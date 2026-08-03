TV & Media 03.08.2026

«Ντέρτι»: Δες το trailer της νέας σειράς του Ant1 που θα σε κάνει να ανυπομονείς για την πρεμιέρα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Κυκλοφόρησε το νέο trailer του «Ντέρτι» και αποκαλύπτει μια ιστορία γεμάτη έρωτα, μυστικά και ανατροπές που δεν πρέπει να χάσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το Ant1 κυκλοφόρησε το trailer της νέας σειράς «Ντέρτι», με κινηματογραφική αισθητική και μυστήριο.
  • Η Στέλλα, δασκάλα μουσικής, γίνεται πληροφοριοδότρια για να αποφύγει τη φυλακή, εισχωρώντας σε νυχτερινό κέντρο.
  • Η πλοκή διαδραματίζεται στην Πάτρα του 1987, με έρωτα, προδοσία και οικογενειακά μυστικά.
  • Η σειρά εστιάζει στη σύγκρουση της Στέλλας με τη μητέρα της και τον απαγορευμένο έρωτα με αστυνομικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΑΝΤ1 έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς «Ντέρτι», προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη ολοκληρωμένη ματιά στον κόσμο της νέας δραματικής παραγωγής. Με έντονη κινηματογραφική αισθητική, δυνατές ερμηνείες και ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο, το trailer υπόσχεται μια ιστορία που θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Έρωτας, προδοσία, οικογενειακά μυστικά και μουσική μπλέκονται σε ένα καθηλωτικό σκηνικό. Αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες, το «Ντέρτι» φαίνεται πως θα είναι μία από τις σειρές που θα μονοπωλήσουν τις συζητήσεις τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

derti_nternti_seira ant1

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Στέλλα, μια νεαρή δασκάλα μουσικής που βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν κατηγορείται άδικα για ένα έγκλημα. Για να γλιτώσει τη φυλακή, δέχεται να συνεργαστεί με την Αστυνομία ως πληροφοριοδότρια και εισχωρεί στο «Ντέρτι», ένα λαμπερό νυχτερινό κέντρο που κρύβει σκοτεινά μυστικά. Εκεί θα συναντήσει τη μητέρα που την εγκατέλειψε χρόνια πριν, αλλά και έναν άντρα που θα αλλάξει για πάντα τη ζωή της. Όσο πλησιάζει στην αλήθεια, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το τίμημα των επιλογών της.

Διάβασε επίσης: Κάνε χώρο στη watchlist σου: Το «Μια γυναίκα» έρχεται και καθηλώνει

Η ιστορία μεταφέρεται στην Πάτρα του 1987, όπου η Στέλλα έρχεται αντιμέτωπη με το παρελθόν της αλλά και με έναν κόσμο γεμάτο εγκλήματα, εξουσία και επικίνδυνες ισορροπίες. Η σχέση της με τη διάσημη τραγουδίστρια Ξένια Αβραμίδου, αλλά και ο απαγορευμένος έρωτάς της με τον μυστικό αστυνομικό Άρη Δεληγιάννη, δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό γεμάτο ανατροπές.

Παράλληλα, το ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι την οδηγεί στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, δίπλα στη μητέρα της. Οι δυο γυναίκες γίνονται αντίπαλες τόσο στη ζωή όσο και στο πάλκο, ενώ οι αποκαλύψεις που έρχονται απειλούν να διαλύσουν τα πάντα. Το δίλημμα ανάμεσα στην αλήθεια και την οικογένεια γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

Το «Ντέρτι», σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες ελληνικές σειρές της χρονιάς. Αν αγαπάς τα δυνατά δράματα, τις ιστορίες με πάθος και τις συνεχείς ανατροπές, τότε αυτή η σειρά αξίζει ήδη μια θέση στη λίστα σου. Μέχρι την πρεμιέρα, το νέο trailer δίνει μια δυνατή γεύση από όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Και, όπως όλα δείχνουν, το «Ντέρτι» μόλις ξεκίνησε να γράφει τη δική του ιστορία.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ντέρτι ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οι κόρες της Αρετής»: Γνώρισε τους 2 ήρωες που θα σε κάνουν να κολλήσεις με τη νέα σειρά του Alpha

«Οι κόρες της Αρετής»: Γνώρισε τους 2 ήρωες που θα σε κάνουν να κολλήσεις με τη νέα σειρά του Alpha

03.08.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Οι κόρες της Αρετής»: Γνώρισε τους 2 ήρωες που θα σε κάνουν να κολλήσεις με τη νέα σειρά του Alpha
TV

«Οι κόρες της Αρετής»: Γνώρισε τους 2 ήρωες που θα σε κάνουν να κολλήσεις με τη νέα σειρά του Alpha

03.08.2026
Νέα τηλεοπτική μεταφορά από βιβλίο: Η «Σουλτάνα» του Μένιου Σκελλαρόπουλου γίνεται σειρά
TV

Νέα τηλεοπτική μεταφορά από βιβλίο: Η «Σουλτάνα» του Μένιου Σκελλαρόπουλου γίνεται σειρά

03.08.2026
Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Πώς λέγεται η νέα εκπομπή τους στο ΣΚΑΪ;
TV

Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος: Πώς λέγεται η νέα εκπομπή τους στο ΣΚΑΪ;

03.08.2026
Η Σία Κοσιώνη στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο νέος της ρόλος στην εκπομπή
TV

Η Σία Κοσιώνη στο νέο «Καλημέρα Ελλάδα»: Ο νέος της ρόλος στην εκπομπή

03.08.2026
«Στούντιο 4»: Δείτε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο που φέρνει η ΕΡΤ1 τον Σεπτέμβριο
TV

«Στούντιο 4»: Δείτε το νέο τηλεοπτικό δίδυμο που φέρνει η ΕΡΤ1 τον Σεπτέμβριο

03.08.2026
Κάνε χώρο στη watchlist σου: Το «Μια γυναίκα» έρχεται και καθηλώνει
TV

Κάνε χώρο στη watchlist σου: Το «Μια γυναίκα» έρχεται και καθηλώνει

31.07.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δες τη νέα ηρωίδα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον 2ο κύκλο
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Δες τη νέα ηρωίδα που θα φέρει τα πάνω κάτω στον 2ο κύκλο

30.07.2026
Οι «Μπλε Ώρες» έρχονται στο ΣΚΑΪ και το πρώτο trailer είναι πιο σκοτεινό από όσο φαντάζεσαι
TV

Οι «Μπλε Ώρες» έρχονται στο ΣΚΑΪ και το πρώτο trailer είναι πιο σκοτεινό από όσο φαντάζεσαι

30.07.2026
«Καλημέρα Ελλάδα»: Νέα εποχή με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο στον ANT1
Corporate News

«Καλημέρα Ελλάδα»: Νέα εποχή με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο στον ANT1

30.07.2026
Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Η συναυλιακή ταινία της Billie Eilish έρχεται τον Αύγουστο στο Paramount+

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Έχει καύσωνα; Το baby tee είναι το μοναδικό ρούχο που χρειάζεσαι φέτος

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Πες «αντίο» στα panda eyes: 4 αδιάβροχες mascara που αξίζει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Αν το «Παράλληλη αγάπη» είχε άλλο όνομα…θα ήταν ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Το σπίτι σου αξίζει upgrade! 4 διακοσμητικά λάθη που το «ρίχνουν»

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Spider-Man: Ο Tom Holland αποκαλύπτει ποιος θα ήθελε να είναι ο διαδοχός του

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Οι «Τυπολογίες» περνούν στην εικόνα, έχοντας ως πρώτο καλεσμένο στο νέο vidcast τον Παύλο Μαρινάκη

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικά «Μαγειρέματα», Ψηφιακοί Πόλεμοι και ένα… Τσουνάμι Αλλαγών: Η Εβδομάδα που Ανακάτεψε την Τράπουλα των Ελληνικών Media

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ψηφιακής οργής… συμπαρασύρει την κυβέρνηση

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ξορκίζουν τις διπλές εκλογές στο Μαξίμου

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας

Ο καιρός των επομένων ημερών: Κανονικός Αύγουστος με δυνατούς βοριάδες και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας