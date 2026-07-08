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Celeb News 08.07.2026

Ο Jesse Eisenberg μιλά για τον Mark Zuckerberg: «Δεν επιθυμώ να με ταυτίζουν πια μαζί του»

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Ο Jesse Eisenberg κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Zuckerberg» και εξηγεί γιατί η ταύτιση με τον ρόλο του στο «The Social Network» δεν τον εκφράζει πλέον
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Jesse Eisenberg δηλώνει ότι δεν θέλει πλέον να τον ταυτίζουν με τον Mark Zuckerberg.
  • Ο ρόλος του Zuckerberg στο «The Social Network» τον έκανε διάσημο, αλλά πλέον τον περιορίζει.
  • Ο ηθοποιός αποστασιοποιείται από την αμφιλεγόμενη φιγούρα του Zuckerberg και την πλατφόρμα του.
  • Η άρνηση επιστροφής στον ρόλο είναι μια δήλωση απελευθέρωσης για τον Eisenberg.
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Ο Jesse Eisenberg, σε μια ειλικρινή εξομολόγηση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, έθεσε ένα τέλος στη σύνδεση του ονόματός του με τον Mark Zuckerberg. Ο ηθοποιός, που χάρισε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες των τελευταίων ετών στο «The Social Network» (2010), εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να επιστρέψει στον ρόλο του ιδρυτή του Facebook για τη νέα ταινία του Aaron Sorkin, «The Social Reckoning».

jesse_eisenberg
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενώ στο παρελθόν ο ρόλος αυτός αποτέλεσε το «εισιτήριο» για την καταξίωσή του, ο Eisenberg νιώθει πλέον ότι η δημόσια ταύτισή του με τον Zuckerberg τον περιορίζει και τον κάνει να νιώθει άβολα. Όπως ανέφερε, η αντίληψη του κοινού για το πρόσωπο του Zuckerberg έχει αλλάξει ριζικά με την πάροδο των ετών, και ο ίδιος δεν επιθυμεί πλέον να αποτελεί το «πρόσωπο» αυτής της αμφιλεγόμενης φιγούρας.

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Από τον «ενδιαφέροντα χαρακτήρα» στην αποστασιοποίηση

Όταν ο Eisenberg πρωτοεμφανίστηκε στην ταινία του David Fincher, ο Zuckerberg ήταν ένας μυστηριώδης, ανερχόμενος νεαρός. Τότε, ο ηθοποιός τον προσέγγισε ως έναν σύνθετο κινηματογραφικό χαρακτήρα, χωρίς το βάρος της σημερινής παγκόσμιας κριτικής που συνοδεύει τον ιδρυτή του Facebook. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, η δυναμική άλλαξε.

jesse_eisenberg
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος ο ηθοποιός εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα η πλατφόρμα, τονίζοντας πως δεν θέλει να συνδέεται με έναν κόσμο που, όπως πιστεύει, δεν θέτει στο επίκεντρο τους ανθρώπους. Η άρνησή του να επαναλάβει τον ρόλο δεν είναι μόνο μια επαγγελματική επιλογή, αλλά μια βαθύτερη δήλωση αποστασιοποίησης από το πρότυπο που εκπροσωπεί ο Zuckerberg στη σύγχρονη εποχή.

Μια ερμηνεία που «στοίχειωσε» την καριέρα του

Θυμίζοντας την πρώτη του επαφή με τον ρόλο, ο Eisenberg αποκάλυψε ότι ο σκηνοθέτης David Fincher δεν ζήτησε μια κλασική οντισιόν, αλλά μια ερμηνεία που θα αποτύπωνε το «ανησυχητικό» βλέμμα ενός ανθρώπου που κρατά τα χαρτιά του κλειστά. Εκείνη η προσέγγιση απέδωσε καρπούς, αλλά φαίνεται πως είχε και ένα απρόβλεπτο τίμημα: το κοινό έπαψε να διαχωρίζει τον ηθοποιό από τον ήρωα.

Με τον Jeremy Strong να αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο στην επερχόμενη ταινία, ο Eisenberg φαίνεται ανακουφισμένος. Για τον ίδιο, η απόφαση να αφήσει πίσω του αυτόν τον χαρακτήρα είναι μια πράξη απελευθέρωσης. Σε έναν κόσμο όπου ο ψηφιακός αντίκτυπος είναι πανίσχυρος, ο ηθοποιός επέλεξε να τραβήξει μια ξεκάθαρη γραμμή, διαχωρίζοντας τη δική του προσωπικότητα από εκείνη που τον έκανε διάσημο πριν από 16 χρόνια.

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Jesse Eisenberg Mark Zuckerberg
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