Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 13.07.2026

Robbie Williams: Η συγκινητική στιγμή με την 13χρονη κόρη του στη σκηνή

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Το κοινό δεν περίμενε την έκπληξη που ετοίμασε ο Robbie Williams κατά τη διάρκεια του «Angels», με την κόρη του να μοιράζεται μαζί του τη σκηνή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Robbie Williams τραγούδησε το "Angels" με την 13χρονη κόρη του, Teddy, στο Λουξεμβούργο.
  • Η Teddy ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής περιοδείας του πατέρα της.
  • Πατέρας και κόρη αγκαλιάστηκαν συγκινημένοι μπροστά στο κοινό.
  • Η Teddy είπε "Σ' αγαπώ" στον Robbie Williams, ο οποίος την αγκάλιασε και τη φίλησε.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Robbie Williams χάρισε στους θαυμαστές του μια από εκείνες τις στιγμές που δύσκολα ξεχνιούνται. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Λουξεμβούργο, ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής άφησε για λίγο στην άκρη το θέαμα της μεγάλης σκηνής και μοιράστηκε με το κοινό μια βαθιά προσωπική στιγμή, έχοντας στο πλευρό του την 13χρονη κόρη του, Teddy.

https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Η συγκινητική εμφάνιση πατέρα και κόρης πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του Robbie Williams με τίτλο «Britpop Tour». Οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο Luxexpo Open-Air έγιναν μάρτυρες μιας ιδιαίτερης έκπληξης, όταν ο τραγουδιστής κάλεσε τη μικρή του κόρη να ανέβει στη σκηνή την ώρα που ερμήνευε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το «Angels».

Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου

Η στιγμή που ακολούθησε δεν είχε να κάνει μόνο με τη μουσική, αλλά κυρίως με τον δεσμό ανάμεσα σε έναν πατέρα και την κόρη του. Η αγκαλιά τους μπροστά στο κοινό προκάλεσε συγκίνηση, ενώ τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

@rungrawin.77

@Robbie Williams #concert #britpop #luxembourg

♬ เสียงต้นฉบับ – Rungrawin🪐✨

Όλα συνέβησαν όταν ο Robbie Williams βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε το «Angels», ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της καριέρας του. Χωρίς να το περιμένει το κοινό, ο τραγουδιστής κάλεσε δίπλα του την κόρη του, Teddy, δημιουργώντας μια εικόνα που ξεχώρισε από ολόκληρη τη βραδιά. Οι θεατές υποδέχτηκαν την 13χρονη με θερμό χειροκρότημα, ενώ η πιο τρυφερή στιγμή ήρθε όταν πατέρας και κόρη αγκαλιάστηκαν πάνω στη σκηνή. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, η Teddy φαίνεται να κοιτάζει συγκινημένη τον πατέρα της και να του λέει: «Σ’ αγαπώ». Ο Robbie Williams, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, την αγκάλιασε σφιχτά και τη φίλησε στο μέτωπο, δημιουργώντας ένα στιγμιότυπο που συγκίνησε τους θαυμαστές του.

Η επιλογή του «Angels» για αυτή τη μοναδική στιγμή δεν ήταν τυχαία. Το τραγούδι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Robbie Williams και ένα κομμάτι που έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Για εκατομμύρια θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, το «Angels» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, αλλά ένα σύμβολο συναισθημάτων και αναμνήσεων. Αυτή τη φορά, όμως, απέκτησε έναν ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα, καθώς ο Robbie Williams το μοιράστηκε με το παιδί του μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους.

Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Robbie Williams ΚΟΡΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του

Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του

13.07.2026
Επόμενο
Το «Καλημέρα Είπαμε;» ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τον Σεπτέμβριο

Το «Καλημέρα Είπαμε;» ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για τον Σεπτέμβριο

13.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά
Μουσικά Νέα

Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει ελπίδα», ένα τραγούδι που μιλά κατευθείαν στην καρδιά

13.07.2026
Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου
Μουσικά Νέα

Το Λονδίνο «μεταμορφώθηκε» σε Pitbull – Το απίστευτο ρεκόρ Γκίνες που έκανε τον γύρο του κόσμου

13.07.2026
Το μεγαλύτερο live που έγινε ποτέ στην Αλβανία είχε την υπογραφή του YE – Η συναυλία που συζητά όλη η Ευρώπη
Μουσικά Νέα

Το μεγαλύτερο live που έγινε ποτέ στην Αλβανία είχε την υπογραφή του YE – Η συναυλία που συζητά όλη η Ευρώπη

13.07.2026
Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!
Μουσικά Νέα

Ο Jay-Z και ο Eminem μαζί στη σκηνή μετά από 15 χρόνια – Το «Renegade» ακούστηκε ξανά live και έγινε χαμός!

13.07.2026
Η Madonna δεν λέει να… κατέβει από την κορυφή! – Νέο ιστορικό ρεκόρ με το «CONFESSIONS II»
Μουσικά Νέα

Η Madonna δεν λέει να… κατέβει από την κορυφή! – Νέο ιστορικό ρεκόρ με το «CONFESSIONS II»

13.07.2026
Formula 1 ή μουσικό festival; Το φετινό line-up του Singapore Grand Prix 2026 είναι… τρελό!
Μουσικά Νέα

Formula 1 ή μουσικό festival; Το φετινό line-up του Singapore Grand Prix 2026 είναι… τρελό!

13.07.2026
Ο Rack ανεβάζει τον πήχη: «Το videoclip του “Paloma” είναι το καλύτερό μου»
Μουσικά Νέα

Ο Rack ανεβάζει τον πήχη: «Το videoclip του “Paloma” είναι το καλύτερό μου»

13.07.2026
Toquel: «Δεν κάνω εκπτώσεις στα όνειρά μου» – Η ανακοίνωση που στεναχώρησε τους fans
Μουσικά Νέα

Toquel: «Δεν κάνω εκπτώσεις στα όνειρά μου» – Η ανακοίνωση που στεναχώρησε τους fans

13.07.2026
50 χρόνια Ramones: Η συναυλία που κάθε rock fan θα ήθελε να ζήσει
Μουσικά Νέα

50 χρόνια Ramones: Η συναυλία που κάθε rock fan θα ήθελε να ζήσει

13.07.2026
Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

Το DIY κόλπο που λατρεύει το σπίτι σου αλλά…μισούν τα κουνούπια

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

3 εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα λεκέ από αντηλιακό ενώ είσαι έξω

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Πώς το vacation style της Dua Lipa γίνεται η αφορμή για το πιο fashionable καλοκαίρι

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Κόβεις ντοματίνια ένα ένα; Αυτό το απλό κόλπο θα σου λύσει τα χέρια

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το απόλυτο καλοκαιρινό food hack: 5 συνδυασμοί που σε κρατούν ενυδατωμένο όλη μέρα

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Το μαμαδίστικο tip για πεντακάθαρο στρώμα – Η απλή λύση που εξαφανίζει κιτρινίλες και λεκέδες

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση απέναντι στην ενισχυμένη Τουρκία

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η φάρσα που αποκάλυψε τη θεσμική ευαλωτότητα του ψηφιακού κράτους

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι

Αποδράσεις της τελευταίας στιγμής με περιορισμένο budget για το καλοκαίρι