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Μουσικά Νέα 22.07.2026

Η θρυλική τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για την απώλεια της μεγάλης κυτρίας του ελληνικού τραγουδιού Μαίρης Λίντα, που πέθανε σε ηλικία 91 ετών
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η εμβληματική τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα, σπουδαία φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.
  • Ξεκίνησε την καριέρα της από τα "ταλέντα" και συνεργάστηκε επιτυχημένα με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο έκανε και ντουέτα.
  • Η Μαίρη Λίντα κέρδισε το Α' βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τραγούδησε στον Λευκό Οίκο το 1964.
  • Η ιδιαίτερη φωνή και το ύφος της αποτέλεσαν έμπνευση για πολλές νεότερες τραγουδίστριες, αφήνοντας πλούσια κληρονομιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε ηλικία 91 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Μαίρη Λίντα (κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου), μια από τις μεγαλύτερες και πιο εμβληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή το πρωί, στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

mairi_linda_thanatos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιγούρος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια γυναίκα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή: «Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα… σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο… η μεγάλη Κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ… Πάντα αξιοπρεπής και χαμογελαστή… θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη…»

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Από τα «Ταλέντα» στην κορυφή του ελληνικού πενταγράμμου

Η πορεία της στον χώρο του θεάματος ξεκίνησε από τα παιδικά και νεανικά της χρόνια, συμμετέχοντας στα περίφημα «ταλέντα» του Ορέστη Λάσκου. Η καλλιτεχνική της διαδρομή πέρασε μέσα από τα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, προτού διασταυρωθεί με εκείνη του Μανώλη Χιώτη. Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα και επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του ’60, κατακτώντας τις καρδιές του κοινού. Η καλλιτεχνική τους χημεία μετουσιώθηκε και σε προσωπική σχέση, καθώς υπήρξαν παντρεμένοι για μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν από κοινού σε πληθώρα ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου.

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ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αργότερα, η Μαίρη Λίντα παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, αποκτώντας μαζί του μια κόρη. Η ίδια, ωστόσο, είχε μιλήσει ανοιχτά σε συνεντεύξεις της για τη δύσκολη περίοδο εκείνου του γάμου και την κακοποίηση που βίωσε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά το 2012: «Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου».

Διεθνείς διακρίσεις και ιστορικές συνεργασίες

Η δισκογραφική της πορεία άρχισε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» σε μουσική Κώστα Καπλάνη. Το 1961, η ερμηνεία της στο τραγούδι «Απαγωγή» χάρισε στη Μαίρη Λίντα το Α’ βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.

mairi_linda_thanatos
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η φήμη της ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο, τιμώμενη από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Λίντον Τζόνσον. Στους αφοσιωμένους θαυμαστές του θρυλικού ζευγαριού συγκαταλέγονταν επίσης ο ηθοποιός Άντονυ Πέρκινς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας. Στη μακρόχρονη πορεία της, εκτός από τον Μανώλη Χιώτη, συνεργάστηκε με τους κορυφαίους Έλληνες συνθέτες, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις.

Η παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές

Η ιδιαίτερη χροιά και το μοναδικό της ύφος αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές ερμηνευτριών. Σημαντικές τραγουδίστριες όπως η Χαρούλα Αλεξίου, η Γλυκερία, η Άννα Βίσση, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα επηρεάστηκαν βαθιά από την τέχνη της, ενώ είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της σε μεταγενέστερες ζωντανές εμφανίσεις.

Χαρακτηριστικοί σταθμοί αυτών των συνεργασιών υπήρξαν η σεζόν 1995-1996 στο πλευρό της Χαρούλας Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο «Νεφέλη», η σεζόν 2002-2003 μαζί με τη Γλυκερία στο ιστορικό «Χάραμα», καθώς και η σεζόν 2011-2012 στη σκηνή του «Rex» μαζί με την Άννα Βίσση. Η Μαίρη Λίντα αφήνει πίσω της μια ανεκτίμητη κληρονομιά στο ελληνικό τραγούδι, παραμένοντας διαχρονικό σύμβολο ευγένειας, αξιοπρέπειας και ανεπανάληπτης καλλιτεχνικής αξίας.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΘΑΝΑΤΟΣ Μαίρη Λίντα
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