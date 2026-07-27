Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
TV & Media 27.07.2026

«Κρίνο & Αγκάθι»: Δες το πρώτο backstage βίντεο από την νέα σειρά του ANT1

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Δες όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες του «Κρίνο & Αγκάθι», της νέας φιλόδοξης παραγωγής εποχής που έρχεται στον ΑΝΤ1
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο ΑΝΤ1 δημοσίευσε το πρώτο backstage βίντεο της νέας σειράς εποχής «Κρίνο & Αγκάθι».
  • Η σειρά αφηγείται ιστορίες πάθους, μυστικών και ανατροπών, με πρωταγωνιστές δύο ανθρώπους με δύσκολο παρελθόν.
  • Το βίντεο αποκαλύπτει τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα κοστούμια και τους πρωταγωνιστές της φιλόδοξης παραγωγής.
  • Στη σειρά πρωταγωνιστούν γνωστοί ηθοποιοί, με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Μορφονιό και σεναριογράφο τη Γιάννα Κανελλοπούλου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ΑΝΤ1 άνοιξε τις πόρτες των γυρισμάτων της νέας μεγάλης σειράς εποχής «Κρίνο & Αγκάθι», δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο backstage βίντεο. Μέσα από τα πλάνα, το κοινό παίρνει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της παραγωγής, τα εντυπωσιακά σκηνικά, τα κοστούμια και τους πρωταγωνιστές που ετοιμάζονται να ζωντανέψουν μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστικά και ανατροπές.

https://www.instagram.com/ant1tv/
https://www.instagram.com/ant1tv/

Το «Κρίνο & Αγκάθι» αφηγείται την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που ζει εγκλωβισμένη στις σκιές του παρελθόντος και ενός άντρα που επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Κακοσαίος χωρίς φίλτρο στο After Dark: Οι αποκαλύψεις για τον έρωτα, τη ζήλια και τον Γιάννη Πλούταρχο

Οι ζωές τους ενώνονται μέσα από τις οικογένειές τους, που συνδέονται με ένα αιματοβαμμένο παρελθόν γεμάτο σιωπή και κρυμμένες αλήθειες. Ένας έρωτας που γεννιέται πάνω σε ένα ψέμα θα δοκιμαστεί από αποκαλύψεις που έμειναν θαμμένες για χρόνια, σε μια ιστορία όπου η αγάπη, η εκδίκηση και η λύτρωση συγκρούονται.

Το πρώτο backstage βίντεο αποκαλύπτει τον κόσμο της σειράς

Το βίντεο που δημοσίευσε ο ΑΝΤ1 μεταφέρει τους τηλεθεατές στα παρασκήνια της παραγωγής, αποκαλύπτοντας στιγμές από τα γυρίσματα, τη δουλειά των συντελεστών, αλλά και τις πρώτες εικόνες των χαρακτήρων.

Τα σκηνικά, η αισθητική της εποχής και η προσεγμένη ενδυματολογία δείχνουν πως πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές και φιλόδοξες παραγωγές της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

https://www.instagram.com/ant1tv/
https://www.instagram.com/ant1tv/

Πρωταγωνιστές και συντελεστές

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός, ενώ το σενάριο είναι της Γιάννας Κανελλοπούλου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη και Μαρία Ζορμπά, ενώ στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη εμφανίζεται ο Στέλιος Μάινας.

https://www.instagram.com/ant1tv/
https://www.instagram.com/ant1tv/

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Τάσος Ιορδανίδης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρης Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης και Σίλια Μπαξεβάνη. Την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η PRIMAVISIONE.

https://www.instagram.com/ant1tv/
https://www.instagram.com/ant1tv/

Το πρώτο backstage βίντεο του «Κρίνο & Αγκάθι» προσφέρει μια αποκλειστική ματιά σε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες και ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα σειρά εποχής του ΑΝΤ1, η οποία αναμένεται να ξεχωρίσει στο πρόγραμμα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ANT1 backstage κρίνο & αγκάθι ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα soundtracks μιας ολόκληρης γενιάς αποκτούν νέο ήχο: «Summer vibes» από τον Μιχάλη Ρακιντζή

Τα soundtracks μιας ολόκληρης γενιάς αποκτούν νέο ήχο: «Summer vibes» από τον Μιχάλη Ρακιντζή

27.07.2026
Επόμενο
«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει

«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει

27.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το τηλεοπτικό δράμα του MEGA που θα μας κρατήσει κολλημένους στις οθόνες μας
TV

«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το τηλεοπτικό δράμα του MEGA που θα μας κρατήσει κολλημένους στις οθόνες μας

27.07.2026
«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει
TV

«Για Σένα»: Η συγκλονιστική ανατροπή με τη Μαρία Τζομπανάκη που κανείς δεν περιμένει

27.07.2026
Ο Γιώργος Κακοσαίος χωρίς φίλτρο στο After Dark: Οι αποκαλύψεις για τον έρωτα, τη ζήλια και τον Γιάννη Πλούταρχο
TV

Ο Γιώργος Κακοσαίος χωρίς φίλτρο στο After Dark: Οι αποκαλύψεις για τον έρωτα, τη ζήλια και τον Γιάννη Πλούταρχο

27.07.2026
«Με βοήθησε όσο κανείς»: Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο After Dark για την τραγουδίστρια που πίστεψε σε εκείνον
TV

«Με βοήθησε όσο κανείς»: Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο After Dark για την τραγουδίστρια που πίστεψε σε εκείνον

26.07.2026
Πότε έκλαψε τελευταία φορά ο Γιώργος Κακοσαίος; Η εξομολόγηση στο After Dark που θα συζητηθεί
TV

Πότε έκλαψε τελευταία φορά ο Γιώργος Κακοσαίος; Η εξομολόγηση στο After Dark που θα συζητηθεί

26.07.2026
Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Πιστεύω θα παντρευτώ κάποια στιγμή»
TV

Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Πιστεύω θα παντρευτώ κάποια στιγμή»

26.07.2026
Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Σπούδασα βοηθός μικροβιολόγου, αλλά δεν μπορούσα να το αντέξω»
TV

Η Μελίνα Ασλανίδου στο After Dark: «Σπούδασα βοηθός μικροβιολόγου, αλλά δεν μπορούσα να το αντέξω»

25.07.2026
Η Μελίνα Ασλανίδου αποκαλύπτει στο After Dark την επική γκάφα που έχει κάνει για τον έρωτα
TV

Η Μελίνα Ασλανίδου αποκαλύπτει στο After Dark την επική γκάφα που έχει κάνει για τον έρωτα

25.07.2026
Αυτοί είναι οι ήρωες του «Για σένα»: Τα 3 αδέλφια που θα καθηλώσουν το κοινό στη νέα σειρά του Alpha
TV

Αυτοί είναι οι ήρωες του «Για σένα»: Τα 3 αδέλφια που θα καθηλώσουν το κοινό στη νέα σειρά του Alpha

24.07.2026
5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

5 ξένα τραγούδια που ακούμε στο repeat μόλις «μυρίσει» καλοκαίρι

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Κλείνεις έτσι το air condition; Μάλλον κάνεις το ίδιο λάθος με όλους

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Το φεγγάρι του «Κόκκινου Ελαφιού» φωτίζει την Αθήνα – Τα 4 καλύτερα spots να την απολαύσεις

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Σταμάτα να παλεύεις με την παγοθήκη – Το viral κόλπο που θα σου λύσει τα χέρια

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Το πιο εύκολο beach hack: Πώς να μαζέψεις την ομπρέλα παραλίας σε λίγα δευτερόλεπτα

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Τα λευκά σου ρούχα έχουν κιτρινίσει; Αυτό το κόλπο κάνει τον λεκέ να εξαφανίζεται

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Καθοριστικές συζητήσεις Κυριακού – Κουτσαυτάκη για ΑΝΤ1

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

Συμφωνία ΕΣΗΕΑ – κυβέρνησης για «τροφεία» 121 ευρώ τον μήνα-Θα ισχύει μόνο για τους εργαζομένους στα κρατικά ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΑΙΧΜΕΣ: H Εύη επιστρέφει;

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

ΤΟ ΠΑΡΟΝ: Οι επτά πληγές του Μητσοτάκη

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Στους πλοιάρχους πάνε να… φορτώσουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του θαλάσσιου τουρισμού

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς

Τι τρώμε στον καύσωνα: Οι τροφές που «δροσίζουν» το σώμα στους 40 βαθμούς