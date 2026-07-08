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Μουσική 08.07.2026

Anastasia – Anitta: «Έφτασε η ώρα» για το «Loca» – Η συνεργασία που μπορεί να γίνει το hit του καλοκαιριού

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Με μια νέα ανάρτηση στα social media, η Anastasia ανακοίνωσε πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για το «Loca», τη συνεργασία της με Anitta
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Anastasia ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Anitta για το τραγούδι "Loca".
  • Το τραγούδι "Loca" αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
  • Η συνεργασία αυτή θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της Anastasia.
  • Το "Loca" συνδυάζει ελληνική pop με latin ήχους, με στόχο επιτυχία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για μια από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές συνεργασίες του καλοκαιριού. Η Anastasia ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της τραγούδι «Loca», ένα ξεχωριστό μουσικό project στο οποίο συναντά τη διεθνούς φήμης Latin pop star Anitta.

https://www.instagram.com/imanastasia_official/
https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Η νεαρή τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τη δυναμική παρουσία και τον ιδιαίτερο ήχο της, έκανε χθες μια νέα ανάρτηση στα social media, δίνοντας το σύνθημα πως «έφτασε η ώρα» για την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία. Το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου και ήδη έχει δημιουργήσει έντονη προσμονή στους θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών.

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Με ένα νέο post στα social media, η Anastasia μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Η τραγουδίστρια έδωσε στους followers της το μήνυμα ότι η αναμονή φτάνει στο τέλος της, καθώς το «Loca» με την Anitta είναι πλέον έτοιμο να συναντήσει το κοινό γράφοντας: «Έφτασε η στιγμή ..
10/7 LOCA , Me x anitta x».

https://www.instagram.com/anitta/
https://www.instagram.com/anitta/

Η συνεργασία της Anastasia με την Anitta αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα μουσικά εγχειρήματα της νεαρής καλλιτέχνιδας. Το «Loca» συνδυάζει την ενέργεια της ελληνικής pop με τη δυναμική των latin ήχων, δημιουργώντας ένα τραγούδι που έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η επιλογή της Anitta δεν είναι τυχαία, καθώς η Βραζιλιάνα τραγουδίστρια θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας latin pop σκηνής, με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Η Anastasia έχει ήδη μιλήσει με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη συγκεκριμένη συνεργασία, αποκαλύπτοντας πως αποτελεί μια πολύ σημαντική στιγμή τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έρχεται μία συνεργασία-φωτιά, που για εμένα είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί στη ζωή μου ως τώρα. Είναι μαζί με την Anitta, είναι από τις μεγαλύτερες latin pop stars στον κόσμο. Το τραγούδι μας λέγεται «Loca», θα βγει 10 Ιουλίου. Οπότε μόνο αυτό για εμένα σημαίνει πάρα πολλά».

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Annita Αναστασία μουσική
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