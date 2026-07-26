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TV & Media 26.07.2026

«Με βοήθησε όσο κανείς»: Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο After Dark για την τραγουδίστρια που πίστεψε σε εκείνον

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Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο After Dark για τη Νατάσα Θεοδωρίδου και αποκαλύπτει τη μεγάλη στήριξη που του έδωσε στα πρώτα του βήματα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλάει στο "After Dark" για τη στήριξη της Νατάσας Θεοδωρίδου.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου βοήθησε τον Κακοσαίο στο ξεκίνημα της καριέρας του, δίνοντάς του χώρο.
  • Ο Κακοσαίος αισθάνεται ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη και την αντιμετώπιση ως ισότιμο συνεργάτη.
  • Τονίζει τον χαρακτήρα της Θεοδωρίδου, χαρακτηρίζοντάς την "large άνθρωπο" και γενναιόδωρη.
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Μία από τις πιο συγκινητικές εξομολογήσεις του θα κάνει ο Γιώργος Κακοσαίος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά. Ο νεαρός τραγουδιστής ανοίγει την καρδιά του και μιλάει για τους ανθρώπους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική του πορεία. Ανάμεσα σε αυτούς θα ξεχωρίσει τη Νατάσα Θεοδωρίδου, αποκαλύπτοντας πόσο σημαντική ήταν η στήριξή της στο ξεκίνημά του. Τα λόγια του δείχνουν μία διαφορετική πλευρά της μεγάλης ερμηνεύτριας, πέρα από την επιτυχημένη μουσική της διαδρομή.

Ο Θέμης Γεωργαντάς και ο Γιώργος Κακοσαίος στο πλατό του «After Dark» με φόντο τα λαμπερά φωτιστικά.

Στην εξομολόγησή του, ο Γιώργος Κακοσαίος αναφέρεται στη συνεργασία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου και στον τρόπο με τον οποίο εκείνη τον βοήθησε να εξελιχθεί ως καλλιτέχνης. Όπως αναφέρει, η εμπιστοσύνη που του έδειξε από τα πρώτα του βήματα ήταν κάτι που δεν θεωρούσε δεδομένο. «Με βοήθησε πιο πολύ από κάθε καλλιτέχνη μετά τον πατέρα μου», δηλώνει χαρακτηριστικά, μιλώντας με μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του σε μία πολύ σημαντική περίοδο της ζωής του.

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Ο Γιώργος Κακοσαίος περιγράφει στον Θέμη Γεωργαντά πως η Νατάσα Θεοδωρίδου τού έδωσε χώρο να παρουσιάσει τη δική του μουσική ταυτότητα, παρότι εκείνος βρισκόταν ακόμα στην αρχή της καριέρας του. Εξηγεί πως, τόσο στις συναυλίες όσο και στις εμφανίσεις τους στα νυχτερινά κέντρα, η σπουδαία τραγουδίστρια φρόντιζε να έχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα. «Μου έδινε τόσο χώρο στο ξεκίνημα», αναφέρει, δείχνοντας πόσο μεγάλη σημασία είχε για εκείνον η συγκεκριμένη συνεργασία.

kakosaios
https://www.instagram.com/giorgos_kakosaios/

Ο τραγουδιστής μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο η Νατάσα Θεοδωρίδου τον αντιμετώπισε ως ισότιμο συνεργάτη, δίνοντάς του την ευκαιρία να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα και να κλείνουν μαζί τις εμφανίσεις τους. «Ό,τι πρόγραμμα ήθελα να κάνω με άφησε να το κάνω. Κλείναμε μαζί με τη Νατάσα», λέει χαρακτηριστικά, αναπολώντας μία περίοδο που αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία του.

Μάλιστα, ο Γιώργος Κακοσαίος τονίζει πως η συνεργασία τους στα πρώτα χρόνια της παρουσίας του στα μπουζούκια ήταν μία τεράστια ευκαιρία για εκείνον. «Ήμουν στην πρώτη μου, δεύτερη χρονιά στα μπουζούκια και τρίτη και έκλεινα μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου», αναφέρει, εξηγώντας πως η στήριξή της τού έδωσε δύναμη και αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια.

Πέρα από το καλλιτεχνικό της ταλέντο, ο Γιώργος Κακοσαίος στέκεται ιδιαίτερα και στον χαρακτήρα της Νατάσας Θεοδωρίδου. «Πέρα από το ταλέντο της είναι πολύ large άνθρωπος η Νατάσα», δηλώνει, θέλοντας να αναδείξει τη γενναιοδωρία και την ανθρωπιά της. Όπως εξηγεί, πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν φοβήθηκε να δώσει χώρο σε έναν νέο καλλιτέχνη και να τον βοηθήσει να κάνει τα πρώτα σημαντικά βήματά του.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Γιάννης Καρυπίδης στην πρώτη τους δημόσια εμφάνιση σε κοσμική εκδήλωση.
https://www.instagram.com/natasatheodoridou/

Η εξομολόγηση του Γιώργου Κακοσαίου στο «After Dark» θα αποτελέσει μία από τις πιο όμορφες στιγμές του επεισοδίου, αποδεικνύοντας πως πίσω από κάθε επιτυχημένη πορεία υπάρχουν άνθρωποι που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Η Νατάσα Θεοδωρίδου θα αναδειχθεί μέσα από τα λόγια του ως μία καλλιτέχνιδα με τεράστια αξία, όχι μόνο για τη φωνή της αλλά και για τον τρόπο που στηρίζει τη νέα γενιά.

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After Dark Γιώργος Κακοσαίος Θέμης Γεωργαντάς ΝΑΤΑΣΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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