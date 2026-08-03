«Ντέρτι»: Δες το trailer της νέας σειράς του Ant1 που θα σε κάνει να ανυπομονείς για την πρεμιέρα

Με μια ματιά Το Ant1 κυκλοφόρησε το trailer της νέας σειράς «Ντέρτι», με κινηματογραφική αισθητική και μυστήριο.

Η Στέλλα, δασκάλα μουσικής, γίνεται πληροφοριοδότρια για να αποφύγει τη φυλακή, εισχωρώντας σε νυχτερινό κέντρο.

Η πλοκή διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987, με έρωτα, προδοσία και οικογενειακά μυστικά.

Η σειρά εστιάζει στη σύγκρουση της Στέλλας με τη μητέρα της και τον απαγορευμένο έρωτα με αστυνομικό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς «Ντέρτι», προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στον κόσμο της νέας δραματικής παραγωγής. Με έντονη κινηματογραφική αισθητική, δυνατές ερμηνείες και ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο, το trailer υπόσχεται μια ιστορία που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Έρωτας, προδοσία, οικογενειακά μυστικά και μουσική μπλέκονται σε ένα καθηλωτικό σκηνικό. Αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες, το «Ντέρτι» φαίνεται πως θα είναι μία από τις σειρές που θα μονοπωλήσουν τις συζητήσεις τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Στέλλα, μια νεαρή δασκάλα μουσικής που βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα. Για να γλιτώσει τη φυλακή, δέχεται να συνεργαστεί με την Αστυνομία ως πληροφοριοδότρια και εισχωρεί στο «Ντέρτι», ένα λαμπερό νυχτερινό κέντρο που κρύβει σκοτεινά μυστικά. Εκεί θα συναντήσει τη μητέρα που την εγκατέλειψε χρόνια πριν, αλλά και έναν άντρα που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της. Όσο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το τίμημα των επιλογών της.

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Η ιστορία μεταφέρεται στην Πάτρα του 1987, όπου η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της αλλά και με έναν κόσμο γεμάτο εγκλήματα, εξουσία και επικίνδυνες ισορροπίες. Η σχέση της με τη διάσημη τραγουδίστρια Ξένια Αβραμίδου, αλλά και ο απαγορευμένος έρωτάς της με τον μυστικό αστυνομικό Άρη Δεληγιάννη, δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό γεμάτο ανατροπές.

Παράλληλα, το ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι την οδηγεί στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, δίπλα στη μητέρα της. Οι δυο γυναίκες γίνονται αντίπαλες τόσο στη ζωή όσο και στο πάλκο, ενώ οι αποκαλύψεις που έρχονται απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Το δίλημμα ανάμεσα στην αλήθεια και την οικογένεια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

Το «Ντέρτι», σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές σειρές της χρονιάς. Αν αγαπάς τα δυνατά δράματα, τις ιστορίες με πάθος και τις συνεχείς ανατροπές, τότε αυτή η σειρά αξίζει ήδη μια θέση στη λίστα σου. Μέχρι την πρεμιέρα, το νέο trailer δίνει μια δυνατή γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Και, όπως όλα δείχνουν, το «Ντέρτι» μόλις ξεκίνησε να γράφει τη δική του ιστορία.

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