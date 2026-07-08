Οι U2 ετοιμάζουν comeback και μόλις πήραμε την πρώτη γεύση – Το νέο single «Street of dreams» θα γίνει η νέα σου εμμονή

Οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο single «Street of dreams» και προαναγγέλλουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέο υλικό μετά από 9 χρόνια

Με μια ματιά Οι U2 κυκλοφόρησαν το νέο single «Street of dreams» και music video.

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει το 2026, αλλά τίτλος και ημερομηνία παραμένουν άγνωστα.

Το music video γυρίστηκε στο Mexico City, με αναφορές στον Μεξικανό καλλιτέχνη Chavis Mármol.

Το νέο άλμπουμ είναι η πρώτη δισκογραφική δουλειά με νέο υλικό μετά το 2017. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι U2 γύρισαν δυναμικά στη δισκογραφία και έδωσαν στους fans την πρώτη γεύση από το επόμενο μεγάλο μουσικό τους κεφάλαιο. Το θρυλικό ιρλανδικό συγκρότημα κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο single «Street of dreams», συνοδευόμενο από ένα νέο music video, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τον πρώτο τους δίσκο με ολοκαίνουργιο υλικό έπειτα από εννέα χρόνια.

Παρότι το νέο τραγούδι είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι U2 εξακολουθούν να κρατούν κρυφές βασικές πληροφορίες για το επερχόμενο άλμπουμ. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε ο τίτλος του, ούτε η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του, με το συγκρότημα να επιβεβαιώνει μόνο ότι θα φτάσει μέσα στο 2026.

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Πολλοί fans εκτιμούν ότι ο δίσκος ίσως κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, καθώς τότε οι U2 συμπληρώνουν 50 χρόνια από την ίδρυσή τους, γεγονός που θα έδινε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στη νέα αυτή κυκλοφορία.

Το music video του «Street of dreams» σκηνοθέτησε το δημιουργικό δίδυμο Cliqua και γυρίστηκε στο Mexico City. Η επιλογή της πόλης μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς τον περασμένο Μάιο τα μέλη του συγκροτήματος είχαν απαθανατιστεί να ερμηνεύουν το νέο τραγούδι πάνω σε ένα σχολικό λεωφορείο, διακοσμημένο με graffiti του Μεξικανού καλλιτέχνη Chavis Mármol.

Κατά την παραμονή τους στο Μεξικό, οι U2 έδωσαν επίσης το «παρών» στον τελικό του 2026 Street Child World Cup Finals Tournament, που πραγματοποιήθηκε στο Parque Ecológico Lago de Texcoco. Μάλιστα, το «Street of dreams» περιλαμβάνει και ορισμένους στίχους στα ισπανικά, μια ακόμη αναφορά στη σύνδεση του τραγουδιού με τη χώρα.

Το νέο άλμπουμ θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά των U2 με νέο στούντιο υλικό μετά το «Songs of experience» του 2017. Στο μεταξύ, το συγκρότημα δεν έμεινε δημιουργικά αδρανές. Μέσα στο 2026 κυκλοφόρησε δύο θεματικά EPs, το «Days of ash», με τραγούδια εμπνευσμένα από τη διαμαρτυρία, που κυκλοφόρησε αιφνιδιαστικά στις 18 Φεβρουαρίου (Ash Wednesday), και το πιο αισιόδοξο «Easter lily», που ακολούθησε στις 3 Απριλίου.

Κάθε ένα από τα δύο EPs περιλάμβανε έξι ολοκαίνουργια τραγούδια, ωστόσο οι U2 είχαν ξεκαθαρίσει ότι κανένα από αυτά δεν θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η πιο πρόσφατη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του συγκροτήματος ήταν το «Songs of Surrender» του 2023, μέσα από το οποίο επανηχογράφησαν 40 κλασικά τραγούδια της καριέρας τους σε πιο λιτές και ακουστικές εκτελέσεις.