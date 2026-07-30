«Καλημέρα Ελλάδα»: Νέα εποχή με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο στον ANT1

Νέα εποχή για το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1, με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο να βρίσκονται στο τιμόνι της ιστορικής εκπομπής

Με μια ματιά Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» στον ANT1.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σηματοδοτεί μια νέα εποχή στον πρωινό ενημερωτικό τομέα του σταθμού.

Και οι δύο δημοσιογράφοι διαθέτουν πολυετή εμπειρία και αναγνωρισιμότητα στην ελληνική ενημέρωση.

Η νέα παρουσίαση της εκπομπής θα ξεκινήσει με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Νέα εποχή ξεκινά για το «Καλημέρα Ελλάδα», την ιστορική πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ANT1, καθώς το κανάλι ανακοίνωσε επίσημα το νέο δίδυμο που θα αναλάβει την παρουσίαση. Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος είναι οι δύο δημοσιογράφοι που περνούν στο τιμόνι της εκπομπής, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για την πρωινή ζώνη του σταθμού. Η ανακοίνωση του ANT1 βάζει τέλος στην αναμονή για το νέο πρόσωπο της εκπομπής, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα προγράμματα ενημέρωσης της ελληνικής τηλεόρασης.

Οι δύο δημοσιογράφοι, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης, αναλαμβάνουν να δώσουν τη δική τους δυναμική στο «Καλημέρα Ελλάδα», συνεχίζοντας την πορεία μιας εκπομπής με μακρά ιστορία. Ο ANT1 παρουσίασε επίσημα τη νέα συνεργασία, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για το καθημερινό πρωινό πρόγραμμα. Οι τηλεθεατές αναμένεται να δουν τη νέα εκδοχή της εκπομπής με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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Ακολουθεί η ανακοίνωση του καναλιού:

«Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας.

Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης».

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