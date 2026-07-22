«Οι κόρες της Αρετής»: Η νέα σκοτεινή σειρά του Alpha που θα σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου

Το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha με ένα all-star καστ και σε περιμένει να το ανακαλύψεις

Με μια ματιά Η νέα σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής», βασίζεται σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο.

Η σειρά έχει ήδη επιτυχία σε πάνω από 50 χώρες, με βραβεία και εκατομμύρια αναφορές στα social media.

Το σενάριο περιγράφεται ως μαγνήτης, με καθηλωτική πλοκή και έντονα πάθη.

Η ελληνική μεταφορά διαθέτει all-star καστ και μουσική από τον Νίκο Τερζή, θα προβληθεί το Φθινόπωρο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Alpha ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής μυθοπλασίας τη νέα σεζόν, φέρνοντας στις οθόνες μας μια παραγωγή που έχει ήδη κατακτήσει την παγκόσμια τηλεοπτική σκηνή. Ο λόγος για τις «Κόρες της Αρετής», μια ιστορία βαθιά δραματική, γεμάτη πάθη, ανατροπές και διλήμματα, με πυρήνα μια μητέρα αποφασισμένη να δώσει τα πάντα στα παιδιά της, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως τα οδηγεί σε έναν επικίνδυνο λαβύρινθο εξουσίας και φιλοδοξίας.

Δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα τηλεοπτικό στοίχημα, αλλά για ένα παγκόσμιο φαινόμενο που αξίζει να ανακαλύψεις. Η σειρά έχει ήδη διανύσει μια θριαμβευτική πορεία σε περισσότερες από 50 χώρες, σαρώνοντας τα βραβεία στις μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις και συγκεντρώνοντας εκατομμύρια mentions στα social media. Οι κριτικές διεθνώς κάνουν λόγο για ένα σενάριο-μαγνήτη και μια πυκνή, καθηλωτική πλοκή που θα σε παρασύρει από το πρώτο κιόλας λεπτό.

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Στην ελληνική της μεταφορά, ο πήχης ανεβαίνει επικίνδυνα ψηλά, χάρη σε ένα all-star καστ που υπόσχεται δυνατές ερμηνείες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάς αγαπημένους ηθοποιούς που έχουν αφήσει το στίγμα τους στις πιο επιτυχημένες σειρές των τελευταίων ετών, όπως τη Μαριάννα Τουμασάτου, την Ασημένια Βουλιώτη, τον Δημήτρη Αποστολόπουλο, τον Γιάννο Περλέγκα, τη Μάνια Παπαδημητρίου, τη Γεωργία Μεσαρίτη και την Ευφημία Καλογιάννη. Την ατμόσφαιρα της σειράς έρχεται να απογειώσει μουσικά ο πολυβραβευμένος Νίκος Τερζής.

Η Αρετή είναι έτοιμη να τα θυσιάσει όλα για τις κόρες της. Το ερώτημα είναι: τι τίμημα θα κληθούν να πληρώσουν τελικά όλες μαζί; Η απάντηση θα δοθεί στις οθόνες σου το ερχόμενο Φθινόπωρο.

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