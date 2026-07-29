TV & Media 29.07.2026

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Οι μπαμπάδες επέστρεψαν και έχουμε τις πρώτες εικόνες από το νέο κύκλο

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Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον Alpha με δεύτερο κύκλο με τις πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα να είναι εδώ
Ειρήνη Στόφυλα

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ετοιμάζεται να επιστρέψει στις οθόνες μας με τον δεύτερο κύκλο της και τα πρώτα νέα από τα γυρίσματα έχουν ήδη δημιουργήσει ενθουσιασμό. Οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές της σειράς βρέθηκαν ξανά στο γνώριμο σκηνικό του νηπιαγωγείου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας τηλεοπτικής διαδρομής γεμάτης χιούμορ, συγκίνηση και όμορφες οικογενειακές στιγμές. Η νέα σεζόν υπόσχεται ακόμη περισσότερες περιπέτειες για τους ήρωες που αγαπήθηκαν από το κοινό.

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Το πρώτο γύρισμα του β’ κύκλου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα χαρούμενο κλίμα, με τους συντελεστές να γιορτάζουν την επιστροφή της σειράς με την καθιερωμένη κοπή της τούρτας. Την πιο γλυκιά στιγμή της ημέρας χάρισαν οι τρεις μικροί πρωταγωνιστές, Ζωή Πυλιώτη, Θεοδωρής Μαρουλάκης και Ιάσονας Τσιώνης, οι οποίοι ανέλαβαν να κόψουν την τούρτα και να μοιράσουν κομμάτια σε όλο το συνεργείο.

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Οι τρεις μπαμπάδες της σειράς επιστρέφουν με νέες προκλήσεις, ανατροπές και στιγμές που θα κάνουν το κοινό να γελάσει αλλά και να συγκινηθεί. Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» συνεχίζει να παρουσιάζει με χιούμορ και ευαισθησία τις καθημερινές στιγμές μιας σύγχρονης οικογένειας, δείχνοντας πως η αγάπη, η φροντίδα και οι μικρές πράξεις είναι αυτές που χτίζουν τις πιο δυνατές σχέσεις.

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Η σειρά του Alpha αναμένεται να επιστρέψει το φθινόπωρο, φέρνοντας ξανά στις οθόνες μας τους αγαπημένους χαρακτήρες και νέες ιστορίες που θα κρατήσουν συντροφιά στους τηλεθεατές. Με το μήνυμα πως «η οικογένεια χτίζεται με αγάπη», το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ετοιμάζεται να χαρίσει ακόμα περισσότερες ξεχωριστές στιγμές.

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Ο δεύτερος κύκλος της σειράς φαίνεται πως θα συνεχίσει στο ίδιο ζεστό και feel-good ύφος που κέρδισε το κοινό, με τους μπαμπάδες να επιστρέφουν πιο έτοιμοι από ποτέ για νέες… οικογενειακές περιπέτειες.

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