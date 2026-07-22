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Μουσική 22.07.2026

Shakira – Burna Boy: Το «Dai Dai» σαρώνει τα charts και γράφει ιστορία μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

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Το επίσημο τραγούδι του FIFA World Cup 2026 συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στα Billboard charts, κατακτώντας μία ακόμη κορυφή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Dai Dai» των Shakira και Burna Boy, επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, έχει παγκόσμια επιτυχία.
  • Το «Dai Dai» βρίσκεται στην κορυφή του Billboard Global 200 και του Latin Airplay chart.
  • Η Shakira κατέχει ρεκόρ με 25 τραγούδια στο No. 1 του Latin Airplay chart.
  • Η επιτυχία του «Dai Dai» σηματοδοτεί την πρώτη κατάκτηση Latin chart για τον Burna Boy.
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Η δύναμη ενός τραγουδιού δεν φαίνεται μόνο από το πόσες φορές παίζεται, αλλά από το αν καταφέρνει να συνδεθεί με μια στιγμή που ο κόσμος θυμάται. Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει με το «Dai Dai (FIFA World Cup Official Song 2026)» της Shakira και του Burna Boy, ένα τραγούδι που ξεκίνησε ως η επίσημη μουσική υπογραφή του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο. Ακόμη και μετά το τέλος της διοργάνωσης, η επιτυχία του συνεχίζεται, καθώς παραμένει στην κορυφή σημαντικών charts και επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας συνεργασίας που ένωσε διαφορετικούς ήχους και κοινά από όλο τον κόσμο.

https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/
https://www.instagram.com/shakira/

Η συνεργασία των δύο διεθνών σταρ έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς, με το τραγούδι να βρίσκεται ήδη στην κορυφή του Billboard Global 200, να κερδίζει τις εντυπώσεις στη σκηνή του πρώτου halftime show τελικού Παγκοσμίου Κυπέλλου και τώρα να κατακτά ακόμη μία σημαντική διάκριση. Το «Dai Dai» ανέβηκε από τη θέση No. 4 στην κορυφή του Latin Airplay chart του Billboard, χαρίζοντας στη Shakira ακόμη ένα ιστορικό ρεκόρ και στον Burna Boy την πρώτη του μεγάλη κατάκτηση σε Latin κατάταξη.

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Η νέα επιτυχία του «Dai Dai» έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Shakira, καθώς πρόκειται για το 25ο τραγούδι της που φτάνει στην κορυφή του Latin Airplay chart. Με αυτή τη νέα πρωτιά, η Κολομβιανή τραγουδίστρια συνεχίζει να διατηρεί το ρεκόρ για τις περισσότερες κατακτήσεις No. 1 από γυναίκα καλλιτέχνιδα στην 32χρονη ιστορία της συγκεκριμένης κατάταξης.

Η άνοδος του τραγουδιού στην κορυφή συνοδεύτηκε από αύξηση 25% στις ακροαματικότητες, φτάνοντας τα 7,3 εκατομμύρια impressions από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που συμμετέχουν στην καταγραφή του Billboard. Για τη Shakira, το «Dai Dai» σηματοδοτεί την επιστροφή της στην κορυφή μετά από περισσότερο από έναν χρόνο, καθώς η προηγούμενη πρωτιά της ήταν με το «Soltera» τον Ιανουάριο του 2025.

Για τον Burna Boy, η επιτυχία του «Dai Dai» αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του. Ο Νιγηριανός τραγουδιστής και δημιουργός κατακτά για πρώτη φορά την κορυφή σε Latin chart, στην πρώτη του κιόλας παρουσία σε αυτή την κατηγορία. Παρότι έχει ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες διεθνώς, το «Dai Dai» προσθέτει ακόμη μία μεγάλη διάκριση στη μουσική του πορεία και επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη παγκόσμια επιρροή του.

https://www.instagram.com/burnaboygram/
https://www.instagram.com/burnaboygram/

Η συνεργασία του με τη Shakira απέδειξε πως διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι μπορούν να συναντηθούν και να δημιουργήσουν ένα τραγούδι με τεράστια απήχηση.

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Burna Boy Shakira ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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