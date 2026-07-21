Ο Robbie Williams στο Μουντιάλ: Τι ήταν τελικά αυτό που είδαν όλοι στο viral βίντεο

Ο Robbie Williams έγινε viral μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026 με μια λευκή ουσία στο μικρόφωνο και αποκάλυψε την πραγματική ιστορία

Ο Robbie Williams βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης viral στιγμής μετά τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όταν ένα βίντεο από συνέντευξή του στα social media προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο Βρετανός τραγουδιστής μιλούσε στην κάμερα λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, όταν μια μικρή λευκή ουσία φάνηκε να πέφτει πάνω στο μικρόφωνο. Η εικόνα αυτή ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν αμέσως διάφορες θεωρίες στο διαδίκτυο. Μέσα σε λίγες ώρες, το στιγμιότυπο είχε γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στα social media.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Robbie Williams στο γερμανικό κανάλι Magenta TV, μετά τη νίκη της Ισπανίας στον τελικό της διοργάνωσης στις 19 Ιουλίου. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται μια μικρή λευκή ποσότητα να πέφτει πάνω στο ροζ μικρόφωνο την ώρα που ο καλλιτέχνης μιλάει. Ο ίδιος προσπάθησε να την απομακρύνει, όμως στη συνέχεια την άγγιξε και κατά λάθος τη μετέφερε στο μέτωπό του. Αυτή η κίνηση έκανε αρκετούς χρήστες να αναρωτηθούν τι ακριβώς είχε συμβεί.

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Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο δεν άργησαν να πάρουν διαστάσεις, με πολλούς χρήστες να κάνουν υποθέσεις για την προέλευση της λευκής ουσίας. Οι φήμες εξαπλώθηκαν γρήγορα, με αρκετούς να συνδέουν το στιγμιότυπο με χρήση ναρκωτικών ουσιών, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επιβεβαίωση για κάτι τέτοιο. Ο Robbie Williams αποφάσισε να απαντήσει με τον δικό του τρόπο, χρησιμοποιώντας το χαρακτηριστικό του χιούμορ για να βάλει τέλος στη συζήτηση. Η αποκάλυψή του μάλιστα έκανε πολλούς fans να γελάσουν.

Haha Robbie Williams at the world cup, a bit of cocaine falls out his nose on to the microphone, he then picks it up and wipes his head .. pic.twitter.com/4AA2HMorIp — Adam Dunn (@AdamDunn1872) July 20, 2026

Η χιουμοριστική απάντηση του Robbie Williams

Μία ημέρα μετά το viral περιστατικό, ο Robbie Williams δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου θέλησε να εξηγήσει τι πραγματικά είχε συμβεί. Με παιχνιδιάρικη διάθεση, ο τραγουδιστής σχολίασε την κατάσταση και προσπάθησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για εκείνον.

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά αντιεπαγγελματικό και ο κόσμος ανησύχησε για εμένα», είπε αρχικά ο Robbie Williams, αφήνοντας για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό να περιμένει την αποκάλυψη.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε χαμογελώντας την πραγματική αιτία πίσω από το περιστατικό: «Αλλά είναι εντάξει, γιατί είχα αρκετές ακόμα», ενώ έδειξε στην κάμερα δύο καραμέλες που κρατούσε στο στόμα του. Όπως έγινε γνωστό, η λευκή ουσία ήταν στην πραγματικότητα μια καραμέλα νικοτίνης που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανάμεσά τους και πληροφορίες από τη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο Robbie Williams δέχτηκε πολλά μηνύματα από φίλους και θαυμαστές που ανησύχησαν για την κατάστασή του μετά την εμφάνιση του βίντεο. Με την ανάρτησή του, ο τραγουδιστής κατάφερε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να σταματήσει τις εικασίες που είχαν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του.

Η viral στιγμή του Robbie Williams στον τελικό του Μουντιάλ 2026 τελικά αποδείχθηκε πολύ διαφορετική από ό,τι υπέθεσαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου. Ο ίδιος απέδειξε για ακόμη μία φορά πως ξέρει να διαχειρίζεται τις απρόσμενες καταστάσεις με χιούμορ, μετατρέποντας μια περίεργη στιγμή σε ένα ακόμη viral κεφάλαιο της καριέρας του.

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