«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το πρώτο backstage βίντεο από την νέα σειρά του ANT1

Δες όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες του «Κρίνο & Αγκάθι», της νέας φιλόδοξης παραγωγής εποχής που έρχεται στον ΑΝΤ1

Με μια ματιά Ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε το πρώτο backstage βίντεο της νέας σειράς εποχής «Κρίνο & Αγκάθι».

Η σειρά αφηγείται ιστορίες πάθους, μυστικών και ανατροπών, με πρωταγωνιστές δύο ανθρώπους με δύσκολο παρελθόν.

Το βίντεο αποκαλύπτει τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα κοστούμια και τους πρωταγωνιστές της φιλόδοξης παραγωγής.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Μορφονιό και σεναριογράφο τη Γιάννα Κανελλοπούλου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΑΝΤ1 άνοιξε τις πόρτες των γυρισμάτων της νέας μεγάλης σειράς εποχής «Κρίνο & Αγκάθι», δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο backstage βίντεο. Μέσα από τα πλάνα, το κοινό παίρνει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της παραγωγής, τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα κοστούμια και τους πρωταγωνιστές που ετοιμάζονται να ζωντανέψουν μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστικά και ανατροπές.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που ζει εγκλωβισμένη στις σκιές του παρελθόντος και ενός άντρα που επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό.

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Οι ζωές τους ενώνονται μέσα από τις οικογένειές τους, που συνδέονται με ένα αιματοβαμμένο παρελθόν γεμάτο σιωπή και κρυμμένες αλήθειες. Ένας έρωτας που γεννιέται πάνω σε ένα ψέμα θα δοκιμαστεί από αποκαλύψεις που έμειναν θαμμένες για χρόνια, σε μια ιστορία όπου η αγάπη, η εκδίκηση και η λύτρωση συγκρούονται.

Το πρώτο backstage βίντεο αποκαλύπτει τον κόσμο της σειράς

Το βίντεο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1 μεταφέρει τους τηλεθεατές στα παρασκήνια της παραγωγής, αποκαλύπτοντας στιγμές από τα γυρίσματα, τη δουλειά των συντελεστών, αλλά και τις πρώτες εικόνες των χαρακτήρων.

Τα σκηνικά, η αισθητική της εποχής και η προσεγμένη ενδυματολογία δείχνουν πως πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και φιλόδοξες παραγωγές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Πρωταγωνιστές και συντελεστές

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός, ενώ το σενάριο είναι της Γιάννας Κανελλοπούλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη και Μαρία Ζορμπά, ενώ στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη εμφανίζεται ο Στέλιος Μάινας.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Τάσος Ιορδανίδης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρης Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης και Σίλια Μπαξεβάνη. Την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η PRIMAVISIONE.

Το πρώτο backstage βίντεο του «Κρίνο & Αγκάθι» προσφέρει μια αποκλειστική ματιά σε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, η οποία αναμένεται να ξεχωρίσει στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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