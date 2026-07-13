Από τον «Βοριά»… στο μωρό! Ο APON ζει το πιο όμορφο chapter της ζωής του και μοιράζεται τη χαρά του

Ο Apon αποκαλύπτει πως με την γυναίκα του περιμένουν αγοράκι και μιλά για την πατρότητα, την πίστη και τη μουσική του πορεία

Ο Apon αφήνει για λίγο τα stages και τα hits στην άκρη και μιλά για την πιο σημαντική στιγμή της ζωής του. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αποκάλυψε πως μαζί με τη σύζυγό του περιμένουν αγοράκι, δηλώνοντας πιο έτοιμος από ποτέ να αναλάβει τον νέο και πιο σημαντικό ρόλο της ζωής του. Ο Apon μίλησε για την οικογένεια, την πίστη του και τη νέα εποχή που ξεκινά, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο

«Είμαι πανέτοιμος να γίνω μπαμπάς, έχω γεννηθεί γι’ αυτό. Έχω μεγαλώσει σε μια υπέροχη οικογένεια και πιστεύω ότι έχω τα εχέγγυα να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Apon, αποκαλύπτοντας πως η απόκτηση παιδιού ήταν μια συνειδητή απόφαση. «Ήταν επιλογή το παιδί, δεν προέκυψε», είπε.

APON: Το «Ηχογένεια Tour» έρχεται τη Δευτέρα, 13/07 στο Θέατρο Βράχων – Όλες οι ημερομηνίες της μεγάλης περιοδείας (photos & video)

Ο τραγουδιστής μίλησε με αγάπη για τη σύζυγό του, η οποία δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο και, όπως εξήγησε, αποτελεί τη δική του σταθερή βάση. «Η γυναίκα μου είναι εκτός χώρου και αυτό με βοηθάει, γιατί με γειώνει και με κάνει πιο ρεαλιστή», δήλωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατή σχέση που έχει με την πίστη. «Βρίσκω τον Θεό με προσευχή. Χωρίς την πίστη μου δεν θα ήμουν εδώ και όσο μεγαλώνω πιστεύω όλο και πιο πολύ. Χωρίς τον Θεό για μένα δεν υπάρχει τίποτα», τόνισε.

Από τον «Βοριά» μέχρι το νέο κεφάλαιο της ζωής του

Ο Apon μίλησε και για τη μουσική διαδρομή που τον έφερε στην κορυφή, θυμήθηκε τα πρώτα του ακούσματα από την οικογένειά του, αλλά και την τεράστια επιτυχία του «Βοριά», που έγινε ένα από τα τραγούδια-σταθμούς της καριέρας του.

«Με τον Βοριά έγινε το μπαμ τον Ιούλιο του 2024. Μετά από έναν μήνα το άκουγα παντού και κατάλαβα ότι έγινε επιτυχία», ανέφερε, ενώ αποκάλυψε πως ο αδερφός του IAMSTRONG είχε σημαντικό ρόλο και στη συνεργασία του με την Ελένη Φουρέιρα. Ο ίδιος συνεχίζει να βρίσκεται σε μια από τις πιο δυνατές φάσεις της καριέρας του, με το album «Ηχογένεια», τις μεγάλες επιτυχίες του και το «Ηχογένεια Tour» να τον ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.

Ο Apon αποδεικνύει πως πίσω από τα viral hits και τις μεγάλες εμφανίσεις υπάρχει ένας άνθρωπος που ετοιμάζεται να ζήσει το πιο όμορφο προσωπικό του κεφάλαιο. Με νέα μουσική, νέους στόχους και ένα μωρό που έρχεται, ο καλλιτέχνης μπαίνει σε μια νέα εποχή γεμάτη χαμόγελα.