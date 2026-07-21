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Μουσική 21.07.2026

Νέο K-pop obsession incoming: Η HYBE μάς συστήνει τις TUIDE

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Η HYBE παρουσιάζει τις TUIDE, το νέο επταμελές K-pop girl group της ABD που κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026
Ειρήνη Στόφυλα

Η HYBE ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της μεγάλο K-pop project, με το girl group TUIDE να κάνει το ντεμπούτο του μέσα στο 2026. Το επταμελές γκρουπ αποτελεί το πρώτο μεγάλο καλλιτεχνικό βήμα της νέας εταιρείας ABD (A Bold Dream), η οποία φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα εποχή στη μουσική βιομηχανία. Με ένα ξεχωριστό concept που συνδυάζει φρέσκια αισθητική και δυνατές αρμονίες, η TUIDE θέλει να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή. Οι K-pop fans ήδη περιμένουν με αγωνία να γνωρίσουν το νέο συγκρότημα που έρχεται από την οικογένεια της HYBE.

https://www.instagram.com/tuide_idn/
https://www.instagram.com/tuide_idn/

Η ανακοίνωση για τις TUIDE έγινε μέσα από ένα ιδιαίτερο stop-motion teaser, στο οποίο παρουσιάστηκε το λογότυπο του γκρουπ και η νέα του ταυτότητα. Η εικόνα του teaser παραπέμπει στη θάλασσα και στα κύματα, συμβολίζοντας την προσπάθεια της TUIDE να δημιουργήσει το δικό της «κύμα» στη διεθνή μουσική σκηνή. Το όνομα του group συνδέεται με τη φράση «Tune the Tide», εκφράζοντας την επιθυμία των μελών να μετατρέψουν διαφορετικές εμπειρίες και συναισθήματα σε μουσική.

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Οι TUIDE αποτελούνται από επτά μέλη, τις SEOHEE, SEOYEON, ELENA, JIA, SAKI, SEAH και YI HANI, οι οποίες αναμένεται να παρουσιάσουν τη δική τους ξεχωριστή χημεία και προσωπικότητα. Πίσω από το νέο girl group βρίσκεται η ABD, με επικεφαλής τη Jiwon No, πρώην στέλεχος της PLEDIS Entertainment, ενώ το δημιουργικό κομμάτι έχει αναλάβει ο Sung Soo Han, γνωστός για τη δουλειά του με μεγάλα ονόματα της K-pop όπως οι SEVENTEEN και οι TWS.

https://www.instagram.com/tuide_idn/
https://www.instagram.com/tuide_idn/

Πριν από το επίσημο ντεμπούτο της, το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει το ειδικό pre-debut event «TUIDE Exclusive Preview [Playground]» στη Σεούλ στις 1 και 2 Αυγούστου. Οι fans θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το γκρουπ μέσα από διαδραστικές εμπειρίες, δώρα και την πρώτη δημόσια εμφάνιση των επτά μελών.

Η ABD αναμένεται να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ντεμπούτο της TUIDE μέσα στους επόμενους μήνες, με το νέο girl group να αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα K-pop projects της χρονιάς.

https://www.instagram.com/hybeamerica
https://www.instagram.com/hybeamerica

Με την υπογραφή της HYBE και μια νέα φιλοσοφία που θέλει να φέρει διαφορετική ενέργεια στη μουσική, οι TUIDE ξεκινούν το ταξίδι τους με στόχο να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στην παγκόσμια K-pop σκηνή.

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HYBE KPop TUIDE συγκρότημα
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