με τίτλο «Κρίνο & Αγκάθι» ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν.

Η σειρά αφορά ιστορία αγάπης, εκδίκησης και μυστικών, με νεαρή γυναίκα και άντρα που επιστρέφει μετά από 15 χρόνια.

Αποκαλύφθηκαν οι πρώτες backstage φωτογραφίες, δείχνοντας προσοχή σε σκηνικά, κοστούμια και λεπτομέρειες.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Μορφονιό και σεναριογράφο τη Γιάννα Κανελλοπούλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ιστορία αγάπης, εκδίκησης και καλά κρυμμένων μυστικών ετοιμάζεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό τη νέα σεζόν. Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, αποκάλυψε τις πρώτες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τον ατμοσφαιρικό κόσμο που δημιουργείται μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα προσεγμένα κοστούμια και οι πρωταγωνιστές μεταφέρουν ήδη το κλίμα μιας ιστορίας που υπόσχεται δυνατά συναισθήματα και συνεχείς ανατροπές. Οι πρώτες εικόνες αποκαλύπτουν τη φροντίδα που έχει δοθεί σε κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής και ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία για την πρεμιέρα.

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Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια νεαρή γυναίκα που παραμένει εγκλωβισμένη στις πληγές του παρελθόντος. Την ίδια στιγμή, ένας άντρας επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας μαζί του ένα μυστικό που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

Οι ζωές τους θα συναντηθούν, όμως οι οικογένειές τους συνδέονται με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα, σιωπή και αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια. Ο έρωτας που θα γεννηθεί ανάμεσά τους θα δοκιμαστεί από αποκαλύψεις, λάθη και δύσκολες αποφάσεις.

Ένα δυνατό καστ στη νέα σειρά του ΑΝΤ1

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός, ενώ το σενάριο η Γιάννα Κανελλοπούλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά και Τάσο Ιορδανίδη, ενώ στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη εμφανίζεται ο Στέλιος Μάινας.

Το καστ συμπληρώνουν οι Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης και Σίλια Μπαξεβάνη.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 φιλοδοξώντας να ξεχωρίσει με μια ιστορία όπου η αγάπη, η εκδίκηση και η μοίρα συγκρούονται με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο. Μέχρι την πρεμιέρα, οι πρώτες backstage φωτογραφίες μάς βάζουν ήδη στο κλίμα μιας παραγωγής που αναμένεται να συζητηθεί ιδιαίτερα τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

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