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Μουσική 22.07.2026

Το «Tu recuerdo» του Maluma «ταξιδεύει» από την Κολομβία στην κορυφή των charts

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Ο Maluma κατακτά την κορυφή του Billboard με το νέο του τραγούδι «Tu Recuerdo», με το single γίνεται το πέμπτο Νο.1 της καριέρας του
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Tu recuerdo» του Maluma έφτασε στο Νο.1 του Tropical Airplay chart του Billboard.
  • Είναι το δεύτερο single από το album «Loco X Volver» που κατακτά την κορυφή του chart.
  • Το τραγούδι συγκέντρωσε 5,4 εκατομμύρια audience impressions στις ΗΠΑ.
  • Ο Maluma συμπλήρωσε 34 top 10 hits στο Latin Airplay chart.
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Ο Maluma συνεχίζει να αποδεικνύει πως παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους stars της latin μουσικής, καθώς το νέο του τραγούδι «Tu recuerdo» κατέκτησε την κορυφή του Tropical Airplay chart του Billboard. Το κομμάτι ανέβηκε στο Νο.1 της λίστας, σημειώνοντας μία ακόμη σημαντική επιτυχία στην καριέρα του Κολομβιανού καλλιτέχνη. Με εκατομμύρια ακροατές να το στηρίζουν στις ΗΠΑ, το τραγούδι επιβεβαιώνει τη δυναμική του Maluma στη latin pop σκηνή. Παράλληλα, αποτελεί το δεύτερο single από το τελευταίο του album που φτάνει στην κορυφή του συγκεκριμένου chart.

Maluma
https://www.instagram.com/maluma/

Το «Tu recuerdo» κατάφερε να συγκεντρώσει 5,4 εκατομμύρια audience impressions στις tropical ραδιοφωνικές συχνότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας άνοδο κατά 6% μέσα σε μία εβδομάδα. Η επιτυχία αυτή χαρίζει στον Maluma το πέμπτο Νο.1 της καριέρας του στο Tropical Airplay chart. Ο τραγουδιστής γίνεται επίσης ένας από τους λίγους solo artists χωρίς συμμετοχή άλλου καλλιτέχνη που έχουν καταφέρει να βρεθούν στην κορυφή της λίστας μέσα στο 2026. Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική του πορεία.

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Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα από το έβδομο studio album του Maluma, «Loco X Volver», και ακολουθεί την επιτυχία του «1+1» με την Kany García, το οποίο είχε επίσης φτάσει στο Νο.1 του Tropical Airplay. Το «Tu recuerdo» αποτελεί ένα latin κομμάτι με έντονα tropical στοιχεία, που συνδυάζει το χαρακτηριστικό ύφος του Maluma με πιο παραδοσιακούς ήχους της latin μουσικής.

https://www.instagram.com/maluma/
https://www.instagram.com/maluma/

Εκτός από την κορυφή στο Tropical Airplay, το τραγούδι συνεχίζει την ανοδική του πορεία και σε άλλα σημαντικά charts του Billboard. Το «Tu recuerdo» ανέβηκε στο Νο.2 του Hot Tropical Songs, ενώ σημείωσε άνοδο και στο Hot Latin Songs, όπου συνδυάζονται στοιχεία όπως το airplay, τα streams και οι ψηφιακές πωλήσεις.

Maluma
https://www.instagram.com/maluma/

Με αυτή τη νέα επιτυχία, ο Maluma φτάνει συνολικά τα 34 top 10 hits στο Latin Airplay chart, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στη διεθνή latin σκηνή. Η συνεργασία του με τη Sony Music Latin συνεχίζει να φέρνει δυνατές κυκλοφορίες, ενώ το «Loco X Volver» εξελίσσεται σε ένα από τα πιο επιτυχημένα projects της καριέρας του.

https://www.instagram.com/maluma/
https://www.instagram.com/maluma/

Η άνοδος του «Tu Recuerdo» στην κορυφή ήρθε την ίδια στιγμή που το τραγούδι ξεπέρασε το «Dardos» των Romeo Santos και Prince Royce, το οποίο παρέμεινε για επτά εβδομάδες στην πρώτη θέση. Ο Maluma προσθέτει ακόμη ένα μεγάλο hit στη δισκογραφία του και δείχνει πως η latin μουσική συνεχίζει να έχει τεράστια παγκόσμια απήχηση.

o Maluma για πρώτη φορά σε Αθήνα κι Θεσσαλονίκη
https://www.instagram.com/maluma/

Το «Tu Recuerdo» δεν είναι απλώς ένα ακόμη επιτυχημένο single, αλλά μία ακόμη απόδειξη της επιρροής που έχει ο Maluma στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Με ένα album γεμάτο διαφορετικούς ήχους και τραγούδια που κατακτούν τα charts, ο καλλιτέχνης συνεχίζει να χτίζει τη δική του θέση ανάμεσα στα μεγαλύτερα ονόματα της latin μουσικής. Οι fans του μπορούν ήδη να περιμένουν ακόμη περισσότερες εκπλήξεις από τη νέα εποχή του Maluma.

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Maluma μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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