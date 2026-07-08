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Μουσική 08.07.2026

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό – Μια μουσική βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση

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Μια βραδιά γεμάτη εμβληματικά τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και τη σπουδαία κληρονομιά του Μίκη Θεοδωράκη
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Θοδωρής Φέρρης θα ερμηνεύσει έργα του Μίκη Θεοδωράκη στον Λυκαβηττό στις 22 Σεπτεμβρίου.
  • Θα συμπράξει η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» με 28 χρόνια παρουσίας.
  • Στη συναυλία θα συμμετέχουν επίσης η Klavdia και ο Άγγελος Θεοδωράκης.
  • Η συναυλία, παραγωγής Panik Live Productions, θα παρουσιάσει νέες ερμηνείες σε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Θοδωρής Φέρρης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και αγαπητούς ερμηνευτές, πρωταγωνιστεί σε μία ξεχωριστή συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Η Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», που μετρά 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στη διάδοση του σπουδαίου έργου του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, συμπράττει με τον Θοδωρή Φέρρη, ο οποίος θα δώσει τη δική του ερμηνευτική σφραγίδα σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

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Στη σκηνή θα βρεθούν επίσης η Klavdia, που η χαρακτηριστική και βαθιά εκφραστική φωνή της έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, καθώς και ο Άγγελος Θεοδωράκης, συνεχιστής της σπουδαίας μουσικής παρακαταθήκης του συνθέτη και με προσωπική σύνδεση με το έργο του.

ferris theodorakis

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου, στον Λυκαβηττό, ένα θέατρο – ορόσημο της Αθήνας, σε μια συναυλία υψηλών προδιαγραφών σε παραγωγή της Panik Live Productions, οι μεγάλες δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη, που εξακολουθούν να εμπνέουν, να συγκινούν και να ενώνουν, αποκτούν νέα φωνή και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον χρόνο.

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Θοδωρής Φέρρης Μίκης Θεοδωράκης ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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