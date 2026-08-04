3 σειρές, 1 πρωταγωνιστής! Η νέα τηλεοπτική σεζόν ανήκει στον Λεωνίδα Κακούρη

Με μια ματιά Ο Λεωνίδας Κακούρης θα πρωταγωνιστήσει σε τρεις νέες ελληνικές τηλεοπτικές σειρές τη φετινή σεζόν.

Οι σειρές στις οποίες θα εμφανιστεί καλύπτουν διαφορετικά είδη: αστυνομικό θρίλερ, ιστορικό δράμα και μουσική μυθοπλασία.

Στη σειρά «Σύγκρουση» υποδύεται έναν ρόλο σε δικαστικό και ερωτικό θρίλερ.

Στις σειρές «Θάλασσες μας χώρισαν» και «Ντέρτι» θα συμμετάσχει σε ιστορικό δράμα και δράμα με φόντο τη νυχτερινή διασκέδαση, αντίστοιχα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα τηλεοπτική σεζόν φέρνει τον Λεωνίδα Κακούρη πιο ενεργό από ποτέ. Ο αγαπημένος ηθοποιός ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρεις διαφορετικές σειρές, αποδεικνύοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της ελληνικής μυθοπλασίας. Με ρόλους που κινούνται από το αστυνομικό θρίλερ μέχρι το ιστορικό δράμα και τη νυχτερινή διασκέδαση, ο ίδιος αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές της χρονιάς.

Αν ανυπομονείς για τις νέες ελληνικές σειρές, τότε ο Λεωνίδας Κακούρης θα βρίσκεται σίγουρα στη λίστα με τους ηθοποιούς που θα βλέπεις ξανά και ξανά στην οθόνη σου. Οι τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες που θα υποδυθεί υπόσχονται έντονες συγκινήσεις, ανατροπές και ιστορίες που θα συζητηθούν. Δες σε ποιες σειρές θα τον απολαύσουμε.

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«Σύγκρουση»

Στη νέα σειρά «Σύγκρουση», ένα δικαστικό και ερωτικό θρίλερ οκτώ επεισοδίων, ο Λεωνίδας Κακούρης συμμετέχει σε μια ιστορία γεμάτη μυστήριο. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας νεαρός μουσικός που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, ενώ μια δικηγόρος προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια. Το δυνατό καστ και η αγωνιώδης πλοκή κάνουν τη σειρά μία από τις πιο αναμενόμενες της σεζόν.

«Θάλασσες μας χώρισαν»

Στη μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Ιφιγένειας Τέκου, ο ηθοποιός συμμετέχει σε ένα ιστορικό δράμα που ταξιδεύει από τη Σύμη μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Η ιστορία συνδυάζει οικογενειακά μυστικά, μεγάλες απώλειες και έναν έρωτα που αλλάζει τις ζωές των πρωταγωνιστών. Πρόκειται για μια παραγωγή με έντονο συναίσθημα και κινηματογραφική αισθητική.

«Ντέρτι»

Στο «Ντέρτι», ο Λεωνίδας Κακούρης μεταφέρεται στον κόσμο της νύχτας και της μουσικής. Υποδύεται τον πρώτο τραγουδιστή του νυχτερινού κέντρου, έναν άνθρωπο που έρχεται αντιμέτωπος με προσωπικά αδιέξοδα, δύσκολες επιλογές και σχέσεις που δοκιμάζονται. Η σειρά συνδυάζει οικογενειακά δράματα, έρωτες και δυνατές συγκρούσεις, με φόντο ένα λαμπερό αλλά γεμάτο μυστικά περιβάλλον.

Με τρεις διαφορετικές σειρές και ισάριθμους απαιτητικούς ρόλους, ο Λεωνίδας Κακούρης ετοιμάζεται για μία από τις πιο γεμάτες χρονιές της καριέρας του. Από το σασπένς μέχρι το ιστορικό δράμα και τη μουσική μυθοπλασία, θα τον δούμε σε εντελώς διαφορετικά τηλεοπτικά σύμπαντα. Αν αγαπάς τις ελληνικές σειρές, τότε δύσκολα θα… ξεφύγεις από τον Λεωνίδα Κακούρη τη νέα σεζόν.

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