«Everything hallelujah»: Ποιο είναι το τραγούδι του Justin Bieber που «εκτοξεύτηκε» μετά το Μουντιάλ

Το halftime show του Μουντιάλ 2026 χάρισε στο «Everything hallelujah» του Justin Bieber τη μεγαλύτερη streaming άνοδο μέχρι σήμερα

Με μια ματιά Το τραγούδι «Everything hallelujah» του Justin Bieber εκτοξεύτηκε μετά την εμφάνισή του στο halftime show του Μουντιάλ 2026.

Τα streams του τραγουδιού στο Spotify αυξήθηκαν κατά 240% αμέσως μετά τον τελικό.

Η επιλογή του Bieber να ερμηνεύσει το «Everything hallelujah» αντί για hits του, προκάλεσε αντιδράσεις και περιέργεια.

Η εμφάνιση στο Μουντιάλ αύξησε τις αναζητήσεις του τραγουδιού στο Google και το έκανε πολυσυζητημένο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Bieber κατάφερε για άλλη μία φορά να γίνει το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο της ημέρας, όμως αυτή τη φορά όχι για τον λόγο που περίμεναν οι περισσότεροι. Η εμφάνισή του στο halftime show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως εξαιτίας της επιλογής του να ερμηνεύσει το ιδιαίτερο «Everything hallelujah» αντί για κάποιο από τα μεγαλύτερα hits του. Παρότι αρκετοί θεατές χαρακτήρισαν την επιλογή απρόσμενη, τα στοιχεία δείχνουν ότι τελικά λειτούργησε υπέρ του.

Λίγες ώρες μετά τη λήξη του τελικού, το τραγούδι σημείωσε εκρηκτική αύξηση 240% στα παγκόσμια streams στο Spotify, αποδεικνύοντας πως η περιέργεια του κοινού μεταφράστηκε σε εκατομμύρια νέες ακροάσεις. Οι χρήστες έσπευσαν να αναζητήσουν το κομμάτι που ακούστηκε στη σκηνή, μετατρέποντάς το σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά θέματα των τελευταίων ημερών.

Το Μουντιάλ 2026 μάς χάρισε το μεγαλύτερο pop concert της χρονιάς! Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS στο ίδιο stage

Η εμφάνιση του Bieber δίχασε κοινό και social media, όμως κατάφερε να πετύχει αυτό που κάθε καλλιτέχνης επιθυμεί: να κάνει τον κόσμο να μιλάει για τη μουσική του. Ακόμη κι όσοι δεν ενθουσιάστηκαν με την επιλογή του, μπήκαν στις streaming πλατφόρμες για να ακούσουν το τραγούδι, χαρίζοντάς του μία εντυπωσιακή δεύτερη ζωή.

Ένα halftime show που κανείς δεν περίμενε

Ο Justin Bieber εμφανίστηκε στη σκηνή κρατώντας μόνο μια ακουστική κιθάρα, σε μια αισθητά πιο λιτή εμφάνιση από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τόσο μεγάλα αθλητικά γεγονότα.

Αντί για ένα εκρηκτικό medley με επιτυχίες όπως το «Baby» ή πιο πρόσφατα singles, προτίμησε να παρουσιάσει το «Everything hallelujah», μια επιλογή που ξάφνιασε ακόμη και τους πιο πιστούς fans του.

Οι αναζητήσεις στο Google… πήραν «φωτιά»

Η εμφάνιση δημιούργησε τεράστια περιέργεια στο κοινό. Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να ψάχνουν αν το «Everything hallelujah» είναι όντως τραγούδι του Justin Bieber, με σχετικές αναζητήσεις να κυριαρχούν στις τάσεις της Google αμέσως μετά τον τελικό.

Η αυξημένη δημοσιότητα οδήγησε τελικά εκατομμύρια ακροατές στο Spotify, χαρίζοντας στο τραγούδι τη μεγαλύτερη ώθηση που έχει γνωρίσει από την κυκλοφορία του.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η εμφάνιση του Καναδού σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη. Πολλοί χρήστες των social media σχολίασαν πως περίμεναν ένα πιο δυναμικό setlist, γεμάτο τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Άλλοι, όμως, υποστήριξαν ότι ο Bieber επέλεξε συνειδητά να παρουσιάσει μια πιο προσωπική και διαφορετική πλευρά του, ξεφεύγοντας από τις κλασικές pop εμφανίσεις που συνηθίζει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει

Δεν είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη live εμφάνιση οδηγεί σε εκτόξευση των streams του Justin Bieber. Νωρίτερα μέσα στο 2026, η εμφάνισή του στο Coachella είχε προκαλέσει αντίστοιχη αύξηση στις ακροάσεις του στο Spotify, οδηγώντας τον σε ένα από τα μεγαλύτερα streaming ρεκόρ της χρονιάς και αυξάνοντας σημαντικά τους μηνιαίους ακροατές του.

Είτε άρεσε είτε όχι, το «Everything hallelujah» απέδειξε ότι μια αμφιλεγόμενη εμφάνιση μπορεί να μετατραπεί σε τεράστια επιτυχία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως ο Justin Bieber ξέρει να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας.