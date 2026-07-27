«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει

Με μια ματιά Η Μαρία Τζομπανάκη πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha «Για Σένα» ως η Έλενα Ηλιάδη.

Η Έλενα Ηλιάδη είναι μια δυναμική γυναίκα που προστατεύει την οικογένειά της με αυστηρά μέτρα.

Ο έρωτας του Φίλιππου και της Μελίνας απειλείται από μυστικά και οικογενειακές συγκρούσεις.

Η σειρά «Για Σένα» εξερευνά τις ανθρώπινες ρίζες, τις ανατροπές της μοίρας και την αλήθεια. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν οικογένειες που ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί και άνθρωποι που γίνονται ο αόρατος άξονας για να μην καταρρεύσουν τα πάντα γύρω τους. Στη νέα δραματική σειρά του Alpha, «Για Σένα», αυτός ο ρόλος ανήκει δικαιωματικά στη Μαρία Τζομπανάκη, η οποία ετοιμάζεται να μας χαρίσει μια ακόμη συγκλονιστική ερμηνεία που θα συζητηθεί όσο καμία άλλη.

Η αγαπημένη ηθοποιός ενσαρκώνει την Έλενα Ηλιάδη, μια γυναίκα-σύμβολο απόλυτης δύναμης, πειθαρχίας και βαθιάς προστατευτικότητας. Όταν τα θεμέλια της οικογένειάς της απείλησαν να διαλυθούν, εκείνη στάθηκε αγέρωχη μπροστά στις δυσκολίες, παίρνοντας τα ηνία στα χέρια της. Με τους 3 γιους της, τον Μιχάλη, τον Χάρη και τον Φίλιππο, να αποτελούν το κέντρο του κόσμου της, η Έλενα έμαθε από νωρίς πως στη ζωή τίποτα δεν χαρίζεται. Η αξιοπρέπεια, η κοινωνική θέση και η αδιαπραγμάτευτη ενότητα της οικογένειας είναι για εκείνη ιερά όρια. Παρατηρεί τα πάντα με οξυδέρκεια, κρίνει τους πάντες με τα δικά της αυστηρά μέτρα και δεν πρόκειται να διστάσει ούτε στιγμή να σταθεί απέναντι σε όποιον τολμήσει να απειλήσει τις ισορροπίες που η ίδια έχτισε με κόπο.

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Ωστόσο, η απόλυτη προστασία και τα κλειστά οικογενειακά τείχη συχνά δοκιμάζονται από τις ίδιες τις θύελλες της ζωής. Στην καρδιά αυτής της καταιγιστικής ιστορίας, ο Φίλιππος (τον οποίο υποδύεται ο Κίμων Κουρής) διασταυρώνει τον δρόμο του με τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου). Μέσα από μια απροσδόκητη και κοινή μάχη, οι δυο τους έρχονται κοντά, συνειδητοποιώντας πως τους ενώνουν συναισθήματα πολύ πιο δυνατά από τα εμπόδια. Ο έρωτάς τους, όμως, αποδεικνύεται επικίνδυνος για τα σχέτρα των υπολοίπων, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με καλά κρυμμένα μυστικά, σκληρές οικογενειακές συγκρούσεις και ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να φτάσουν στα άκρα για να κρατήσουν τα δικά τους προνόμια.

Με υπογραφή κορυφαίων δημιουργών, όπως ο Γρηγόρης Καραντινάκης στη σκηνοθεσία και η Μαίρη Ζαφειροπούλου μαζί με τον Γιώργο Κόκουβα στο σενάριο, αλλά και ένα πολυπληθές και ταλαντούχο καστ ηθοποιών, το «Για Σένα» έρχεται στον Alpha για να αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από τα ανθρώπινες ρίζες, τις ανατροπές της μοίρας και την αλήθεια που αργά ή γρήγορα βρίσκει τον δρόμο της στο φως.

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