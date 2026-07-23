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Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Γιώργο Κακοσαίο στο «After Dark»

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Οι δύο καλεσμένοι του Θέμη Γεωργαντά μιλούν για τη μουσική, την οικογένεια, τις δυσκολίες και τις στιγμές που σημάδεψαν την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Μελίνα Ασλανίδου και ο Γιώργος Κακοσαίος καλεσμένοι στο «After Dark» του Θέμη Γεωργαντά.
  • Η Μελίνα Ασλανίδου μιλά για 25 χρόνια στη μουσική, δυσκολίες και αισιοδοξία.
  • Ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει όνειρο για ποδόσφαιρο, συμβουλές πατέρα και έμπνευση.
  • Και οι δύο καλεσμένοι συμμετέχουν σε παιχνίδια και εξομολογούνται προσωπικές στιγμές.
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Ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχεται τη Μελίνα Ασλανίδου και τον Γιώργο Κακοσαίο στο «After Dark» το Σάββατο και την Κυριακή στο OPEN και υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

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Το Σάββατο 25 Ιουλίου στη 01:15 ο Θέμης καλωσορίζει τη Μελίνα Ασλανίδου, η οποία μιλά για τα 25 χρόνια της στη δισκογραφία, θυμάται τα πρώτα της βήματα και εξηγεί γιατί δεν σκέφτηκε ποτέ ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιον διαφορετικό δρόμο από αυτόν της μουσικής.

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Αναφέρεται στις δυσκολίες που συνάντησε κατά τη διάρκεια της πορείας της και αποκαλύπτει πως η αισιοδοξία και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τη ζωή τη βοήθησαν να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές περιόδους.

Η Μελίνα Ασλανίδου μιλά ακόμη για τη νέα της διασκευή «Άστο να πάει», εξηγώντας γιατί αγαπά τόσο πολύ τα διαχρονικά τραγούδια και τις νέες μουσικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, αναφέρεται στη σχέση της με την τηλεόραση και εξηγεί γιατί νιώθει ότι η τηλεόραση αποτελεί έναν ακόμη τρόπο ουσιαστικής επικοινωνίας με το κοινό.

Στο αγαπημένο παιχνίδι του Θέμη «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου», σχολιάζει πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τη ζωή και την καλλιτεχνική της πορεία και μοιράζεται άγνωστες ιστορίες και συγκινητικές αναμνήσεις.
Στο εξομολογητήριο, η Μελίνα Ασλανίδου απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια στις πιο προσωπικές ερωτήσεις του Θέμη. Αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει για έναν έρωτα, τη μεγαλύτερη παραξενιά της, αλλά και το χειρότερο πρώτο ραντεβού που έχει ζήσει.

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Την Κυριακή, 26 Ιουλίου στη 01:15, καλεσμένος του Θέμη Γεωργαντά είναι o Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος ανοίγει την καρδιά του και μιλά για τη ζωή, τη μουσική, την οικογένεια και την προσωπική του διαδρομή.
Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός αποκαλύπτει πως μέχρι τα 17 του χρόνια ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής και εξηγεί πώς η μουσική κέρδισε τελικά τη ζωή του, οδηγώντας τον στον δρόμο που ακολουθεί σήμερα.

Παράλληλα, αποκαλύπτει τις συμβουλές που δέχθηκε από τους γονείς του όταν αποφάσισε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και εξηγεί πώς είναι να χαράζει τη δική του πορεία, έχοντας πατέρα έναν από τους σημαντικότερους λαϊκούς τραγουδιστές της χώρας.

Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλά ακόμη για το νέο του τραγούδι «Και εις ανώτερα» και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γράφει τα τραγούδια του, τις καταστάσεις που τον εμπνέουν και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν ο έρωτας και οι προσωπικές εμπειρίες στη δημιουργική του διαδικασία.

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Στο «Δάγκωσε τη Γλώσσα σου», μιλάει για τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει την πορεία του ενώ ιδιαίτερα συγκινητική είναι η στιγμή κατά την οποία μιλά για τον Γιάννη Πλούταρχο, όχι μόνο ως πατέρα, αλλά και ως τον αγαπημένο του τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας πόσο βαθιά τον έχουν επηρεάσει οι ερμηνείες και η καλλιτεχνική του πορεία.

Στο εξομολογητήριο, ο Γιώργος Κακοσαίος αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη «κατινιά» που έχει κάνει από ζήλια, περιγράφει τον εαυτό του ως ευαίσθητο και επιφυλακτικό, ενώ θυμάται τη δύσκολη περίοδο κατά την οποία αντιμετώπισε πρόβλημα με τη φωνή του.

«After Dark», Σάββατο και Κυριακή, στη 01:15 στο OPEN.

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After Dark Γιώργος Κακοσαίος Θέμης Γεωργαντάς ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
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