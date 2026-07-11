L.O.L. Surprise: Η JENNIE και η Rosalía έγιναν κούκλες και είναι ό,τι πιο iconic θα δεις σήμερα!

Η JENNIE και η Rosalía αποκτούν τις δικές τους συλλεκτικές L.O.L. Surprise! O.M.G. κούκλες για τα 10 χρόνια του brand

Με μια ματιά Η JENNIE και η Rosalía γίνονται κούκλες L.O.L. Surprise! για την επετειακή συλλογή Music Festival.

Οι κούκλες βασίζονται σε εμβληματικές live εμφανίσεις των δύο καλλιτέχνιδων.

Η νέα σειρά περιλαμβάνει Tot Dolls και L.O.L. Surprise! O.M.G. Dolls, με δύο looks ανά καλλιτέχνιδα.

Η επέτειος των 10 χρόνων L.O.L. Surprise! περιλαμβάνει και νέες συνεργασίες και live-action σειρά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η JENNIE και η Rosalía συνεχίζουν να επεκτείνουν την επιρροή τους πέρα από τη μουσική, αυτή τη φορά μέσα από τον κόσμο των παιχνιδιών. Οι δύο superstars είναι τα μεγάλα πρόσωπα της νέας συλλογής L.O.L. Surprise! O.M.G. Music Festival, η οποία δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την κυκλοφορία του διάσημου brand.

Η επετειακή συλλογή είναι εμπνευσμένη από τη μουσική και τη σκηνική παρουσία κορυφαίων καλλιτεχνών, με τις νέες fashion dolls να βασίζονται σε μερικές από τις πιο εμβληματικές live εμφανίσεις της JENNIE και της Rosalía. Το αποτέλεσμα συνδυάζει τη χαρακτηριστική αισθητική των δύο stars με το μοναδικό στιλ των L.O.L. Surprise!

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Εκτός από τις συλλεκτικές κούκλες, η εταιρεία ετοιμάζει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις για τα γενέθλιά της, επεκτείνοντας το σύμπαν των L.O.L. Surprise! με νέες συνεργασίες, παιχνίδια και μία ολοκαίνουργια live-action σειρά.

Οι νέες συλλεκτικές κούκλες της JENNIE και της Rosalía

Η νέα σειρά Music Festival περιλαμβάνει αρχικά τις μικρές Tot Dolls, με τιμή εκκίνησης 6,99 δολάρια. Κάθε συσκευασία είναι σε σχήμα καρδιάς και περιλαμβάνει μπρελόκ, mini poster του καλλιτέχνη και διάφορες εκπλήξεις που αποκαλύπτονται καθώς ανοίγει το παιχνίδι. Ξεχωριστή θέση στη συλλογή έχουν οι μεγαλύτερες L.O.L. Surprise! O.M.G. Dolls, οι οποίες κοστίζουν 26,99 δολάρια η καθεμία.

Η κούκλα της JENNIE είναι εμπνευσμένη από πραγματική σκηνική εμφάνιση της τραγουδίστριας και αναπαράγει ένα από τα πιο fashion-forward outfits που έχει φορέσει σε live της.

Αντίστοιχα, η Rosalía αποκτά τη δική της συλλεκτική κούκλα, βασισμένη σε μία από τις χαρακτηριστικές εμφανίσεις της από την εποχή του Motomami. Κάθε κούκλα συνοδεύεται από αποκλειστικό συλλεκτικό poster.

Οι fans θα μπορούν να συλλέξουν δύο διαφορετικά signature looks για κάθε καλλιτέχνιδα, ενώ η εταιρεία έχει ήδη αποκαλύψει ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ακόμη ένας headliner που θα προστεθεί στη σειρά.

Νέα σειρά και περισσότερες συνεργασίες

Η επετειακή καμπάνια έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της νέας live-action σειράς L.O.L. Surprise! The Next Headliner, η οποία διαδέχεται την animated ταινία L.O.L. Surprise! The Movie του 2021. Η σειρά θα συνδυάζει mockumentary κωμωδία, όνειρα για την pop σκηνή και πρωτότυπη μουσική, συνεχίζοντας να επεκτείνει το σύμπαν του δημοφιλούς brand.

Παράλληλα, η MGA Entertainment ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα εορτασμού των 10 χρόνων θα περιλαμβάνει και νέες συνεργασίες της σειράς L.O.L. Loves με τα Harry Potter, SpongeBob SquarePants, Dr. Seuss, αλλά και τη συλλογή L.O.L. Surprise! Loves Hello Kitty and Friends.

Η συνεργασία της JENNIE και της Rosalía με τα L.O.L. Surprise! αποδεικνύει πως οι δύο pop icons συνεχίζουν να επηρεάζουν όχι μόνο τη μουσική και τη μόδα, αλλά και την pop κουλτούρα γενικότερα. Με συλλεκτικές κούκλες εμπνευσμένες από τις πιο iconic εμφανίσεις τους, νέες συνεργασίες και μια live-action σειρά στον ορίζοντα, τα 10 χρόνια των L.O.L. Surprise! γιορτάζονται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.