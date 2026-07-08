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Celeb World 08.07.2026

Το Wembley είδε τα πάντα: Το αστείο ατύχημα του Harry Styles στη συναυλία του

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Ο Harry Styles είχε ένα μικρό απρόοπτο στη συναυλία του στο Wembley όταν ξέχασε ανοιχτό το φερμουάρ του και η αντίδραση του έγινε viral
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Harry Styles είχε ένα αστείο ατύχημα κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συναυλίας στο Wembley.
  • Ενώ τραγουδούσε, συνειδητοποίησε ότι το φερμουάρ του παντελονιού του ήταν ανοιχτό.
  • Η στιγμή καταγράφηκε από θεατές και έγινε viral στα social media.
  • Ο τραγουδιστής διαχειρίστηκε την κατάσταση ψύχραιμα και συνέχισε κανονικά το show του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Harry Styles χάρισε στους fans του μία από τις πιο αυθόρμητες και αστείες στιγμές της τελευταίας του συναυλίας στο Λονδίνο. Ο τραγουδιστής ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό σερί των 12 εμφανίσεών του στο εμβληματικό Wembley Stadium, όμως η βραδιά είχε και ένα απρόοπτο που κανείς δεν περίμενε.

harry_styles
https://www.instagram.com/harrystyles/

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Harry Styles βρέθηκε μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές, οι οποίοι είχαν γεμίσει το στάδιο για να τον απολαύσουν. Όλα κυλούσαν κανονικά, μέχρι τη στιγμή που, ενώ ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία του «As It Was», γονάτισε στη σκηνή και αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

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Ο 32χρονος τραγουδιστής κατάλαβε ότι είχε ξεχάσει το φερμουάρ του παντελονιού του ανοιχτό, με τη στιγμή να καταγράφεται αμέσως από κινητά θεατών και να κάνει τον γύρο των social media. Παρά το μικρό «fashion fail», ο Harry αντιμετώπισε την κατάσταση ψύχραιμα και συνέχισε κανονικά το εντυπωσιακό του show.

@tiziruotolo

crying ugly tears. but like who was going to tell him about his zipper…#harrystyles #togethertogether #togethertogethertour #wembleyn12 #kattdo

♬ origineel geluid – ʀʜɪᴇ ִ ࣪𖤐.ᐟ

Σε βίντεο που μοιράστηκαν fans από τη συναυλία, φαίνεται ο Harry Styles να αντιλαμβάνεται το λάθος του και να διορθώνει γρήγορα το φερμουάρ του, χωρίς να χάσει την επαφή του με το κοινό. Η στιγμή προκάλεσε χιλιάδες σχόλια στα social media, με τους fans να αποθεώνουν τον τραγουδιστή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το απρόοπτο. Άλλωστε, ακόμα και οι μεγαλύτεροι stars μπορούν να έχουν μια μικρή αμήχανη στιγμή πάνω στη σκηνή.

harry_sty6les
https://www.instagram.com/harrystyles/

Η τελευταία συναυλία του Harry Styles στο Wembley αποτέλεσε το φινάλε μιας μεγάλης σειράς εμφανίσεων στο Λονδίνο, με τον καλλιτέχνη να αφήνει για ακόμη μία φορά το στίγμα του σε ένα από τα πιο ιστορικά μουσικά στάδια του κόσμου.

Ο Harry Styles σε στιγμιότυπο από το αισθησιακό teaser του νέου του τραγουδιού Dance No More.
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Από ένα ανοιχτό φερμουάρ μέχρι μια viral στιγμή που συζητήθηκε παντού, ο Harry Styles απέδειξε πως η αυθεντικότητα είναι αυτό που κάνει έναν καλλιτέχνη ακόμη πιο αγαπητό. Γιατί τελικά, ακόμα και τα μικρά απρόοπτα μπορούν να γίνουν οι στιγμές που θυμάται περισσότερο το κοινό.

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Harry Styles
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